Adana Büyükşehir Belediyesi Vedat Dalokay Sebze Hali toplanmayan çöplerden geçilmiyor.

BAŞKAN HİÇBİR ŞEY YAPMADI

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan, "Durumu gerekli yerlere bildirdik ama kimsenin kılı kıpırdamadı. Hal halden çıkmış durumda. Zabıta ekipleri görevlerini yerine getirmiyorlar, kendilerine ait kulübeden çıkıp çevreye bakmıyorlar. Biz gece gündüz çalışarak hal esnafımızın sorunlarını çözüme kavuşturmak için gayret ediyoruz. Ancak hal müdürü başta olmak üzere tüm ilgililer, işimizi baltalamak için adeta birbiriyle yarışıyor. Kimsenin sorunu çözmek için gayret ettiği yok" dedi. Hal bünyesinde 271 komisyon evinin bulunduğunu ardiyelerle birlikte toplam işyeri sayısının 546 olduğunu vurgulayan Mahsun Doğan, "Zabıta ekipleri denetimlerini düzgün yapmıyor. Çoğu mesaisini kulübelerde oturarak geçiriyor. Onların yapması gereken denetimi oda olarak biz yapıyoruz. Kaç defa sabaha karşı hale geldim ve yaşanan olumsuzlukları video çekerek Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Başkan vekili Güngör Geçer'e gönderdim ama maalesef hiçbir şey yapmadılar" diye konuştu.