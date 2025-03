Mourinho Samsun beraberliğinin ardından rakiplerini eleştirdi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samsunspor beraberliğinden sonra açıklamalarda bulundu. Portekizli hoca maçta sadece gol atamadıklarını söyleyerek, "Rakibin kaleye gelen 1 şutu yok. Maçı kazanmak için gol atmak gerekiyor. 2. yarı başında enerji düşüşünü hissettik. Duygusal anlamda bazı oyuncularda 2 gün önce 120 dakika oynamalarının etkisini gördük. Terlerinin son damlasına kadar mücadele ettiler. İnanılmaz pozisyonlar ürettik. Kaçırmak daha zordu. Maçı kaybetmemiz imkansızdı. Kalede ha ben vardım ha Livakovic. Hiç farketmezdi" diye konuştu.

ŞANSIMIZ DEVAM EDİYOR

Şampiyonluk şanslarının devam ettiğini ifade eden Jose Mourinho, "Henüz hiçbir şey bitmedi. Sonuna kadar devam edeceğiz. Ligde her an her şey olabilir. Rakibimiz de puan kaybedebilir. Bundan sonra kalan maçlarımıza bakacağız. Ben hala inancımı kaybetmedim. Lig arasını en iyi şekilde değerlendirerek kalan maçlara bakacağız" diye konuştu.

MAXİMİN OYNAYACAK DURUMDA DEĞİL

Mourinho Saint-Maximin neden kadroda olmadığı sorusuna ilginç bir cevap verdi. Portekizli hoca, "Sezon içinde çok şans buldu. Son 3 ayda hiçbir dönem yok ki 4 gün üst üste antrenman yapsın. Kendi çalıştığı insanlar illegal bir şekilde dataları sizlerle paylaştı. Bence manipülasyona sebep olan datalardı. 1 Mart'ta Rangers maçı öncesi taktiksel antrenman yaptık. Orada en çok mesafe kat eden kişi bendim. Aynı gün Maximin bireysel çalışma yaptı.. Tabi öyle bir çalışma yaptığı için daha çok antrenman yüküne sahip olması datalarda normal. Kendisi oynayacak durumda değil. İstikrarlı idman yapmayınca oynayacak durumda olmayacaktır" ifadesini kullandı.

CEZALI FUTBOLCU OLMADI

Fenerbahçe'de Samsunspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kartta ceza sınırında bulunuyordu. Çağlar kadroda olmadığı için Kosic ve Mert Hakan kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecekti. Ancak maçta kimse cezalı duruma düşmedi.