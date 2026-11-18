Şirketlerin sunduğu çıplaklık filtreleri ise potansiyel istismar görüntülerini gönderilmeden önce engellemek yerine çoğunlukla bulanıklaştırmakla yetiniyor.

Meta, TikTok ve Apple gibi teknoloji devleri gençlere yönelik özel hesaplar ve güvenlik özellikleri geliştirdiklerini açıklasa da bu hesapların açılması sırasında yaş doğrulamasının çoğu durumda zorunlu olmaması önemli açık olarak öne çıkıyor.

SORUMLULUKTAN KAÇIYORLAR

ABD'de şirketler, çocuklara yönelik cinsel istismar materyallerinden haberdar olduklarında bunları yetkililere bildirmekle yükümlü olsa da bu içerikleri tespit etmek için hangi önlemleri almaları gerektiğine ilişkin kapsamlı yasal zorunluluk bulunmuyor.

Washington yönetiminin teknoloji sektörünün büyümesini, ifade özgürlüğünü ve küresel rekabet gücünü önceleyen yaklaşımı nedeniyle şirketler büyük ölçüde kendi denetim mekanizmalarına bırakılıyor. NCMEC yöneticisi Lauren Coffren, mevcut sistemi tamamen bozuk olarak nitelendirerek çocukları korumak için yeterli adımların atılmadığını kaydetti.