Beşiktaş ligde son 3 sezonda aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını kahretti!

Son üç sezonda şampiyonluk yarışına ilk yarı bitmeden havlu atan Kartal'ın bu süre içerisinde oynadığı lig maçlarında aldığı kötü sonuçlar da dikkatleri çekti. Son üç sezonda 100 maça çıkan Siyah-Beyazlılar bu maçların 51'ni kazanabildi.



24 kez rakiplerine boyun eğen Kartal, 25 maçta da eşitliği bozamadı. Beşiktaş, Avrupa'da ise son iki sezonda 22 maça çıktı. Geçen sezon Konferans Ligi elemeleri ve grup aşamalarında 12 maça çıkan Kartal 7 galibiyet, 4 yenilgi ve 1 beraberlik almıştı.



Siyah- Beyazlılar bu sezon ise UEFA Avrupa Ligi'nde elemeler ve lig aşaması dahil çıktığı 10 maçta ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde edip turnuvada lig aşamasını geçemedi.

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