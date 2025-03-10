Alanyaspor- Galatasaray maçında ilk yarı sona erdi ortalık karıştı!

Alanyaspor- Galatasaray karşılaşmasının ilk yarısının bitiş düdüğü sonrası Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, orta sahada maçın hakemi Yasin Kol'un yanına gitti. Muslera uzun süre Yasin Kol'a itirazlarda bulundu. Ardından Okan Buruk ve yardımcıları, Günay Güvenç'le birlikte ilk yarının sonunda tünel girişinde bekledi. Okan Buruk, Yasin Kol ve yardımcılarının geçtiği sırada tepkisini dile getirdi. Bu sırada kaleci Günay Güvenç de hakeme yönelik itirazlarda bulundu. Yoğun itirazlar sonrası Sarı-Kırmızılı kaleci hakem Yasin Kol tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

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