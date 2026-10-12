Böylece projenin ilk uygulama yılında dört ilde toplam 859 eser belgelendi. Çalışmalar 2026 yılında genişletilerek 18 ile taşındı. Saha çalışmaları sonucunda veri sistemine bugüne kadar yaklaşık 7 bin eserin belgeleme işlemleri aktarıldı. Çalışmaların yıl sonuna kadar devam etmesi planlanıyor.

Proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 7 bin eser belgelendi. (Foto: Kültür ve Turizm Bakanlığı)

Mezar taşları, dönemin dili, sanatı, inancı ve toplumsal yaşamına ilişkin önemli bilgiler sunuyor. (Foto: Kültür ve Turizm Bakanlığı)

ULUSAL DİJİTAL HAFIZA OLUŞTURULACAK

Proje ile Türk-İslam dönemine ait mezar taşları ve kitabelerin ülke genelinde tespit edilmesi ve belgelenmesinin yanı sıra elde edilen bütün verilerin ortak bir ulusal veri tabanında bir araya getirilmesi amaçlanıyor.

Kayıt altına alınan eserler; dönem, bölge, malzeme, yazı türü, sanat üslubu ve kitabe özellikleri gibi farklı başlıklarda bilimsel olarak değerlendirilebilecek.