Yamal’ın Ramazan rutini!

Barcelona'nın 17 yaşındaki süper yıldızı Lamine Yamal İspanyol basınına açıklamalarda bulundu. Oruç tuttuğunu belirten genç yıldız Ramazan ayını nasıl geçirdiğini anlattı. Yamal,"Ramazan ayında sahura kalkıp iyi bir kahvaltı yapıyorum. Takımla yemeğe katılmadığım için geç uyanıyorum. Sonra da antrenmana gidiyor ve ibadet için odamda vakit geçiriyorum" ifadelerini kullandı.



İspanya Milli Takımı'nda oruç tutan ilk futbolcu olacak yıldız oyuncu, "Hem kulübüm hem milli takım bu konuda arkamda oldukları için minnettarım" diye konuştu. Ayrıca Milli Takım doktorlarının da oyuncunun fiziksel performansının yakından takip edecekleri öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN