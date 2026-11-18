Kulislerde, emeklilere 10 bin ile 15 bin lira arasında seyyanen artış yapılabileceği, refah payı seçeneğinde ise 10 ile 20 puan arasında ilave zam verilebileceği konuşuluyor.

Her iki seçeneğin de ocak ayında yapılacak enflasyon zammına ek olarak uygulanması gündemde.

YAŞ VE PRİM MESELESİ

Başkan Erdoğan'ın işaret ettiği yaş ve prim meselesi ise en merak edilen formül... Çalışmalarda, ek artışın emeklilerin yaşına, prim gün sayısına ve mevcut maaşına göre farklılaştırılması da değerlendiriliyor. Düzenlemenin 17 milyonu aşkın emeklinin tamamını kapsaması hedeflenirken, düşük maaşlı emeklilere kira, fatura ve gıda desteği sağlanması da masadaki seçenekler arasında bulunuyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 15 Kasım'da katıldığı bir TV programında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 17 milyonu aşkın emekliyi ilgilendiren maaş iyileştirmesi için mali alan oluşturduklarını açıklamıştı. Düzenlemeye ilişkin teknik çalışmaların aralık ayında tamamlanmasının beklendiğini belirten Şimşek, ödemelerin yaş ve prim gün sayısına göre farklılaşacağını ifade etti. Şimşek, "Çünkü adalet de çok önemli. Yani herkese dokunulacak. Bütün emeklilere dokunulacak. Bazılarına daha fazla destek sağlanacak. Daha fazla pozitif ayrımcılık yapılacak." dedi.

Emekli Maaşı