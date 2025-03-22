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Yükselen yıldız Kenan

CIES’in hazırladığı dünya genelinde en iyi performans gösteren 20 yaş altı futbolcular listesinde Juventus’lu Kenan Yıldız 5. sırada yer aldı. Frankfurt’lu Can Uzun ise 9. basamakta yer aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Mart 2025
Yükselen yıldız Kenan

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Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES) dünya genelinde en iyi performans gösteren 20 yaş altı futbolcuların listesini hazırladı. Listede Juventus ile gösterdiği performansla Avrupa'nın devlerini peşinden koşturan milli futbolcumuz Kenan Yıldız kendisine 5. sırada yer buldu.

Milli takımdaki oyunuyla da dikkatleri çeken 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu, bu sezon çıktığı 41 resmi maçta 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Listenin 9. sırasında ise bir diğer milli yıldızımız Can Uzun var. Kariyerini Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'ta sürdüren 19 yaşındaki 10 numara bu sezon çıktığı 26 maçta 5 gol, 2 asiste imza attı.

Listenin ilk sırasında ise Barcelona'nın 17 yaşındaki İspanyol yıldızı Lamine Yamal var. Listenin ikinci basamağında ise Sporting Lizbon'un 19 yaşındaki Danimarkalı golcüsü Conrad Harder var. Can Uzun bu sezon Frankfurt formasıyla 5 gol, 2 asist üreterek 7 gole katkı sağladı. Juventus ile 2029'a kadar kontratı bulunan Kenan Yıldız Avrupa'nın dev takımlarının radarında.

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