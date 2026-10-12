Yeşilçam'ın efsanesi Hülya Koçyiğit yıllara meydan okudu! Aslışah Alkoçlar'ın aile paylaşımları sosyal medyayı salladı
Yeşilçam’ın usta ismi Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabından paylaştığı aile albümüyle takipçilerini duygulandırdı. Anneannesi Hülya Koçyiğit, dedesi Selim Soydan, annesi Gülşah Alkoçlar ve babası Ender Alkoçlar ile çekilen özel karelerini takipçilerinin beğenisine sunan Alkoçlar, fotoğraflara düştüğü notlarla dikkat çekti.
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabından yaptığı aile paylaşımlarıyla gündeme geldi.
AİLE KARELERİNİ PAYLAŞTI
Anneannesi, dedesi, annesi ve babasıyla çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan Alkoçlar, karelere düştüğü duygusal notlarla dikkat çekti.
"ANNEANNEM İDOLÜM"
Aslışah Alkoçlar, anneannesi Hülya Koçyiğit ile verdiği pozu "Anneannem. My idol." (İdolüm) notuyla paylaştı.
TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI
Yeşilçam'ın efsane ismi Koçyiğit ise yıllara meydan okuyan güzelliği ve zarif tarzıyla ilgi odağı oldu. Kahverengi üstünü krem rengi pantolonuyla tamamlayan usta oyuncunun şıklığı, takipçilerinden tam not aldı.
"BENİM FAVORİ KİŞİM"
Aile albümünden peş peşe kareler yayınlayan Alkoçlar, dedesiyle çekilen fotoğraflarına da yer verdi. Ünlü isim, dedesiyle olan paylaşımına "Benim favori kişim" notunu ekledi.
"AİLEMİZİN DİREKLERİ"
Aslışah Alkoçlar, dedesi ve babasının birlikte yer aldığı fotoğrafı ise "Ailemizin direkleri" sözleriyle yayınladı.
TAKİPÇİLERİNDEN BEĞENİ YAĞDI
Anne ve babasının da yer aldığı aile karelerini takipçileriyle buluşturan Alkoçlar'ın paylaşımları kısa sürede büyük ilgi gördü. Ünlü ismin aile pozlarına beğeni yağarken, özellikle Hülya Koçyiğit'in zarafeti dikkatleri üzerine çekti.