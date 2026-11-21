Murat Kurum, COP31 Alanı'ndaki Anadolu Salonu'nda COP31 Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, bütün bu çabaların dünyanın içinde bulunduğu bu kritik dönemde çok taraflılığı ve konsensüsü sağlamak, güveni yeniden tesis etmek ve Paris Anlaşması'nın ikinci 10 yılında uygulamanın sahaya inmesini sağlamak için olduğunu belirtti.

Yol haritasının belli olduğunu, Örtü Kararın üçüncü ve son versiyonunun kısa zaman içerisinde yayımlanacağını aktaran Kurum, "Sekretaryaya bu kararı gönderdik. Onlar da gerekli hukuki incelemeleri yapıyorlar ve sizlerle paylaşacaklar. Bu gece sizlerden bu karara dikkatle bakmanızı bekliyoruz. Gece boyunca sürecek gayretli çalışmalarınız kapsamında tarafların metin üzerinde anlaşma sağlayarak bize gelmeleri için sabah saat 06.00'ya kadar süreleri bulunmaktadır. Yarın sabah saat 09.00'da yeniden toplanacağız. Kalan konularda uzlaşmaya her zamankinden daha yakın olduğumuzu sizlerle paylaşmak istiyoruz." diye konuştu.

Halen umudunun olduğunu, bu salondan, Antalya'dan çok güzel kararlar alınabileceğine inancının bulunduğunu dile getiren Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aramızdaki mesafe kapanmaktadır. Bunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum ve köprüyü tamamlamak için gereken siyasi irade bu salonda mevcuttur. Başkanlık olarak Avustralyalı dostlarımızla birlikte Antalya'dan başarılı ve somut sonuçlar üreten bir COP ile ayrılmamız için bütün taraflarla birlikte aynı kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Emekleriniz ve işbirliğiniz için her bir delegeye, her bir ülke temsilcisine teşekkür ediyorum. İstiyorum ki müzakere yollarımız, örtü karara ilişkin adımlarımız artık bütün ülkeleri bir mutabakata getirdik diye değerlendiriyorum. Muhakkak eksikler, muhakkak çözülmesi gereken konular vardır ama bu kararları hayata geçirirsek hep birlikte burada çalışmalarımızın, alın terimizin karşılığını alacağız diye değerlendiriyorum. Ben tekrar gayretleriniz için, üstün çalışmalarınız için her birinize, her bir arkadaşıma, dostuma teşekkür ediyorum ve COP'un bu toplantısına ara veriyorum."