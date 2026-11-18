Başkan Erdoğan fon krizinde ara ödeme mesajı: Devletin kasasından para çıkmadı! Teşkilata uyarı: Yorulanı dinlendireceğiz
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İslam dünyasına birlik olma çağrısı yapan Başkan Erdoğan İsrail'e tepki göstererek, "Biz Gazze'ye konteyner göndermeye hazırız. Başkaları gözlerini kapatsa da biz Gazze'deki zulme sessiz kalmayacağız." dedi. AK Fon krizinde sorumlulardan tek tek hesap sorulduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Bu organize kötülüğü yapanlardan işledikleri cürmün hesabı tek tek sorulmaktadır. En küçük tavsama olmayacaktır." ifadelerini kullandı. Emeklilerle ilgili düzenlemenin yıl başından Meclis'e geleceğini dile getiren Başkan Erdoğan AK Parti teşkilatında yorulmuş olanların dinlendirileceğini bildirdi.
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki Grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla 81 ilimizde teşkilatlarımız bünyesinde samimiyetle koşturan tüm yol arkadaşlarıma selamlarımı gönderiyorum.
AK Parti Grup Toplantımızın milletimiz, ülkemiz, tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum.
AK Parti'ye destek veren her bir kardeşimi saygıyla selamlıyor, teşkilatımın her bir mensubuna gayretleri için kalpten teşekkür ediyorum.
Rabbim inşallah son nefesimize kadar süreceğine inandığım bu yol ve dava arkadaşlığımızı daim eylesin diyorum.
Basra Körfezi'nde sular yeniden ısınıyor.
GAZZE'DEKİ ZULME SESSİZ KALMAYACAĞIZ
Gazze'de İsrail'in insanlık dışı kısıtlamalar nedeniyle büyük bir insani felaket yaşanıyor. Soğuktan tir tir titreyen Gazzeli yavruların içler acısı hallerine yüreklerimiz dayanmıyor.
Müslümanlar olarak harekete geçmeli, İsrail üzerinden daha ağır baskı kurulmasını sağlamalıyız. Biz Gazze'ye konteyner göndermeye hazırız. Başkaları gözlerini kapatsa da biz Gazze'deki zulme sessiz kalmayacağız.
24 YIL ÖNCE AÇIKLADIĞIMIZ ROTADAN, İLKELERDEN SAPMADIK
AK Parti siyaset yolculuğuna başladığı ilk günden itibaren milletin belirlediği istikametten hiç ayrılmadı. Bu partiyi millet kurmuş, bize sadece tabelasını açmak kalmıştır. AK Parti heyecanı coşkusuyla çok kısa sürede milletimizin takdirine mazhar olmuştur. 3 Kasım 2002 itibarıyla Türkiye'de yeni bir dönem başlamıştır. Eser ve hizmet siyaseti iktidara gelmiş, ülkemizin yolu da bahtı da sonuna kadar açılmıştır. 18 Kasım 2002'de AK Parti hükümetleriyle tanışmıştır.AK Parti'nin 24 yıllık yolculuğunun özeti
24 yıl önce açıkladığımız rotadan, ilkelerden sapmadık. Siyasi hedeflerimiz daima Türkiye'yi bir bütün olarak kucaklamak, huzuru, kardeşliği, demokrasiyi ve özgürlükleri hakim kılmak oldu. Türk siyasetinin daha önce tanık olmadığı büyük bir tutkuyla tüm Türkiye'ye hizmet ettik.
Bizim için tek pusulamız Türk milletidir. AK Parti hareketinde isimler, ünvanlar, makamlar, koltuklar değildir. Bunların hepsi gelip geçicidir. AK Parti'de esas olan millete hizmet sevdasıdır. Burada en küçük bir gerileme olmayacak.
YORULAN OLURSA DİNLENDİRECEĞİZ
Millete hizmet mücadelemizde aramıza kimse giremeyecek. Bize güvenenlerle gönül bağımızı kimse zayıflatamayacak. Eğer aramızda yorulan, nefesi kesilen, şevkini kaybeden olursa, bir süre dinlendirecek, çok daha büyük bir aşkla koşmaya devam edeceğizBaşkan Erdoğan'dan emekli açıklaması
EMEKLİYE İYİLEŞTİRME SENE BAŞINDAN ÖNCE
Kurmaylarımız hazırlıklarını yürüttüğümüz çalışmanın genel çerçevesini paylaştılar. Yaş ve prim gün sayısına göre adalet ve hakkaniyeti merkeze alan bir yaklaşımla meseleyi tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz. 17 milyonu aşkın emeklimizin tamamını kapsayan bir iyileştirmeyi, sene başından önce hayata geçireceğiz.
Başkan Erdoğan'dan fon ödemesi açıklaması
FON KRİZİNDE ARA ÖDEME KRİZİ
Yakın takibimizde olan bir diğer konu fon soruşturmasıyla ilgili gelişmelerdir. Benzer sorunlarla karşılaşmış ülkelerle kıyas dahi edilemeyecek hızda ve etkinlikte, son derece şeffaf bir şekilde süreç yönetilmektedir. Son derece şeffaf bir şekilde süreç yönetilmektedir. Ara ödemelerde 2 ay gibi sürede önemli mesafe katettik. 455 bin 758 yatırımcımızın 444 bin 987'sine en az bir ödeme ulaştırıldı. Bu sayı toplam yatırımcıların yüzde 81'ine tekabül ediyor. 161 milyar TL'ye ulaştı. Bu tutarda 1 lira Hazine kaynağı kullanılmamıştır. Bütün ödemeler devletimizin kasasından, milletimizin cebinden tek bir kuruş dahi harcamadan gerçekleştirilmiştir.
Bu organize kötülüğü yapanlardan işledikleri cürmün hesabı tek tek sorulmaktadır. En küçük tavsama olmayacaktır.
MUHALEFET YOLSUZLUK AYARI
Yolsuzluğa, hırsızlığa, belediye yağmacılarına, daha kötüsü bizim burada söylemeye dilimizin varmadığı türlü rezilliklere utanmadan sahip çıkanlar, bize ders veremez, bize laf söyleyemez.