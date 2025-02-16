Galatasaray, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı!

Galatasaray Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Dinamik ısınmayla başlayan antrenman üç grup halinde pas çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale maçla sona erdi.

Sarı-Kırmızılılar'ın bugünkü antrenmanı Florya Metin Oktay Tesisleri'nin zemininin kötü olması nedeniyle Kemerburgaz'a alındı. Galatasaray bugün Kemerburgaz'da çalışırken Florya'nın zemini gözden geçirilecek.



Eren Elmalı, takımla ilk antrenmanına çıktı. Sarı-Kırmızılı futbolcuların idmandaki eğlenceli halleri dikkatlerden kaçmadı.