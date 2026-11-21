İstanbul'da İETT otobüsünde bıçaklı panik! Yolcuları tehdit eden alkollü şahıs gözaltına alındı
İstanbul Beykoz'da seyir halindeki İETT otobüsünde yolcuları bıçakla tehdit eden H.Y., polis ekiplerinin Kavacık durağında gerçekleştirdiği müdahaleyle gözaltına alındı. Kıyafetinin içine gizlediği bıçak ele geçirilen şüphelinin 2,41 promil alkollü olduğu belirlendi. Hakkında silahlı tehdit ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarından adli işlem başlatıldı.
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İstanbul Beykoz'da ilerleyen İETT otobüsünde panik anları yaşandı. İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolundaki orobüste bıçaklı tehdit olayı yaşandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
GÖZALTINA ALINDI
Otobüsü Kavacık durağında durduran polis ekipleri, şüpheli H.Y'yi gözaltına aldı. Şüphelinin kıyafetinin içine gizlediği bıçak da ele geçirildi.
ALKOLLÜ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Yapılan kontrolde 2,41 promil alkollü olduğu belirlenen H.Y. hakkında, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "silahlı tehdit" suçlarından adli işlem başlatıldı. Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Ahsen Kaya Takvim.com.tr Yaşam