Gazze'de İsrail'in insanlık dışı kısıtlamalar nedeniyle büyük bir insani felaket yaşanıyor. Soğuktan tir tir titreyen Gazzeli yavruların içler acısı hallerine yüreklerimiz dayanmıyor. Müslümanlar olarak harekete geçmeli, İsrail üzerinden daha ağır baskı kurulmasını sağlamalıyız. Biz Gazze'ye konteyner göndermeye hazırız. Başkaları gözlerini kapatsa da biz Gazze'deki zulme sessiz kalmayacağız.

Rabbim inşallah son nefesimize kadar süreceğine inandığım bu yol ve dava arkadaşlığımızı daim eylesin diyorum. Basra Körfezi'nde sular yeniden ısınıyor.

AK Parti'ye destek veren her bir kardeşimi saygıyla selamlıyor, teşkilatımın her bir mensubuna gayretleri için kalpten teşekkür ediyorum.



24 YIL ÖNCE AÇIKLADIĞIMIZ ROTADAN, İLKELERDEN SAPMADIK

AK Parti siyaset yolculuğuna başladığı ilk günden itibaren milletin belirlediği istikametten hiç ayrılmadı. Bu partiyi millet kurmuş, bize sadece tabelasını açmak kalmıştır. AK Parti heyecanı coşkusuyla çok kısa sürede milletimizin takdirine mazhar olmuştur. 3 Kasım 2002 itibarıyla Türkiye'de yeni bir dönem başlamıştır. Eser ve hizmet siyaseti iktidara gelmiş, ülkemizin yolu da bahtı da sonuna kadar açılmıştır. 18 Kasım 2002'de AK Parti hükümetleriyle tanışmıştır.

AK Parti'nin 24 yıllık yolculuğunun özeti

24 yıl önce açıkladığımız rotadan, ilkelerden sapmadık. Siyasi hedeflerimiz daima Türkiye'yi bir bütün olarak kucaklamak, huzuru, kardeşliği, demokrasiyi ve özgürlükleri hakim kılmak oldu. Türk siyasetinin daha önce tanık olmadığı büyük bir tutkuyla tüm Türkiye'ye hizmet ettik.

Bizim için tek pusulamız Türk milletidir. AK Parti hareketinde isimler, ünvanlar, makamlar, koltuklar değildir. Bunların hepsi gelip geçicidir. AK Parti'de esas olan millete hizmet sevdasıdır. Burada en küçük bir gerileme olmayacak.