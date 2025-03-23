Fenerbahçe, Avrupa’da 100 golle ilk 10’da yer aldı!

Fenerbahçe bu sezon attığı gollerle dikkat çekiyor. Avrupa'da, ligde ve kupada bu sezon gol şov yapan Sarı-Lacivertliler istatistikleriyle göz kamaştırıyor.

Fenerbahçe bu sezon tüm kulvarlarda 100 gole ulaşan takımlar sıralamasında 8. basamakta bulunuyor. Listenin ilk sırasında 132 golle İspanyol devi Barcelona var. Onu 130 golle Celtic takip ediyor. Hollanda Ligi'nin güçlü temsilcilerinden PSV Eindhoven ise tüm kulvarlarda 121 gol kaydetti.

Fransız devi PSG 113, Almanya'da şampiyonluklara ambargo koyan Bayern Münih ise 111 gol kaydetti. İngiliz ekibi Liverpool 106, Sporting Lizbon 102 gol attı. Fenerbahçe ve Benfica ise tüm kulvarlarda 100 gol atarak dikkatleri çekti. Fenerbahçe Süper Lig'de bu sezon 26 maçta 63 gol kaydederek 2.4 gol ortalaması yakaladı.