Olay, 17 Kasım günü saat 15.30 sıralarında Alibeyköy Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Ferhat Yamen, sahibi olduğu iş hanının önündeki kırmızı ışıkta otomobiliyle beklerken aracın yanına yaklaşan saldırgan peş peşe ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Yamen ağır yaralanırken saldırgan yaya olarak kaçtı.

Ferhat Yamen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. (Foto: DHA) HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yamen, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yamen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.