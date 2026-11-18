Real Madrid'de kariyerini sürdüren milli futbolcu Arda Güler'in geleceği belli oldu. İspanyol devi, 21 yaşındaki yıldızla yeni sözleşme imzalandığını 18 Kasım 2026 tarihinde resmen açıkladı. Daha önce 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arda Güler, yapılan anlaşmayla birlikte 30 Haziran 2032'ye kadar Real Madrid forması giyecek.

Sözleşme açıklamasının ardından milli futbolcunun kazanacağı ücret de gündemin en çok konuşulan konuları arasına girdi.