Yıllardır 'sattı', 'satıyor' diye haberler çıkan evini bu kez gerçekten satıp Boğaz'la irtibatını kopardı.

Kızı Su'nun doğumundan sonra mekanın yarattığı gürültüden rahatsız olan ve hukuki yollara başvuran Altuğ, bir sonuç alamayınca yıllar önce bu ikonik evinden taşınmıştı.

1.7 MİLYON DOLARA EVİNİ SATTI

Altuğ'un evini kaça sattığını da öğrendim: Tam tamına 85 milyon TL'ye. Bu yılın başındaki haberlerde 2.5 milyon dolara sattığı haberleri çıkmıştı ama bugünkü kurla o rakamın çok altında, 1.7 milyon dolara evini satmış oldu.

Bakalım bu parayla ne yapacak, ihtiyacı mı var yoksa yatırım mı yapacak? Yakında onu da öğrenirim.