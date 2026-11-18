Enes Çarşanba çatı katında ölü bulunmuştu: İfadesini değiştiren arkadaşından uyuşturucu itirafı
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Atakan Enes Çarşanba’nın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada ifadesini değiştiren Yiğit Can Kalaycıoğlu tutuklandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert’te, kaybolduğu gün Çarşanba’nın kendisine 1.000 TL verdiğini öne süren Kalaycıoğlu, emniyette Çarşanba’ya uyuşturucu madde verdiğini söyledi. Diğer üç şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına telefonla bağlanan Yiğit Can Kalaycıoğlu, Atakan Enes Çarşanba'nın kaybolduğu gün kendisine 1.000 TL verdiğini öne sürmüştü. Kalaycıoğlu, emniyetteki ifadesinde canlı yayındaki anlatımını değiştirerek Çarşanba'ya uyuşturucu madde verdiğini söyledi.
Uyuşturucu kullanma ve ticareti suçlamaları kapsamında tutuklanan Kalaycıoğlu cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer üç şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
11 GÜNLÜK ARAMA YAŞADIĞI BİNANIN ÇATI KATINDA SONA ERDİ
Çaycuma'da yaşayan 30 yaşındaki iki çocuk babası Atakan Enes Çarşanba, 1 Kasım'da evinden ayrıldıktan sonra kayboldu. Çarşanba'dan haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Günler süren aramalar Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da gündeme geldi.
Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen çalışmalar sonucunda Çarşanba'nın cansız bedeni, kaybolmasından 11 gün sonra yaşadığı binanın çatı katında bulundu.
DÖRT ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI, ÇOCUKLUK ARKADAŞI İSTANBUL'DA YAKALANDI
Çarşanba'nın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada, çocukluk arkadaşı Selçuk Uslu'nun da aralarında bulunduğu dört kişi gözaltına alındı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak olayla ilgili açıklamalarda bulunan Uslu, İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde asayiş ekiplerince yakalandı. Uslu, Zonguldak Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.
Seymen Demir, Muhammed Raşit Baltacı ve Yiğit Can Kalaycıoğlu ise Zonguldak'ta gözaltına alındı.
AİLE, BİNANIN DAHA ÖNCE DEFALARCA ARANDIĞINI SÖYLEDİ
Çarşanba'nın cansız bedeninin daha önce defalarca arandığı belirtilen binanın çatı katında bulunması, ailesinin tepkisine neden oldu. Aile üyeleri, polis ekiplerinin binada daha önce arama yaptığını ve bu çalışmalarda arama köpeklerinin de kullanıldığını belirterek cansız bedenin çatı katına sonradan bırakılmış olabileceğini ileri sürdü.
Çarşanba'nın ablası Esra Yalçın, kardeşinin bulunduğu yere sonradan getirildiğini iddia ederek şunları söyledi:
"Kaç gündür aranıyor... Polisler gittiler, aradılar. Evin her yerine bakıldı. Bugün mü çıktı benim kendi evimin çatısından? Kardeşimi oraya birisi getirdi, bıraktı."
USLU GÖZALTINDAN BİR GÜN ÖNCE "BENİ KURBAN SEÇTİLER" DEMİŞTİ
Selçuk Uslu'nun gözaltına alınmadan bir gün önce Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme geldi. Canlı yayında korktuğunu söyleyen Uslu, kendisine suç yüklenmek istendiğini öne sürerek "Bana öldürdüğüme dair video çektirdiler" ifadelerini kullanmıştı.
Eline naylon poşet sürtülerek parmak izinin alınmaya çalışıldığını da iddia eden Uslu, "Beni kurban seçtiler, korkuyorum" demişti.