Jose Mourinho Ç.Rizespor maçı sonrası konuştu: Bu galibiyeti hak ettik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Çaykur Rizespor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Çaykur Rizespor'un maça iyi bir başlangıç yaptığını söyleyen Portekizli hoca, "Biz maça kötü başladık. Ancak rakip eksik kaldıktan sonra çok pozisyonlar yarattık. Maçta galibiyeti hak ettik. Futbol açısından güzel bir maç oldu. Rakibin tehlikeli oyuncuları vardı ama biz iyi bir reaksiyon gösterdik" diye konuştu.

ASLA ETKİLENMEMELİYİZ

TARAFTARIN istediği gibi değil kendi istedikleri gibi oynamaları gerektiğinin altını çizen Mourinho, "Pozitif ve negatif seslerden asla etkilenmemeliyiz. Üçüncü gol sonrası 10 dakika uzatma varken neden topu kaybedelim ki, taraftar atak istiyor ama neden top tutmuyoruz. Kazanan takımlar duygularını kontrol edebilir" dedi. Maçın sonlarında risk aldıklarını ifade eden Mourinho, "Kulübemiz zengin olduğu için bunun karşılığını almayı bildik" dedi.



DZEKO: ÇILGINCA BİR MAÇTI

F.Bahçe'nin golcüsü Edin Dzeko, "Çılgın bir maçtı. Maç içinde çok iniş çıkış oldu. İlk 10 dakika kalemizde iki gol gördük. Bu kabul edilecek birşey değil. Özellikle stadyumumuzda bunu yaşamamalıyız. Hatalarımızı düzeltmeliyiz" dedi.



HAKEMLİK BİR HATA OLMADI

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, "Bugün hakem tartışılıyor, anlamış değilim. Hakem hocalarını takip edeceğiz ama ne oldu diyorsanız, ben bir şey bulamadım. Akşam oturup seyredeceğim" dedi.



EN-NESYRI ALANYA'DA YOK

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu En-Nesyri, Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmaya sarı kartta ceza sınırında çıkmıştı. Sarı-Lacivertli oyuncu gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Faslı oyuncu böylece Alanyaspor karşısında takımındaki yerini alamayacak.