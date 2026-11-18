Soruşturma kapsamında dört kişi gözaltına alındı. Çarşanba'nın çocukluk arkadaşı Selçuk Uslu, İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yakalandı. (Foto: Takvim foto arşivi)

AİLE, BİNANIN DAHA ÖNCE DEFALARCA ARANDIĞINI SÖYLEDİ

Çarşanba'nın cansız bedeninin daha önce defalarca arandığı belirtilen binanın çatı katında bulunması, ailesinin tepkisine neden oldu. Aile üyeleri, polis ekiplerinin binada daha önce arama yaptığını ve bu çalışmalarda arama köpeklerinin de kullanıldığını belirterek cansız bedenin çatı katına sonradan bırakılmış olabileceğini ileri sürdü.

Çarşanba'nın ablası Esra Yalçın, kardeşinin bulunduğu yere sonradan getirildiğini iddia ederek şunları söyledi:

"Kaç gündür aranıyor... Polisler gittiler, aradılar. Evin her yerine bakıldı. Bugün mü çıktı benim kendi evimin çatısından? Kardeşimi oraya birisi getirdi, bıraktı."