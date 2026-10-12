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Yeşilçam'ın efsanesi Hülya Koçyiğit yıllara meydan okudu! Aslışah Alkoçlar'ın aile paylaşımları sosyal medyayı salladı

Yeşilçam’ın usta ismi Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabından paylaştığı aile albümüyle takipçilerini duygulandırdı. Anneannesi Hülya Koçyiğit, dedesi Selim Soydan, annesi Gülşah Alkoçlar ve babası Ender Alkoçlar ile çekilen özel karelerini takipçilerinin beğenisine sunan Alkoçlar, fotoğraflara düştüğü notlarla dikkat çekti.

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Yeşilçam'ın efsanesi Hülya Koçyiğit yıllara meydan okudu! Aslışah Alkoçlar'ın aile paylaşımları sosyal medyayı salladı

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabından yaptığı aile paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabından ailesiyle çekilen duygusal fotoğraflarını paylaştı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabından ailesiyle çekilen duygusal fotoğraflarını paylaştı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

AİLE KARELERİNİ PAYLAŞTI

Anneannesi, dedesi, annesi ve babasıyla çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan Alkoçlar, karelere düştüğü duygusal notlarla dikkat çekti.

Anneannesi Hülya Koçyiğit ile olan karesine ʺAnneannem, benim idolümʺ notunu düşen Alkoçlar, usta sanatçının zarafetine vurgu yaptı.Anneannesi Hülya Koçyiğit ile olan karesine ʺAnneannem, benim idolümʺ notunu düşen Alkoçlar, usta sanatçının zarafetine vurgu yaptı.

"ANNEANNEM İDOLÜM"

Aslışah Alkoçlar, anneannesi Hülya Koçyiğit ile verdiği pozu "Anneannem. My idol." (İdolüm) notuyla paylaştı.

Paylaşımlarda özellikle Hülya Koçyiğit'in yıllara meydan okuyan güzelliği ve şık tarzı hayranlarının beğenisini topladı.Paylaşımlarda özellikle Hülya Koçyiğit'in yıllara meydan okuyan güzelliği ve şık tarzı hayranlarının beğenisini topladı.

TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

Yeşilçam'ın efsane ismi Koçyiğit ise yıllara meydan okuyan güzelliği ve zarif tarzıyla ilgi odağı oldu. Kahverengi üstünü krem rengi pantolonuyla tamamlayan usta oyuncunun şıklığı, takipçilerinden tam not aldı.

Yeşilçam'ın efsanesi Hülya Koçyiğit yıllara meydan okudu! Aslışah Alkoçlar'ın aile paylaşımları sosyal medyayı salladı-5

"BENİM FAVORİ KİŞİM"

Aile albümünden peş peşe kareler yayınlayan Alkoçlar, dedesiyle çekilen fotoğraflarına da yer verdi. Ünlü isim, dedesiyle olan paylaşımına "Benim favori kişim" notunu ekledi.

Dedesi ve babasının yer aldığı fotoğrafları da ʺAilemizin direkleriʺ sözleriyle takipçilerine sunan ünlü ismin aile albümü büyük ilgi gördü.Dedesi ve babasının yer aldığı fotoğrafları da ʺAilemizin direkleriʺ sözleriyle takipçilerine sunan ünlü ismin aile albümü büyük ilgi gördü.

"AİLEMİZİN DİREKLERİ"

Aslışah Alkoçlar, dedesi ve babasının birlikte yer aldığı fotoğrafı ise "Ailemizin direkleri" sözleriyle yayınladı.

Yeşilçam'ın efsanesi Hülya Koçyiğit yıllara meydan okudu! Aslışah Alkoçlar'ın aile paylaşımları sosyal medyayı salladı-7

TAKİPÇİLERİNDEN BEĞENİ YAĞDI

Anne ve babasının da yer aldığı aile karelerini takipçileriyle buluşturan Alkoçlar'ın paylaşımları kısa sürede büyük ilgi gördü. Ünlü ismin aile pozlarına beğeni yağarken, özellikle Hülya Koçyiğit'in zarafeti dikkatleri üzerine çekti.

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