Galatasaray’dan Trabzonspor’a transfer olan Eren Elmalı: Mutlu olduğum yerdeyim

Galatasaray'ın Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Eren Elmalı açıklamalarda bulundu. Başarılı sol bek, "Başkanımız Dursun Özbek'e, yöneticimiz Abdullah Kavukcu'ya ve Okan hocaya teşekkür ederim. Biraz uzun bir süreç oldu ama sonuçta mutlu olduğum yerdeyim" diye konuştu.

Sorumluluklarının bilincinde olduğunu belirten Eren Elmalı, "Buradaki formanın ve armanın ağırlığını biliyorum. Burada sorumluluklarımı en iyi şekilde yerine getirmek istiyorum." dedi. 24 yaşındaki oyuncu," İlk maça çıkmak için çok heyecanlıyım. Taraftardan tek isteğim bizi sonuna kadar desteklemeleri" ifadeleri kullanıldı.



14 YILDA 7. TRANSFER

Galatasaray'ın, Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Eren Elmalı ilginç bir tesadüfü de ortaya çıkardı. Sarı-Kırmızılılar bu hamle ile son 14 yıl içinde 7. kez bir Trabzonsporlu ismi kadrosuna katmış oldu. Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olan isimler arasında Selçuk İnan, Ceyhun Gülselam, Engin Baytar, Olcan Adın, Burak Yılmaz ve Luis Cavanda gibi isimler bulunuyor.