Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer: "Hedefimiz üst sıralar"

Solskjaer Sivasspor galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu. Norveçli hoca, "Çok önemli bir 3 puan. Bugünkü planımız oyunu domine etmek ve rakibi hataya zorlamaktı. Defansif organizasyon olarak iyi çalıştık, antrenman yaptık. Bugünkü enerjimiz önemliydi. Oyuncularımın performansımdan mutluyum. Genç oyunculara süre vereceğim ve destek olacağım. Üst sıralara gitmek zorundayız. Sakatlıklar yüzünden belki bazı değişiklikler olabilir. İyi ve sıkı bir şekilde Trabzonspor maçına hazırlanacağız" dedi.

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