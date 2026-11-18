Sosyal medya şirketlerinden çocuk güvenliğinde ağır ihmal: Her gün 160 çocuk hedefte! 36 genç hayatından oldu
Sosyal medya platformlarının etkisiz güvenlik önlemleri ve denetim açıkları çocukları şantaj çetelerinin hedefi haline getirdi. Meta’nın Facebook Messenger’da varsayılan hale getirdiği uçtan uca şifreleme 2024’te istismar bildirimlerini yüzde 19 düşürürken, TikTok 2026’da cinsel şantaj vakalarının yüzde 33’ünde anılarak ilk sıraya yerleşti. Bağımsız üniversite testleri gençleri koruma özelliklerinin yaklaşık yüzde 60’ının başarısız kaldığını, şirketlerin yasal zorunluluk eksikliği sebebiyle sorumluluktan kaçtığını gösterdi.
Küresel çapta kurdukları karanlık sistemle milyarlarca dolar kazanan sosyal medya devleri, denetimsiz sistem sayesinde çocukları şantaj çetelerinin kucağına atıyor. Çocukların güvenliğini sağlamak yerine kendi ticari çıkarlarını ve gizlilik politikalarını öne çıkaran sosyal medya platformları, cinsel şantaj çetelerinin en büyük av sahasına dönüştü.
ABD merkezli Associated Press (AP) ve FRONTLINE tarafından yürütülen araştırma, teknoloji şirketlerinin çocukları çevrim içi cinsel şantajdan korumakta tamamen yetersiz kaldığını gözler önüne serdi.
Etkisiz güvenlik önlemleri ve denetim açıkları istismarcılara geniş hareket alanı sağlarken, her gün 160'tan fazla çocuk bu suçun hedefi haline geliyor.
CİNSEL ŞANTAJA MARUZ KALAN 36 GENÇ İNTİHAR ETTİ
ABD'deki Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi (NCMEC) verilerine göre, finansal amaçlı cinsel şantaj vakaları geçen yıl yaklaşık yüzde 40 arttı.
2021'den bu yana şantaja maruz kaldıktan sonra intihar eden en az 36 genç erkek belgelendi.
TİKTOK ŞANTAJCILARIN İSTİSMAR SAHASINA DÖNÜŞTÜ
TikTok'un doğrudan mesajlaşma özelliğini genişleterek kullanıcıların birbirlerine fotoğraf göndermesine izin vermesinin ardından platformdaki finansal amaçlı cinsel şantaj bildirimlerinde büyük artış yaşandı.
Kanada merkezli Cybertip.ca verilerine göre TikTok, 2023 yılında cinsel şantaj bildirimlerinin yalnızca yüzde 2'sinde anılırken bu oran 2025'te yüzde 27'ye, 2026 yılında ise yüzde 33'e yükseldi.
Böylece TikTok, bu yıl cinsel şantaj vakalarında en çok adı geçen platform oldu.
AP'nin incelemesinde, TikTok üzerinde şantajcılara ve diğer dolandırıcılara yöntem, araç ve hazır senaryolar sunan çok sayıda hesap tespit edildi.
Bazı hesapların yüz binlerce beğeniye ve milyonlarca görüntülenmeye ulaşması, platformdaki denetim mekanizmalarının yetersizliğini ortaya koydu.
TikTok, AP'nin tespit ettiği hesapları kuralları ihlal ettikleri gerekçesiyle kaldırdığını açıklasa da benzer içeriklerin algoritmanın önerdiği videolar arasında görünmeye devam ettiği belirlendi.
GİZLİLİK POLİTİKALARI İSTİSMARCILARA KALKAN OLDU
Teknoloji şirketlerinin kullanıcı gizliliği adına attığı adımlar, çocuk güvenliği konusunda ciddi tartışmaları beraberinde getirdi.
Meta'nın Facebook Messenger'da uçtan uca şifrelemeyi varsayılan hale getirmesi, çocuklara yönelik istismar içeriklerinin tespit edilmesini ve yetkililere bildirilmesini zorlaştırdı.
AP'nin aktardığına göre, NCMEC verileri, uçtan uca şifrelemenin yaygınlaşmasının 2024 yılında çocuklara yönelik cinsel istismar materyallerine ilişkin vaka bildirimlerinde yüzde 19'luk düşüş yaşandığını ortaya koydu.
Uzmanlar, suçluların çocukları daha hızlı biçimde şifreli mesajlaşma alanlarına yönlendirdiğine ve bunun soruşturmaları zorlaştırdığına dikkat çekti.
INSTAGRAM'IN TEDBİRLERİ FAYDASIZ
Meta'nın çocukları şantajcılardan korumak amacıyla Instagram'da geliştirdiği takipçi listelerini gizleme özelliğinin de yetersiz kaldığı ortaya çıktı.
Siber suç analisti Paul Raffile, ABD'de yaşayan genç erkek profiliyle oluşturduğu sahte hesap üzerinden yaptığı testlerde, yalnızca 2 hafta içinde 4 farklı şantajcının hedefi oldu.
Şantajcıların, gencin takipçi listesinin ekran görüntülerini ele geçirerek tehditlerde bulunması, Meta'nın güvenlik önlemlerinin etkisizliğini gözler önüne serdi.
Raffile, Meta'nın yeni güvenlik özelliğinin yaptığı testlerin hiçbirinde etkili olmadığını belirtti.
GÜVENLİK TESTLERİNİN YÜZDE 60'I BAŞARISIZ
New York Üniversitesi ve Northeastern Üniversitesi bünyesindeki bağımsız araştırma merkezi tarafından yapılan testlerde, gençleri korumaya yönelik çevrim içi güvenlik özelliklerinin yaklaşık yüzde 60'ının başarısız olduğu belirlendi.
Eski Meta güvenlik yöneticilerinden Arturo Bejar, şirketlerin güvenlik uygulamalarını gerçek zararları azaltmaktan ziyade halkla ilişkiler gösterisine dönüştürdüğünü ifade etti.
ÇIPLAKLIK FİLTRELERİ SADECE FLULUYOR
Meta, TikTok ve Apple gibi teknoloji devleri gençlere yönelik özel hesaplar ve güvenlik özellikleri geliştirdiklerini açıklasa da bu hesapların açılması sırasında yaş doğrulamasının çoğu durumda zorunlu olmaması önemli açık olarak öne çıkıyor.
Şirketlerin sunduğu çıplaklık filtreleri ise potansiyel istismar görüntülerini gönderilmeden önce engellemek yerine çoğunlukla bulanıklaştırmakla yetiniyor.
SORUMLULUKTAN KAÇIYORLAR
ABD'de şirketler, çocuklara yönelik cinsel istismar materyallerinden haberdar olduklarında bunları yetkililere bildirmekle yükümlü olsa da bu içerikleri tespit etmek için hangi önlemleri almaları gerektiğine ilişkin kapsamlı yasal zorunluluk bulunmuyor.
Washington yönetiminin teknoloji sektörünün büyümesini, ifade özgürlüğünü ve küresel rekabet gücünü önceleyen yaklaşımı nedeniyle şirketler büyük ölçüde kendi denetim mekanizmalarına bırakılıyor. NCMEC yöneticisi Lauren Coffren, mevcut sistemi tamamen bozuk olarak nitelendirerek çocukları korumak için yeterli adımların atılmadığını kaydetti.