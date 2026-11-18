Başkan Erdoğan'dan emekli maaşına ilişkin yeni mesaj: İyileştirme yılbaşından önce hayata geçecek! Yaş ve prim dikkate alınacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda emekli maaşlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yaş ve prim gün sayısına göre adalet ve hakkaniyet esas alınarak bir çalışma yürütüldüğünü belirten Erdoğan, "17 milyonu aşkın emeklimizin tamamını kapsayan bir iyileştirmeyi, sene başından önce hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda emekli maaşlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Yaş ve prim gün sayısını dikkate alan bir çalışma yürütüldüğünü belirten Erdoğan, 17 milyonu aşkın emeklinin tamamını kapsayacak iyileştirmenin yılbaşından önce hayata geçirileceğini duyurdu.Başkan Erdoğan'dan emekli açıklaması
17 MİLYONU AŞKIN EMEKLİYİ KAPSAYACAK
Erdoğan, düzenlemenin kapsamına ve hayata geçirileceği tarihe ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"Kurmaylarımız hazırlıklarını yürüttüğümüz çalışmanın genel çerçevesini paylaştılar. Yaş ve prim gün sayısına göre adalet ve hakkaniyeti merkeze alan bir yaklaşımla meseleyi tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz. 17 milyonu aşkın emeklimizin tamamını kapsayan bir iyileştirmeyi, sene başından önce hayata geçireceğiz."
MASADAKİ FORMÜLLER
Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından milyonlarca emeklinin gözü, maaşlara yapılacak ek iyileştirmede hangi formüllerin uygulanacağına çevrildi. Emeklilere yönelik ek iyileştirme teklifinin bütçe görüşmelerinin ardından TBMM'ye sunulması beklenirken, seyyanen zam ve refah payı formülleri öne çıkıyor.
Kulislerde, emeklilere 10 bin ile 15 bin lira arasında seyyanen artış yapılabileceği, refah payı seçeneğinde ise 10 ile 20 puan arasında ilave zam verilebileceği konuşuluyor.
Her iki seçeneğin de ocak ayında yapılacak enflasyon zammına ek olarak uygulanması gündemde.
YAŞ VE PRİM MESELESİ
Başkan Erdoğan'ın işaret ettiği yaş ve prim meselesi ise en merak edilen formül... Çalışmalarda, ek artışın emeklilerin yaşına, prim gün sayısına ve mevcut maaşına göre farklılaştırılması da değerlendiriliyor. Düzenlemenin 17 milyonu aşkın emeklinin tamamını kapsaması hedeflenirken, düşük maaşlı emeklilere kira, fatura ve gıda desteği sağlanması da masadaki seçenekler arasında bulunuyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 15 Kasım'da katıldığı bir TV programında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 17 milyonu aşkın emekliyi ilgilendiren maaş iyileştirmesi için mali alan oluşturduklarını açıklamıştı. Düzenlemeye ilişkin teknik çalışmaların aralık ayında tamamlanmasının beklendiğini belirten Şimşek, ödemelerin yaş ve prim gün sayısına göre farklılaşacağını ifade etti. Şimşek, "Çünkü adalet de çok önemli. Yani herkese dokunulacak. Bütün emeklilere dokunulacak. Bazılarına daha fazla destek sağlanacak. Daha fazla pozitif ayrımcılık yapılacak." dedi.