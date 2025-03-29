Dolmabahçe’de kritik randevu!

Süper Lig'de bugün dev bir maç oynanacak. Şampiyonluk yarışını direkt etkileyecek maçta Beşiktaş evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Saat 20.30'da Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek.



Süper Lig'de 28 maçtır, deplasmanda ise 25 maçtır kaybetmeyen Galatasaray ezeli rakibini yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir virajı daha dönmek istiyor. Son 2 Süper Lig maçından yenilgiyle ayrılan Beşiktaş ise taraftarı önünde kazanarak taraftarına çifte bayram yaşatmayı planlıyor.



3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Beşiktaş ezeli rakibi Galatasaray'a karşı Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta mağlup oldu. Kartal, 2023-2024 sezonunda oynanan 2 lig maçında Galatasaray'a deplasmanda 2-1, evinde de 1-0 yenilmişti. Beşiktaş, sezonun ilk yarısında ise RAMS Park'taki derbiyi 2-1'lik skorla kaybetmişti.

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