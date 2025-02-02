Fenerbahçe - Çaykur Rizespor | CANLI

Diego Carlos (İHA)

YENİ STOPERLER İLK 11'DE

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Carlos Diego ve Milan Skriniar ilk kez 11'de yer aldı. Brezilyalı savunmacı geçen hafta yine Kadıköy'de oynanan Göztepe karşılaşmasında sonradan oyuna girmişti.

Slovak yıldız ise ilk defa görev şansı buldu. Talisca soyundu. Ognjen Mimovic kadroya alınmadı.