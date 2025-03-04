Fener takım oyunuyla azmini gösteriyor!

Fenerbahçe bu sezon tüm kulvarlarda 42 maç oynadı. Kanarya bu maçlarda 27 galibiyet; 10 mağlubiyet ve 5 beraberlik yaşadı. Sarı-Lacivertliler rakip ağlara ise 97 gol atma başarısı gösterdi. Bu 97 golün 20 farklı futbolcunun ayağından gelmesi ise dikkat çeken bir istatistik olarak göze çarptı.



Bunun sonucunda ortaya çıkan rakam takım oyununun sonucu olarak yorumlandı. Fenerbahçe'de En-Nesyri; Talisca, Tadic, Fred, Maximin, Mert Müldür, Szymanski, Amrabat, Talisca, Kostic, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Yusuf Akçiçek, Becao, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz ve Samet Akaydın takıma skor katkısı verdi. 61 puana yükselerek Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4'e indiren Mourinho'nun ekibinde her oyuncunun gol yükünü sırtlaması camiada sevindiren bir gelişme olarak öne çıkıyor.

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