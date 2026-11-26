İstanbul'un Sultangazi ilçesinde 5'inci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 22 yaşındaki Kardelen Erol'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Henüz bir ay önce evlendiği öğrenilen genç kadının, olaydan önce eşi Burak Erol ile saatlerce tartıştığına ilişkin komşu ifadeleri üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Cinayet şüphesiyle gözaltına alınarak tutuklanan Burak Erol'un ilk ifadesine ulaşıldı. Eşiyle tartıştığını kabul eden Burak Erol, Kardelen'in balkondan atladığını iddia etti. Genç kadının ölümünün nasıl gerçekleştiği araştırılırken, gözler şüpheli eşin ifadesine ve soruşturma kapsamında toplanan delillere çevrildi.

Henüz bir ay önce evlenen Kardelen Erol'un şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. (Foto: DHA)

HENÜZ BİR AYLIK EVLİYDİ! 5'İNCİ KATTAN DÜŞEREK CAN VERDİ

Olay, 18 Kasım Çarşamba günü saat 02.45 sıralarında Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşındaki Kardelen Erol, yaşadığı binanın 5'inci katındaki dairenin balkonundan çimen ve beton zeminin bulunduğu alana düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan ve bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen saat 04.00 sıralarında hayatını kaybetti. Kardelen'in eşi Burak Erol ile yalnızca bir ay önce evlendiği öğrenildi.