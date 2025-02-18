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Şampiyonluğu kafaya koydu! Krizdeki Galatasaray, Rize’de Osimhen’in iki kafa golüyle kazandı

Ağır Alkmaar yenilgisiyle şoka giren Cimbom, Rize’de 2. yarının başında Osimhen ile öne geçti. 54’de Sowe skoru 1-1’e getirdi. Osimhen 86’da yine sahneye çıkıp Fenerbahçe derbisi öncesi takımına hayat verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Şubat 2025
Şampiyonluğu kafaya koydu! Krizdeki Galatasaray, Rize’de Osimhen’in iki kafa golüyle kazandı

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    Cimbom tam yol ileri. Galatasaray Çaykur Rizespor deplasmanında rakibini 2-1 yenerek 2. sıradaki Fenerbahçe ile aradaki 6 puanlık farkı korudu. 2'de Taha'nın ayağının kayması sonucu topu kapan Ahmed penaltı noktasına doğru çıkardı. Mertens'in yaptığı vuruşta top savunmadan döndü. 17'de Hojer'in vuruşunda top Muslera'da kaldı. 39'da Sowe'un yaptığı vuruşta top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. 42'de Akintola'nın şutunda top dışarı gitti.

    2.YARI GOLLERLE BAŞLADI
    İkinci yarının 47. dakikasında Cimbom aradığı golü buldu. Frankowski'nin ortasında Osimhen topu sağ direk dibinden ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı. 54'te Akintola'nın ortasında Sowe gelişine vurarak topu filelere yolladı: 1-1. 70'de Sanchez'in kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti. 86'da Osimhen Lemina'nın indirdiği topa kafayla vurarak topu ağlara gönderdi. Galatasaray maçı 2-1 kazandı.

    CİMBOM'DAN PENALTI İSYANI
    Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanan maçın 78. dakikasında yaşanan pozisyon maça damgasını vurdu. Sol kanattan geliştirilen atakta Barış Alper'in kale sahasına doldurduğu topa Sara hareketlendi. Ancak Brezilyalı futbolcu Olawoyin'in müdahalesiyle bir anda kendini yerde buldu. Hakem karşılaşmayı devam ettirince Galatasaraylı futbolcular bu pozisyonun penaltı olduğu gerekçesiyle itiraz da bulundu. Ancak itiraza rağmen sonuç değişmedi.

    SON 6 MAÇTA DA YENDİLER
    Galatasaray Çaykur Rizespor ile oynadığı son 6 maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı. Rakibi önünde son puan kaybını 2020-21 sezonunun 2. yarısında yaşayan Aslan son 6 maçta da rakibini mağlup etti.

    ASLAN'DAN SÜPER LİG REKORU
    Bu sezonki 23 Süper Lig maçının 20' sini kazanan Galatasaray, lig tarihinde bir sezonun ilk 23 karşılaşmasından 20 galibiyet çıkaran ilk takım olarak görülmemiş bir rekora imza attı. Cimbom ayrıca Süper Lig'de yenilmezlik serisini 24 maça taşıyarak önemli bir iş yaptı.

    Cimbom çok kritik ve zorlu Rizespor deplasmanında 3 puana ulaşırken, Victor Osimhen geceye damgasını vuran isim oldu. Son haftalarda performansı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Nijeryalı yıldız, Rize önünde iki kez sahneye çıkarak Galatasaray'a 3 puanı getirdi. 22 Aralık'ta oynanan Kayserispor maçından bu yana ilk kez duble yapan Osimhen'in maç sonundaki röportajında bağırmaktan sesinin kısıldığı gözlendi. Yıldız futbolcu, "Çok önemli ve zor bir maçtı. Takımı tebrik ederim. Taraftarlara teşekkürler. Galibiyet serimize devam ediyoruz" diye konuştu.
    Eren&Lemina ilk kez forma giydi.

    Galatasaray'da yeni transferlerden Przemyslaw Frankowski ilk kez sarı-kırmızılı formayla maça çıktı. Polonyalı sağ bek, Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıktı. Bir başka yeni transfer Eren Elmalı 46, Lemina ise 60'da oyuna dahil oldu.

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