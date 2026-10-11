Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda ağırladığı Kocaelispor'u 2-1 mağlup ederek puanını 15'e yükseltti ve ikinci sıraya çıktı. Siyah-beyazlıların gollerini 18. dakikada Orkun Kökçü ve 31. dakikada penaltıdan Dusan Vlahovic kaydetti. Kocaelispor'un tek golü ise 27. dakikada Show'dan geldi.

Kocaelispor, Beşiktaş karşısında penaltı bekledi. (Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır) KOCAELİSPOR 48. DAKİKADA PENALTI BEKLEDİ Karşılaşmanın ikinci yarısının başında Kocaelispor'un geliştirdiği atakta Metehan Altunbaş, savunma arkasına atılan topla Beşiktaş ceza sahasına girdi. 48. dakikada kaleci Alexander Nübel ile karşı karşıya kalan Metehan, ilk müdahalenin ardından altıpas içinde boşta kalan topu tamamlamak istedi. Nübel'in yerdeyken ayağını tuttuğunu belirten Kocaelisporlu futbolcu, pozisyonun devamında yaptığı vuruşta topu üstten auta gönderdi. Konuk takımın futbolcuları penaltı itirazında bulunurken hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy oyunu devam ettirdi. VAR hakemi Juan Martinez Munuera da saha kenarında inceleme yapılması yönünde bir uyarıda bulunmadı.