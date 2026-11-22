Çöp ve kantar isyanı! 546 iş yerinin bulunduğu Adana Sebze Hali çöpten geçilmiyor
Adana Büyükşehir Belediyesi Vedat Dalokay Sebze Hali toplanmayan çöpler nedeniyle zehir saçıyor. Adana Kabzımallar Odası’nın durumu bildirdiği CHP’li belediyeden ses yok.
Adana Büyükşehir Belediyesi Vedat Dalokay Sebze Hali toplanmayan çöplerden geçilmiyor.
BAŞKAN HİÇBİR ŞEY YAPMADI
Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan, "Durumu gerekli yerlere bildirdik ama kimsenin kılı kıpırdamadı. Hal halden çıkmış durumda. Zabıta ekipleri görevlerini yerine getirmiyorlar, kendilerine ait kulübeden çıkıp çevreye bakmıyorlar. Biz gece gündüz çalışarak hal esnafımızın sorunlarını çözüme kavuşturmak için gayret ediyoruz. Ancak hal müdürü başta olmak üzere tüm ilgililer, işimizi baltalamak için adeta birbiriyle yarışıyor. Kimsenin sorunu çözmek için gayret ettiği yok" dedi. Hal bünyesinde 271 komisyon evinin bulunduğunu ardiyelerle birlikte toplam işyeri sayısının 546 olduğunu vurgulayan Mahsun Doğan, "Zabıta ekipleri denetimlerini düzgün yapmıyor. Çoğu mesaisini kulübelerde oturarak geçiriyor. Onların yapması gereken denetimi oda olarak biz yapıyoruz. Kaç defa sabaha karşı hale geldim ve yaşanan olumsuzlukları video çekerek Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Başkan vekili Güngör Geçer'e gönderdim ama maalesef hiçbir şey yapmadılar" diye konuştu.
SAYIN VALİM BİZE SAHİP ÇIK
Sabah'tan Murat Karaman'ın haberine göre, Adana Valisi Mustafa Yavuz'dan kendilerine sahip çıkmalarını isteyen Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan, "İnanın bunun söylemek çok zor ama buraya kayyum atansa işler çok daha işi olacak. Sayın valimizden bizlere sahip çıkmasını istiyoruz. Hal girişinde bulunan kantar çalışmıyor. Sebebini sorduğumuzda eleman olmadığını söylüyorlar. Koskoca Büyükşehir Belediyesi'nde kantarda çalışacak bir eleman olmaması çok komik. Haldeki korsan satışların önüne geçilmeli. Adamına göre muamele yapılmamalı" ifadelerini kullandı.