Eyüpsultan’daki Ferhat Yamen cinayetinin şüphelisi Alibeyköyspor Başkanı Halil Feyizoğlu çıktı
İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde iş hanı sahibi Ferhat Yamen’in (40) otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin soruşturmada şüphelinin kimliği belirlendi. Sabah’ın haberine göre polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin Alibeyköyspor Kulübü Başkanı Halil Feyizoğlu olduğunu tespit etti. Olay yerinden kaçan Feyizoğlu’nun yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Olay, 17 Kasım günü saat 15.30 sıralarında Alibeyköy Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Ferhat Yamen, sahibi olduğu iş hanının önündeki kırmızı ışıkta otomobiliyle beklerken aracın yanına yaklaşan saldırgan peş peşe ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Yamen ağır yaralanırken saldırgan yaya olarak kaçtı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yamen, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yamen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
POLİS GÜVENLİK KAMERALARINI İNCELEDİ
Cinayetin ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını ve olayla ilgili diğer görüntüleri incelemeye aldı. İnceleme sonucunda cinayet şüphelisinin Alibeyköyspor Kulübü Başkanı Halil Feyizoğlu olduğu belirlendi. Saldırı ve şüphelinin kaçış anlarının çevredeki kişilerce cep telefonu kamerasıyla da kaydedildiği öğrenildi.
ALACAK VERECEK ANLAŞMAZLIĞI İDDİASI
İddiaya göre Yamen ile Feyizoğlu arasında bir süredir alacak verecek meselesi nedeniyle anlaşmazlık yaşanıyordu. Saldırının bu anlaşmazlıktan kaynaklandığı ihtimali üzerinde durulurken polis ekiplerinin Feyizoğlu'nu yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.