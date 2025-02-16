Fenerbahçe’nin futbolcusu Cengiz Ünder Los Angeles yolcusu

Fenerbahçe'de kadroya girmekte zorlanan Cengiz Ünder'in geleceği ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Cengiz'in kiralık transferi için MLS ekibi Los Angeles FC ile el sıkışıldığı öne sürülüyor.

MLS ekibi Fenerbahçe'ye yaklaşık 1 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. 2 kulübün maaşı ortak ödeme yönünde anlaştığı gelen bilgiler arasında. Cengiz Ünder'in zorunlu olmayan satın alma opsiyonunun 25 milyon dolar olduğu öne sürüldü.

Milli oyuncunun vize işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolü için ABD'ye gideceği belirtiliyor.