Beşiktaş-Kocaelispor maçında olay pozisyon! Mustafa Çulcu'dan penaltı ve kırmızı kart yorumu
Beşiktaş'ın Kocaelispor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Alexander Nübel ile Metehan Altunbaş arasında yaşanan pozisyon tartışmalara neden oldu. Kocaelispor'un penaltı beklediği pozisyonda hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy oyunu devam ettirirken eski MHK Başkanı Mustafa Çulcu, A Spor'da penaltı ve kırmızı kart kararı verilmesi gerektiğini savundu. Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan da karşılaşmanın ardından hakem yönetimine tepki gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda ağırladığı Kocaelispor'u 2-1 mağlup ederek puanını 15'e yükseltti ve ikinci sıraya çıktı. Siyah-beyazlıların gollerini 18. dakikada Orkun Kökçü ve 31. dakikada penaltıdan Dusan Vlahovic kaydetti. Kocaelispor'un tek golü ise 27. dakikada Show'dan geldi.
KOCAELİSPOR 48. DAKİKADA PENALTI BEKLEDİ
Karşılaşmanın ikinci yarısının başında Kocaelispor'un geliştirdiği atakta Metehan Altunbaş, savunma arkasına atılan topla Beşiktaş ceza sahasına girdi.
48. dakikada kaleci Alexander Nübel ile karşı karşıya kalan Metehan, ilk müdahalenin ardından altıpas içinde boşta kalan topu tamamlamak istedi. Nübel'in yerdeyken ayağını tuttuğunu belirten Kocaelisporlu futbolcu, pozisyonun devamında yaptığı vuruşta topu üstten auta gönderdi.
Konuk takımın futbolcuları penaltı itirazında bulunurken hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy oyunu devam ettirdi. VAR hakemi Juan Martinez Munuera da saha kenarında inceleme yapılması yönünde bir uyarıda bulunmadı.
MUSTAFA ÇULCU: PENALTI VE KIRMIZI KART
Mücadelenin tartışmalı pozisyonlarını A Spor'da değerlendiren eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Mustafa Çulcu, Nübel'in Metehan Altunbaş'a müdahalesinde penaltı verilmesi gerektiğini söyledi.
Çulcu, kalecinin rakibine iki eliyle müdahale ettiğini belirterek pozisyonun bariz gol şansının engellenmesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.
Deneyimli hakem yorumcusu, "Burada o da yok. Bu bariz gol şansıdır. Yerde kalan Kocaelisporlu futbolcunun vuruş kalitesini bozdun. Kartın rengi kırmızı." ifadelerini kullandı.
KOCAELİSPOR'DAN "YORUM YOK" PAYLAŞIMI
Kocaelispor, Beşiktaş karşılaşmasının ardından penaltı beklediği pozisyonun görüntülerini resmî sosyal medya hesabından paylaştı.
Yeşil-siyahlı kulüp, Alexander Nübel ile Metehan Altunbaş arasında yaşanan pozisyona ilişkin paylaşımına "Yorum yok." notunu ekledi.
METEHAN ALTUNBAŞ: VİCDANA BIRAKIYORUM
Pozisyonun ardından Metehan Altunbaş da hakem kararına tepki gösterdi.
Nübel'in ayağını tuttuğunu söyleyen Kocaelisporlu futbolcu, müdahalenin penaltı ve kırmızı kart gerektirdiğini savundu. Metehan, pozisyonla ilgili kararı kamuoyunun vicdanına bıraktığını belirtti.
SELÇUK İNAN: HAKEMLER BUGÜN İYİ NİYETLİ DEĞİLDİ
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada hakem yönetimini eleştirdi.
Oyuncularının sahada verdikleri mücadelenin karşılığını alamadığını savunan İnan, saha dışında futbolcularının haklarını koruyamadığını düşündüğü için kendilerinden özür dilediğini söyledi.
"Hakemler bugün iyi niyetli değildi." diyen Selçuk İnan, yaşadıkları nedeniyle büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtti.
Tecrübeli teknik adam, söz konusu eleştirilerinin Beşiktaş ile ilgili olmadığını vurgulayarak siyah-beyazlı takımı galibiyeti nedeniyle tebrik etti.