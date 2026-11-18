Saç dökülmesine ezber bozan çözüm! "Detangle": Fareler üzerinde saç çıkartan tarak
Beihang Üniversitesi ve Hong Kong Şehir Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu araştırma ekibinin geliştirdiği elektrikli tarak sistemi "Detangle", gen terapisi moleküllerini iğnesiz şekilde saç köklerine ulaştırarak fareler üzerindeki testlerde %97,85 oranında yeniden saç büyümesi sağladı. Yöntem henüz insanlarda denenmediğinden ve fare derisi insan kafa derisinden ince olduğundan, aynı oranın insanda tekrarlanacağı bilinmiyor. Bu ezber bozan teknoloji, kellik tedavisinde yeni bir dönemin kapılarını aralayabilir.
Saç dökülmesine karşı iğnesiz ve ezber bozan bir çözüm sunan yeni nesil elektrikli tarak sistemi "Detangle", laboratuvar testlerinde geleneksel tedavileri geride bırakarak fareler üzerinde %97,85 oranında yeniden saç büyümesi sağladı. Çin'deki Beihang Üniversitesi'nden Feng Liu, Fuqi Yao ve Hong Sun ve ve Hong Kong Şehir Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu araştırma ekibinin öncülüğündeki araştırmacıların imza attığı çalışma, bilim dergisi Nature Communications'da yayımlandı. Bilim insanları, adını Disney'in 2010 yapımı ünlü animasyon filmi Tangled'dan alan "Detangle" adlı özel tasarım biyoelektronik bir tarak geliştirdi. Yöntem insanlarda denenmedi, fare derisi insan kafa derisinden ince olduğu için aynı oranın insanda tekrarlanacağı bilinmiyor.
"DETANGLE": SAÇ ÇIKARTAN TARAĞIN SIRRI NE?
Nature Communications'ta yer alan makaleye göre, fareler üzerinde gerçekleştirilen erken aşama testlerde, bu yeni nesil elektrikli tarak sisteminin mevcut geleneksel saç dökülmesi tedavilerini geride bırakarak tam %97,85 oranında yeniden saç büyümesi sağladığı kanıtlandı. Fakat sonuç, tek adımda ortaya çıkmadı. Yalnız elektrik uyarımı tıraşlanan bölgede yaklaşık %40 tüy çıkışı sağladı. Elektrik uyarımına SRD5A2 siRNA eklendiğinde oran yaklaşık %85'e, VEGFA plazmidi eklendiğinde yaklaşık %90'a çıktı. İki molekülün birlikte taşındığı tam sistemde ölçülen oran %97,85 oldu.
SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?
Bu yeni buluş tarama eylemini doğrudan tedavi edici bir sürece dönüştürüyor. Cihaz, dışarıdan bakıldığında sıradan bir bakım aletini andırsa da aslında oldukça gelişmiş bir mikro-mühendislik ürünü.
FARKLI UZUNLUKTAKİ DİŞLER VE ELEKTRİK ALANI
Tarak, farklı uzunluklardaki dişlerinde elektrotlar barındırır. Araştırmacıların belirttiğine göre, dişlerin boy farkı sayesinde oluşan elektrik alanları, dişlerin aynı hizada düz bir sırada dizildiği durumlara kıyasla 2,63 kat daha güçlü bir elektrik alanı üretmektedir.
HÜCRE GEÇİRGENLİĞİNİN ARTIRILMASI
Tarak kafa derisine uygulandığı sırada kafa derisine nazik elektrik darbeleri gönderir. Bu darbeler, hücrelerin geçirgenliğini geçici olarak artırarak büyük ve hassas gen terapisi moleküllerinin iğnesiz bir şekilde deriyi aşmasını ve doğrudan saç köklerinin derinliklerine ulaşmasını sağlar.
Detangle sistemi, sadece elektriksel uyarımla kalmayıp aynı zamanda iki farklı deneysel genetik tedaviyi (molekülü) saç köklerine derinlemesine ulaştırma görevini üstlenir:
- KAN AKIŞININ ARTIRILMASI
Saç köklerinin etrafında yeni kan damarlarının büyümesini teşvik eden bir VEGFA plazmidi taşır. Bu sayede köklerin besin ve oksijen tedariki güçlendirilir.
- HORMON BASKILAMA
Testosteronu saç köklerini küçülten dihidrotestosterona (DHT) dönüştüren 5-alfa redüktaz enzimini hedef alarak ilgili geni susturan SRD5A2 siRNA molekülünü iletir. Böylece kökleri zayıflatan hormonal baskı hafifletilir.
LABORATUVAR TESTLERİ VE ÇARPICI SONUÇLAR
Androgenetik alopesi (erkek tipi kellik) modelinin test edildiği araştırmada, sırtı tıraş edilen ve testosteron uygulanarak saç dökülmesi tetiklenen erkek fareler kullanıldı. Tedavi süreci boyunca 28 gün boyunca her üç günde bir tarama seansı gerçekleştirildi.
Elde edilen rakamsal veriler ve karşılaştırmalı oranlar ise şu şekildedir:
- "DETANGLE" UYGULANAN GRUP: 28 günün sonunda, tarak ve moleküler kombinasyonla tedavi edilen fareler, tıraş edilen bölgelerinde %97,85 oranında saç yeniden büyümesi deneyimledi.
- MİNOKSİDİL UYGULANAN GRUP: Yaygın bir harici tedavi olan minoksidil uygulanan grupta saç yeniden çıkma oranı yaklaşık %70 seviyesinde kaldı.
- FİNASTERİD UYGULANAN GRUP: Finasterid kullanan deneklerde ise başarı oranı yaklaşık %50 civarında ölçüldü.
- YALNIZCA ELEKTRİK STİMÜLASYONU UYGULANAN GRUP: Cihaza herhangi bir ilaç/molekül yüklenmeden yalnızca elektrikli tarama yapıldığında bile deney grubundaki farelerde yaklaşık %40 oranında yeniden büyüme elde edildi. Bu oran hiçbir şey yapılmayan kontrol grubundaki %1'lik orana kıyasla büyük bir sıçrama anlamına gelse de, tam kombinasyon tedavisinin gerisinde kaldı.
YAN ETKİ YARATIYOR MU?
Uzun süreli elektrik stimülasyonu sonrasında deneklerin vücut ağırlıklarında, enflamatuar (yangısal) belirteçlerinde, epidermis (üst deri) ve sinir dokusu hasar göstergelerinde hiçbir anlamlı olumsuz değişim veya gözle görülür deri hasarı saptanmadı.
"Detangle" sistemi, kellik tedavisinde iğnesiz, pratik ve hedef odaklı yepyeni bir dönemin kapılarını aralayabilecek güçlü bir alternatif olarak gösteriliyor.