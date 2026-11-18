Saç dökülmesine karşı iğnesiz ve ezber bozan bir çözüm sunan yeni nesil elektrikli tarak sistemi "Detangle", laboratuvar testlerinde geleneksel tedavileri geride bırakarak fareler üzerinde %97,85 oranında yeniden saç büyümesi sağladı. Çin'deki Beihang Üniversitesi'nden Feng Liu, Fuqi Yao ve Hong Sun ve ve Hong Kong Şehir Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu araştırma ekibinin öncülüğündeki araştırmacıların imza attığı çalışma, bilim dergisi Nature Communications'da yayımlandı. Bilim insanları, adını Disney'in 2010 yapımı ünlü animasyon filmi Tangled'dan alan "Detangle" adlı özel tasarım biyoelektronik bir tarak geliştirdi. Yöntem insanlarda denenmedi, fare derisi insan kafa derisinden ince olduğu için aynı oranın insanda tekrarlanacağı bilinmiyor.

Nature Communications'ta yer alan makaleye göre, fareler üzerinde gerçekleştirilen erken aşama testlerde, bu yeni nesil elektrikli tarak sisteminin mevcut geleneksel saç dökülmesi tedavilerini geride bırakarak tam %97,85 oranında yeniden saç büyümesi sağladığı kanıtlandı. Fakat sonuç, tek adımda ortaya çıkmadı. Yalnız elektrik uyarımı tıraşlanan bölgede yaklaşık %40 tüy çıkışı sağladı. Elektrik uyarımına SRD5A2 siRNA eklendiğinde oran yaklaşık %85'e, VEGFA plazmidi eklendiğinde yaklaşık %90'a çıktı. İki molekülün birlikte taşındığı tam sistemde ölçülen oran %97,85 oldu.

Saç dökülmesine ezber bozan çözüm. (Foto: Nature Communications)

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Bu yeni buluş tarama eylemini doğrudan tedavi edici bir sürece dönüştürüyor. Cihaz, dışarıdan bakıldığında sıradan bir bakım aletini andırsa da aslında oldukça gelişmiş bir mikro-mühendislik ürünü.

FARKLI UZUNLUKTAKİ DİŞLER VE ELEKTRİK ALANI

Tarak, farklı uzunluklardaki dişlerinde elektrotlar barındırır. Araştırmacıların belirttiğine göre, dişlerin boy farkı sayesinde oluşan elektrik alanları, dişlerin aynı hizada düz bir sırada dizildiği durumlara kıyasla 2,63 kat daha güçlü bir elektrik alanı üretmektedir.