Muhteşem 3’lü: En-Nesyri, Edin Dzeko ve Tadic Fener’i golleriyle sırtlıyor!

Bu sezon Süper Lig'de 55 kez ağları sarsan Fenerbahçe'de gol yükünü En-Nesyri; Edin Dzeko ve Tadic çekiyor... Muhteşem 3'lü ligde 33 gol atmayı başardı.

3 futbolcu da performanslarıyla Sarı-Lacivertli takımın şampiyonluk iddiasını sürdürmesinde önemli rol oynuyor. Ayrıca Fener'in gol makineleri Avrupa'nın büyük liglerinde oynayan skorer isimleri de geride bırakmayı başardı.

Bu isimler; Haaland-Foden-Gvardiol-31 gol (M.City), Retegui-Lookman- Ketelaare-31 gol (Atalanta), Dembele-Barcola-Lee-31 gol (PSG) ve Palmer-Jackson-Maduek- 30 gol (Chelsea) olarak dikkat çekiyor. Geldiği günden beri her maç üstüne koyarak devam eden En-Nesyri, Kanarya'ya son dakikalarda attığı goller ile hayat veriyor.

Faslı golcü, Sarı-Lacivertli forma ile bu sezon 13 gole imza attı. Fenerbahçe'nin kaptanı Dzeko ise ilerleyen yaşına rağmen durmak bilmiyor. Takımın saha içinde lideri olan 38 yaşındaki santrfor, 12 gol atma başarısı gösterdi. Asistleriyle ön planda olan Tadic'i ise bu sezon attığı goller ile görüyoruz. Sırp yıldız, 3-2 kazanılan Konyaspor maçında son dakika attığı golle kalitesini konuşturmuştu. 36 yaşındaki futbolcu 8 gol atma başarısı gösterdi.

TADIC İÇİN AJAX İDDİASI

Tadic'in sözleşmesi sezon sonunda Fener ile sona erecek. Sarı-Lacivertliler'in yeni teklif yapmaması durumunda Sırp yıldızın Ajax'a döneceği iddia ediliyor.