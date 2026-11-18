Kahramanmaraş'ta 10 canı alan okul katliamında akılalmaz dava! Saldırganın babası çocukları kurtaran kişiye dava açtı
Kahramanmaraş’ta 15 Nisan 2026 tarihinde Ayser Çalık Ortaokulu’nda 9 öğrenci ile 1 öğretmeni hayattan koparan saldırının faili İsa Aras Mersinli’nin tutuklu babası Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli, bu kez de katliamı durduran ismi hedef aldı. Kendi ihmalleri nedeniyle 10 kez müebbet hapis istemiyle yargılanan Mersinli, saldırı sırasında okula girerek facianın büyümesini engelleyen ve hakkında "meşru savunma" kararı verilen Necmettin Bekçi’ye hukuk davası açtı.
15 Nisan 2026'da Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen saldırıda İsa Aras Mersinli, babası Uğur Mersinli'ye ait silahlarla okula girerek 9 öğrenci ve 1 öğretmeni öldürdü, 15 öğrenciyi yaraladı. Silah seslerini duyarak okula giren Necmettin Bekçi, saldırgana müdahale ederek etkisiz hale getirdi. İsa Aras Mersinli ise olay sırasında hayatını kaybetti.
OĞLUNUN ÖLÜMÜNDEN BEKÇİ'Yİ SORUMLU TUTTU
Olay günü silah seslerini duyarak okula giren ve saldırganı etkisiz hale getirerek onlarca çocuğun hayatını kurtaran Necmettin Bekçi hakkında yürütülen soruşturmada, eylemin "meşru savunma" kapsamında kaldığı belirlenerek kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti.
Ancak kendi silahlarının güvenliğini sağlamadığı için Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tutuklu sanık Uğur Mersinli, oğlunun ölümünden Bekçi'yi sorumlu tutarak Kahramanmaraş 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yolunu tuttu.
Avukatı aracılığıyla mahkemeye dilekçe sunan baba Mersinli, fazlaya ilişkin ve ıslah haklarını saklı tutarak Bekçi'den şimdilik 200 TL tazminat talep etti.
İLK DURUŞMADA "OĞLUMA DAVA AÇIN" DEMİŞTİ
Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ceza davasında tutuklu sanık Uğur Mersinli, savunmasında sorumluluğu oğluna yükleyerek, "Fail İsa Aras Mersinli hakkında dava açılmalıdır" demişti.
Mersinli, silahlarının oğlu tarafından izinsiz alındığını savunarak, "Silahlarımı çaldığı için ben İsa Aras Mersinli'den şikayetçiyim. Oğlum silahları benden izinsiz ve rızam dışında almıştır." ifadelerini kullanmıştı.
OKUL VE AİLEYE İLİŞKİN İHMALLER DURUŞMADA GÜNDEME GELMİŞTİ
Duruşmada dinlenen psikologlar ve okul görevlileri, İsa Aras Mersinli'nin arkadaşlık ilişkilerinde sorun yaşadığını, okula karşı isteksiz olduğunu ve kendisine zarar verme davranışları gösterdiğini anlatmıştı. Rehberlik öğretmeni, öğrencinin daha önce okul çantasıyla kendini boğmaya çalıştığını ve bu durumu ailesine bildirdiğini açıklamıştı.
Tanık ifadelerinde ailenin psikolojik destek arayışına ilişkin bilgiler de yer almıştı. Uğur Mersinli'nin tutukluluk hali devam ederken ilk celsede tahliyesine hükmedilen anne Peyman Pınar Mersinli de savcılık itirazının ardından yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
10 AİLE EVLATLARINI TOPRAĞA VERDİ
Saldırıda matematik öğretmeni Ayla Kara ile öğrenciler Adnan Göktürk Yeşil, Almina Ağaoğlu, Bayram Nabi Şişik, Furkan Sancak Balal, Kerem Erdem Güngör, Yusuf Tarık Gül, Şuranur Sevgi Kazancı, Zeynep Kılıç ve Almina Ağaoğlu hayatını kaybetmişti.
Ceza davasında Uğur Mersinli hakkında 10 kez müebbet ve yaralama suçundan 30 yıla kadar hapis cezası, anne Peyman Pınar Mersinli hakkında ise 22,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Dava 4 Aralık'ta devam edecek.
"CHP'deyken o ahlakınız yok muydu?"
Gülistan Doku dosyasında sosyal medya incelemesi