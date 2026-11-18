Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu polisten sosyal medya raporu itirafı: "Bana resmen tuzak kurmuşlar"
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun cinayet soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Tutuklanan polis memuru Abdulvahit Pusat, Doku'nun sosyal medya hesabına ilişkin hazırladığı rapora başka bir birimden getirilen ekran görüntülerini komiserinin talimatıyla eklediğini ileri sürdü. Savcılığın veri silme, arkadaş engelleme ve manipülasyon şüphelerini yönelttiği Pusat, görüntülerin kendisine hazır halde teslim edildiğini savunarak "Bana resmen tuzak kurmuşlar." dedi.
Tunceli'de 6 yılı aşkın süredir kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun akıbetine ilişkin yürütülen cinayet soruşturması kapsamında tutuklanan polis memuru Abdulvahit Pusat'ın 29 Temmuz 2026 tarihli ifadesi ortaya çıktı.
Doku'nun kaybolmasından üç gün sonra sosyal medya hesabında hareketlilik tespit edilmesi üzerine 18 Ocak 2020'de hazırlanan açık kaynak araştırma raporu mercek altına alındı. Savcılık, hesap üzerindeki veri silme ve arkadaş engelleme işlemlerinin planlı bir kurgu kapsamında gerçekleştirilmiş olabileceği şüphesini araştırırken, raporu hazırlayan Pusat ise komiserinin talimatlarını yerine getirdiğini ve kendisine tuzak kurulduğunu iddia etti.
GÜLİSTAN DOKU'NUN SOSYAL MEDYA HESABINDA ŞÜPHELİ HAREKETLİLİK
Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan o günden bu yana haber alınamadı. Doku'nun akıbetinin aydınlatılması amacıyla yürütülen cinayet soruşturmasında, kaybolmasının ardından sosyal medya hesabında gerçekleşen işlemler incelemeye alındı.
Teknik incelemelerde, Doku'nun kaybolmasından üç gün sonra, 8 Ocak 2020 tarihinde sosyal medya hesabında hareketlilik bulunduğu tespit edildi.
Bu gelişmenin ardından 18 Ocak 2020 tarihli "açık kaynak araştırma raporu" soruşturmanın önemli başlıklarından biri haline geldi.
SAVCILIKTAN "PLANLI KURGU" VE "VERİ MANİPÜLASYONU" SORUSU
Soruşturma kapsamında tutuklanan polis memuru Abdulvahit Pusat'a, Gülistan Doku'nun sosyal medya hesabındaki işlemler hakkında sorular yöneltildi.
Savcılık, dosyadaki verilerin kronolojik değerlendirmesi doğrultusunda, Doku'nun hesabında önceden planlanmış bir kurgu içerisinde veri silme, arkadaş engelleme ve manipülasyon yapılıp yapılmadığının araştırıldığını belirtti.
Bu işlemlerin ardından Doku'nun bir arkadaşı aracılığıyla hesap üzerinde göstermelik inceleme gerçekleştirildiği ve elde edilen sonuçların resmi kolluk raporuna dönüştürüldüğü şüphesi de Pusat'a soruldu.
Pusat, söz konusu raporu kendisinin hazırladığını kabul ederken, düzenleme talimatını kimden aldığını net olarak hatırlamadığını öne sürdü.
"KOMİSERİM GÖRÜNTÜLERİ ALIP GELMEMİ İSTEDİ"
Abdulvahit Pusat, 29 Temmuz 2026 tarihinde verdiği ifadede, 18 Ocak 2020 günü Gülistan Doku'nun bulunmasına yönelik sosyal medya hesaplarında açık kaynak araştırması yaptığını anlattı.
Bu sırada komiseri O.M.Ö.'nün kendisini Asayiş Şube Müdürlüğüne yönlendirdiğini iddia eden Pusat, şu ifadeleri kullandı: "Komiserimiz bana 'Vahit, Asayiş Şube'ye git. Orada görüntü ve bu görüntülerin teslim tutanağı olacak, onları al gel' dedi. Beni Asayiş'e göndermeden önce O.M.Ö., komiserim diye hitap ettiği biriyle telefonla konuşuyordu ve bahse konu görüntüleri ve tutanağını Asayiş Şube Müdürlüğünden alınmasına dair kendisine bilgi verildiğini hatırlıyorum."
Pusat, o dönemde Asayiş Şube Müdürlüğünde R. isimli bir komiserin görev yaptığını, söz konusu telefon görüşmesinin bu kişiyle gerçekleştirilmiş olabileceğini düşündüğünü belirtti.
"HAZIR EKRAN GÖRÜNTÜLERİ BANA TESLİM EDİLDİ"
Pusat, Asayiş Şube Müdürlüğüne gittiğinde E.D. isimli bir kişinin kendisine görüntüleri ve teslim tutanağını verdiğini anlattı. Bu kişiyi daha önce tanımadığını belirten Pusat, görüntüleri komiserinin talimatıyla henüz tamamlamadığı rapora eklediğini savundu.
İfadesinde raporun hazırlanma sürecine ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Ben bu sebeple raporuma bu görüntüleri ekledim ve raporumun giriş bölümünü de yine komiserim ile birlikte alelacele düzenledik."
Pusat, rapordaki ekran görüntülerinin tamamını kendisinin hazırlamadığını, yalnızca iki ekran görüntüsünü bizzat aldığını ileri sürdü.
Arkadaş listeleri ve beğenileri gösteren diğer görüntülerin ise kendisine hazır halde teslim edildiğini söyledi.
"BANA RESMEN TUZAK KURMUŞLAR"
Tutuklanan polis memuru Abdulvahit Pusat, kendisine teslim edilen görüntüleri rapora eklerken tedirginlik yaşadığını öne sürdü.
Sonradan edindiği bilgiler doğrultusunda görüntülerin Gülistan Doku'nun arkadaşı E.D. aracılığıyla alınmış olabileceğini değerlendirdiğini anlatan Pusat, ifadesinde şu iddiayı dile getirdi: "Şimdi anlıyorum ki Gülistan'ın E.D. isimli arkadaşını çağırıp, E.D. Gülistan'ın sanal medyada arkadaşı olduğu için arkadaş listelerinin, beğenilerinin dosyada yer alan diğer görsellerinin ekran görüntülerini almışlar ve bana raporu tanzim ettirmişler. Bana resmen tuzak kurmuşlar."
Pusat'ın bu açıklamaları, rapora eklenen ekran görüntülerinin kim tarafından ve hangi koşullarda elde edildiğine ilişkin tartışmaları gündeme taşıdı.
"KORKMA, RIZAEN TESLİM TUTANAĞI VAR"
Abdulvahit Pusat, komiseri O.M.Ö.'nün de görüntülerin yasal yollarla elde edildiğini kendisine söylediğini ileri sürdü. Hazır görüntüleri rapora eklemek konusunda tereddüt yaşadığını belirten Pusat, komiserinin kendisini güvence altına aldığını savundu.
Pusat, ifadesinde şu sözlere yer verdi: "O.M.Ö. de benim hal ve hareketlerimden anlamış olacak ki bana 'korkma, görüntüleri ileten şahsın rızaen teslim tutanağı var' dedi. Ben de yasal zeminde hareket ettiğimi düşünerek bu raporu düzenledim. Şimdi anlıyorum ki bu şekilde tuzağa düşürülmüşüm."
SAVCILIK SOSYAL MEDYA HESABINDAKİ İŞLEMLERİ ARAŞTIRIYOR
Gülistan Doku'nun kaybolmasından sonra sosyal medya hesabında tespit edilen hareketlilik, cinayet soruşturması kapsamında incelenmeye devam ediyor.
Savcılık, hesap üzerinde gerçekleştirildiği şüphesi bulunan veri silme ve arkadaş engelleme işlemleriyle 18 Ocak 2020 tarihli resmi kolluk raporu arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor.
Raporda kullanılan ekran görüntülerinin nasıl temin edildiği, hangi birimlerden aktarıldığı ve inceleme sürecinin kimlerin talimatıyla yürütüldüğü de soruşturmanın başlıkları arasında bulunuyor.
GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA GÖZLER YENİ BULGULARDA
5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku'nun akıbetinin belirlenmesi için yürütülen soruşturmada, tutuklu polis memuru Abdulvahit Pusat'ın ifadeleri dosyaya yeni iddialar taşıdı.
Pusat, raporun hazırlanmasında komiserinin talimatlarını yerine getirdiğini ve kendisine hazır görüntüler teslim edildiğini savunurken, savcılık sosyal medya hesabındaki işlemlerin planlı bir veri manipülasyonunun parçası olup olmadığını araştırıyor.
Pusat'ın kendisine tuzak kurulduğu yönündeki savunması henüz doğrulanmış bir tespit niteliği taşımazken, soruşturmada dijital veriler ve resmi raporların hazırlanma süreci mercek altında tutuluyor.