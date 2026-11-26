Bir aylık evliyken 5. kattan düşerek öldü! Kardelen'in tutuklu eşinden ilk ifade: “Atlama dedim, atladı”
İstanbul Sultangazi'de henüz bir ay önce evlendiği evinin 5'inci katından düşerek hayatını kaybeden 22 yaşındaki Kardelen'in ölümünde olaydan önce evden 4-5 saat boyunca tartışma sesleri duyulduğu belirlenirken, cinayet şüphesiyle tutuklanan eşi Burak E.'nin ilk ifadesi ortaya çıktı. Genç kadının balkondan atladığını öne süren şüpheli eşin, "Tartışma yaşadık, mutfağa geçti. Balkona çıktı, atlama dedim, atladı" dediği öğrenildi.
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde 5'inci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 22 yaşındaki Kardelen Erol'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Henüz bir ay önce evlendiği öğrenilen genç kadının, olaydan önce eşi Burak Erol ile saatlerce tartıştığına ilişkin komşu ifadeleri üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Cinayet şüphesiyle gözaltına alınarak tutuklanan Burak Erol'un ilk ifadesine ulaşıldı. Eşiyle tartıştığını kabul eden Burak Erol, Kardelen'in balkondan atladığını iddia etti. Genç kadının ölümünün nasıl gerçekleştiği araştırılırken, gözler şüpheli eşin ifadesine ve soruşturma kapsamında toplanan delillere çevrildi.
HENÜZ BİR AYLIK EVLİYDİ! 5'İNCİ KATTAN DÜŞEREK CAN VERDİ
Olay, 18 Kasım Çarşamba günü saat 02.45 sıralarında Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşındaki Kardelen Erol, yaşadığı binanın 5'inci katındaki dairenin balkonundan çimen ve beton zeminin bulunduğu alana düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan ve bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen saat 04.00 sıralarında hayatını kaybetti. Kardelen'in eşi Burak Erol ile yalnızca bir ay önce evlendiği öğrenildi.
KOMŞULAR 4-5 SAAT BOYUNCA TARTIŞMA SESLERİ DUYMUŞ
Genç kadının ölümünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Polis ekipleri, olayın meydana geldiği binada yaşayan vatandaşların ifadelerine başvurdu.
Yapılan görüşmelerde, Kardelen ile eşi Burak Erol'un yaşadığı daireden olay öncesinde yaklaşık 4-5 saat boyunca tartışma sesleri duyulduğu bilgisine ulaşıldı.
Komşuların aktardığı bu bilgi üzerine genç kadının ölümü cinayet şüphesi kapsamında araştırılmaya başlandı.
TUTUKLU EŞİN İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Kardelen'in ölümünün ardından gözaltına alınan Burak Erol'un emniyette verdiği ilk ifadeye ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Eşiyle tartıştıklarını kabul eden Burak Erol'un, genç kadının kendi isteğiyle balkondan atladığını öne sürdüğü öğrenildi.
Şüpheli eşin ifadesinde şu sözleri kullandığı iddia edildi: "Tartışma yaşadık, mutfağa geçti. Balkona çıktı, atlama dedim, atladı."
Burak Erol'un bu beyanının doğruluğu ve Kardelen'in balkondan nasıl düştüğü soruşturma kapsamında araştırılıyor.
CİNAYET ŞÜPHESİYLE TUTUKLANDI
Olayla ilgili yürütülen incelemelerin ardından Burak Erol polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Burak Erol, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KARDELEN'İN ÖLÜMÜNDE SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Henüz 22 yaşında hayatını kaybeden Kardelen Erol'un ölümüne ilişkin soruşturmada, olay öncesinde yaşandığı belirtilen tartışma ve şüpheli eşin ifadesi üzerinde duruluyor.
Genç kadının 5'inci kattaki balkondan düşmesinin nasıl gerçekleştiğinin belirlenmesine yönelik adli süreç devam ediyor.