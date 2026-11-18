Tutuklu polis Abdulvahit Pusat, Gülistan Doku'nun sosyal medya hesabına ilişkin raporun hazırlanma sürecini anlattı. (Foto: DHA) "KOMİSERİM GÖRÜNTÜLERİ ALIP GELMEMİ İSTEDİ" Abdulvahit Pusat, 29 Temmuz 2026 tarihinde verdiği ifadede, 18 Ocak 2020 günü Gülistan Doku'nun bulunmasına yönelik sosyal medya hesaplarında açık kaynak araştırması yaptığını anlattı. Bu sırada komiseri O.M.Ö.'nün kendisini Asayiş Şube Müdürlüğüne yönlendirdiğini iddia eden Pusat, şu ifadeleri kullandı: "Komiserimiz bana 'Vahit, Asayiş Şube'ye git. Orada görüntü ve bu görüntülerin teslim tutanağı olacak, onları al gel' dedi. Beni Asayiş'e göndermeden önce O.M.Ö., komiserim diye hitap ettiği biriyle telefonla konuşuyordu ve bahse konu görüntüleri ve tutanağını Asayiş Şube Müdürlüğünden alınmasına dair kendisine bilgi verildiğini hatırlıyorum." Pusat, o dönemde Asayiş Şube Müdürlüğünde R. isimli bir komiserin görev yaptığını, söz konusu telefon görüşmesinin bu kişiyle gerçekleştirilmiş olabileceğini düşündüğünü belirtti.

Savcılığın veri silme ve arkadaş engelleme şüphelerini yönelttiği Pusat, ekran görüntülerinin kendisine hazır halde teslim edildiğini savundu. (Foto: DHA) "HAZIR EKRAN GÖRÜNTÜLERİ BANA TESLİM EDİLDİ" Pusat, Asayiş Şube Müdürlüğüne gittiğinde E.D. isimli bir kişinin kendisine görüntüleri ve teslim tutanağını verdiğini anlattı. Bu kişiyi daha önce tanımadığını belirten Pusat, görüntüleri komiserinin talimatıyla henüz tamamlamadığı rapora eklediğini savundu. İfadesinde raporun hazırlanma sürecine ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Ben bu sebeple raporuma bu görüntüleri ekledim ve raporumun giriş bölümünü de yine komiserim ile birlikte alelacele düzenledik." Pusat, rapordaki ekran görüntülerinin tamamını kendisinin hazırlamadığını, yalnızca iki ekran görüntüsünü bizzat aldığını ileri sürdü. Arkadaş listeleri ve beğenileri gösteren diğer görüntülerin ise kendisine hazır halde teslim edildiğini söyledi.

Gülistan Doku dosyasında 18 Ocak 2020 tarihli sosyal medya raporu yeniden gündeme geldi. (Foto: DHA) "BANA RESMEN TUZAK KURMUŞLAR" Tutuklanan polis memuru Abdulvahit Pusat, kendisine teslim edilen görüntüleri rapora eklerken tedirginlik yaşadığını öne sürdü. Sonradan edindiği bilgiler doğrultusunda görüntülerin Gülistan Doku'nun arkadaşı E.D. aracılığıyla alınmış olabileceğini değerlendirdiğini anlatan Pusat, ifadesinde şu iddiayı dile getirdi: "Şimdi anlıyorum ki Gülistan'ın E.D. isimli arkadaşını çağırıp, E.D. Gülistan'ın sanal medyada arkadaşı olduğu için arkadaş listelerinin, beğenilerinin dosyada yer alan diğer görsellerinin ekran görüntülerini almışlar ve bana raporu tanzim ettirmişler. Bana resmen tuzak kurmuşlar." Pusat'ın bu açıklamaları, rapora eklenen ekran görüntülerinin kim tarafından ve hangi koşullarda elde edildiğine ilişkin tartışmaları gündeme taşıdı. "KORKMA, RIZAEN TESLİM TUTANAĞI VAR" Abdulvahit Pusat, komiseri O.M.Ö.'nün de görüntülerin yasal yollarla elde edildiğini kendisine söylediğini ileri sürdü. Hazır görüntüleri rapora eklemek konusunda tereddüt yaşadığını belirten Pusat, komiserinin kendisini güvence altına aldığını savundu. Pusat, ifadesinde şu sözlere yer verdi: "O.M.Ö. de benim hal ve hareketlerimden anlamış olacak ki bana 'korkma, görüntüleri ileten şahsın rızaen teslim tutanağı var' dedi. Ben de yasal zeminde hareket ettiğimi düşünerek bu raporu düzenledim. Şimdi anlıyorum ki bu şekilde tuzağa düşürülmüşüm."