Avukatı aracılığıyla mahkemeye dilekçe sunan baba Mersinli, fazlaya ilişkin ve ıslah haklarını saklı tutarak Bekçi'den şimdilik 200 TL tazminat talep etti.

Mersinli'nin oğlunu atış poligonuna götürdüğü ortaya çıkmıştı. İLK DURUŞMADA "OĞLUMA DAVA AÇIN" DEMİŞTİ Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ceza davasında tutuklu sanık Uğur Mersinli, savunmasında sorumluluğu oğluna yükleyerek, "Fail İsa Aras Mersinli hakkında dava açılmalıdır" demişti.

Kahramanmaraştaki okul saldırısında anne ve baba ilk kez hakim karşısında: Silahlarımı çaldığı için oğlumdan şikayetçiyim Mersinli, silahlarının oğlu tarafından izinsiz alındığını savunarak, "Silahlarımı çaldığı için ben İsa Aras Mersinli'den şikayetçiyim. Oğlum silahları benden izinsiz ve rızam dışında almıştır." ifadelerini kullanmıştı.