Anneannesi Hülya Koçyiğit ile olan karesine ʺAnneannem, benim idolümʺ notunu düşen Alkoçlar, usta sanatçının zarafetine vurgu yaptı.

"ANNEANNEM İDOLÜM"

Aslışah Alkoçlar, anneannesi Hülya Koçyiğit ile verdiği pozu "Anneannem. My idol." (İdolüm) notuyla paylaştı.