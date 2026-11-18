Neslişah'tan stüdyoyu yıkan Fatih taklidi! Var Mısın Yok Musun'da Gossip Girl itirafı
Var Mısın Yok Musun stüdyosunda Neslişah ve Fatih arasındaki tatlı atışmalar geceye damga vurdu. Kutu açılışı sırasında Fatih'in kaş ve göz hareketlerini birebir canlandıran Neslişah stüdyoyu kahkahaya boğarken, yarışmacıların kendi aralarında kurduğu gizli WhatsApp grubu canlı yayında ifşa oldu.
Milyonluk kutuların açıldığı ve kalp atışlarının hızlandığı gecede tansiyon, stüdyoda yapılan sürpriz bir Fatih taklidiyle yerini kahkaha tufanına bıraktı.
Yirmi beş yaşındaki Rize doğumlu içerik üreticisi Hande, babasına araba alma hayaliyle oturduğu yarışma koltuğunda kendi hisleriyle peş peşe mavi kutular açtırırken, yarışmacılar arasındaki tatlı atışmalar geceye damgasını vurdu.
Ancak kahkahalarla başlayan bu rüya gibi tablo, ilerleyen turlarda açılan dev kırmızılarla bambaşka bir gerilime dönüştü.
STÜDYOYU KAHKAHAYA BOĞAN FATİH TAKLİDİ VE STRATEJİ POLEMİĞİ
ATV ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla izleyici karşısına çıkan Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde, Hande üçüncü turda Hilal'in 16 numaralı kutusundan mavi açtırarak müthiş bir seri yakaladı.Var Mısın Yok Musun'da eğlenceli taklit
Stüdyodaki herkes genç yarışmacının cesur hamlelerini konuşurken söz alan Neslişah, Fatih'in alışılmadık sessizliğine dikkat çekti.
Esra Erol'un da katıldığı bu diyalogda Neslişah, kutu açılırken Fatih'in yaptığı kaş, göz ve ağız hareketlerini birebir canlandırarak stüdyodakileri gülme krizine soktu.
Bugün var ya Fatih'i gördüğüm sessizlik kadar güzel görmedim, o kadar hoşuma gitti ki! Önce kutuya bakıyor, bir kutuya bakıyor bir de bana bakıyor; ağız, göz, kaş hareketleri...
Yapılan taklit büyük alkış toplarken Fatih bu duruma gülerek karşılık verdi ve Neslişah'ın kendisiyle uğraşmadan duramadığını söyledi. İkili arasındaki şakalaşma kısa sürede yarışma stratejileri ve WhatsApp grupları üzerinden hararetli bir polemiğe dönüştü:
Bu kadar adımı andığına göre demek ki dediğiniz gibi benden besleniyor, bensiz yapamıyor. Konuşacak bir şey bulamıyor, kız çatır çatır açtırıyor çünkü. Ben de dört gözle senin oraya çıkmanı bekliyorum.
13 BÖLÜMDÜR KIRMIZI AÇMAYAN KUTUDAN GELEN CESUR BAŞLANGIÇ
Sekiz kişilik kalabalık bir ailede büyüyen ve 3 Mayıs'ta kaybettiği amcasının ardından ailesine güzel bir anı bırakmak isteyen Hande, kuradan 17 numaralı kutuyu çekerek masaya oturdu.
Yarışmaya başlamadan önce babasına ilk hangi kutuyu seçmesi gerektiğini sorduğunu belirten genç yarışmacı, herkesin çekindiği 13 numaralı kutuyu ilk sıradan açtırmak istedi.
Ben ilk programa geldiğim zaman babama 'Baba ben çıkarsam ilk hangi numaralı kutuyu söyleyeyim?' demiştim ve bana 13 demişti. 13 numaralı kutu da burada o kadar çok mimlenen bir kutu ki; sürekli üst üste 13 bölümdür hiç kırmızı açmayan bir kutu. Bu riski alıp onu açmak istiyorum.
Murat'ın önünde bulunan 13 numaralı kutudan 50.000 TL (Sarı) çıkmasıyla Hande gecenin ilk büyük sınavını kayıpsız atlattı. Hemen ardından Feyzanur, Ömer ve Seda'nın kutularıyla ilk turu iki mavi ve iki sarıyla kapatan Hande, ikinci turda Zeynel'in 14 numaralı kutusundan 2 milyon TL açtırmasına rağmen moralini bozmadı. Üçüncü turda ise adeta şov yaparak üç maviyi yan yana dizdi.
"MURATÇI MISIN FATİHÇİ MİSİN?" ANKETİ VE "GOSSİP GİRL" İTİRAFI
İlk turlarda kutular birer birer açılırken stüdyodaki eğlenceli sohbetler de hız kesmedi. Zeynel'in Yozgat'taki köyünde dedesinin Sivaslı Murat'ı tanıdığını ancak Fatih'i tanımadığını anlatması üzerine stüdyoda kahkahalar yükseldi.
Esra Erol bu tatlı rekabeti sosyal medyaya taşıyarak izleyiciler için "Muratçı mısın, Fatihçi misin?" anketi başlattı.
Öte yandan yakın arkadaş olan Hande, Ecem ve Neslişah üçlüsünün kendi aralarında "Gossip Girl" adında bir WhatsApp grubu kurdukları ortaya çıktı.
Çağla'nın gruba alınmadığı için sitem ettiği eğlenceli dakikalarda Ecem, grup içindeki şakalaşmalarını şu sözlerle itiraf etti:
Kötü niyetle konuşmuyoruz, aramızda şakalaşıyoruz sevdiğimiz insanlarla. Zorba bir üçlüyüz, hani lise koridorunda zorba üçlü kız vardır ya öyleyiz, herkesi gömüyoruz. Ama Hande değil bu arada, Hande gerçekten çok iyi kalpli bir kız, hep iyi tarafından bakıyor.
ÜST ÜSTE AÇILAN 5 MİLYONLUK KUTULAR VE BANKANIN TEKLİF TABLOSU
Dördüncü turda Rize'deki ailesinin canlı yayına bağlanmasıyla duygusal anlar yaşayan ve moral depolayan Hande, bu turun ikinci kutusunda en yakın arkadaşı Ecem'in 10 numaralı kutusuna gitti. Ancak Ecem'in kutusundan gecenin ilk 5 milyon TL'si çıkınca stüdyoda soğuk rüzgarlar esti.
Asıl büyük yıkım ise altıncı turda yaşandı. Kardeşi Dilara'nın stüdyoya gelerek sürpriz yaptığı turda, 1 ve 5 numaralı kutular arasında oylama yapan Hande, son anda karar değiştirerek Emircan'ın 5 numaralı kutusunu seçti. Başından beri içinde 5 milyon TL olduğunu hissettiği kutuyu açtıran Hande, ikinci 5 milyon TL'nin de gitmesiyle büyük bir pişmanlık yaşadı:
Şaka gibi ya, nereden nereye geldik! Kimseyi de dinlemeyerek geldim, son dakika niye dinledim ya? Beşte 5 milyon var dedim, gittim onu açtım. O kadar güzel tabloyu şu an üç tane kırmızıyı üst üste açarak mahvettim.
Yaşadığı hayal kırıklığıyla oyunu bıraktığını söyleyip 15 numaralı Fatih'in kutusuna yönelen Hande'yi, kız kardeşi Dilara son anda durdurdu. 5 ve 10 numaradan kırmızı çıktığı için 15'in de tehlikeli olduğunu söyleyen kardeşini dinleyen Hande, 8 numaralı Eray'ın kutusuna dönerek 100 TL açtırdı ve derin bir nefes aldı.
Yarışmanın başından itibaren rekor seviyelere tırmanan ancak üst üste gelen iki 5 milyon TL'lik kayıpla sert bir düşüş yaşayan bankanın teklif grafiği şu şekilde oluştu:
1. Tur Teklifi: 87.000 TL
2. Tur Teklifi: 127.000 TL
3. Tur Teklifi: 238.000 TL
4. Tur Teklifi: 315.000 TL
5. Tur Teklifi: 455.000 TL
6. Tur Teklifi: 255.000 TL
Altıncı turda gelen 255.000 TL'lik teklife de "Yokum" diyerek para ağacında kalan 1 milyon TL için yola devam eden Hande, son turda doğru kutuyu seçmeyi başardı.
Son iki kutuya 1 milyon TL ve mavi kutuyla girmeyi garantileyen genç yarışmacı, bankanın sunduğu 425.000 TL'lik final teklifiyle baş başa kaldı.
Hande teklifi kabul etti ve 425.000 TL'lik ödülün sahibi oldu.