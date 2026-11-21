GÖZALTINA ALINDI

Otobüsü Kavacık durağında durduran polis ekipleri, şüpheli H.Y'yi gözaltına aldı. Şüphelinin kıyafetinin içine gizlediği bıçak da ele geçirildi.

Beykoz'da seyir halindeki İETT'de yolcuları bıçakla tehdit eden şahıs gözaltına alındı. (Fotoğraf: DHA)

ALKOLLÜ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yapılan kontrolde 2,41 promil alkollü olduğu belirlenen H.Y. hakkında, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "silahlı tehdit" suçlarından adli işlem başlatıldı. Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.