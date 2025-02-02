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Fenerbahçe - Çaykur Rizespor | CANLI

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 22. haftada Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Sarı lacivertli ekip 3 puanla yoluna devam etmek ve takibini sürdürmek istiyor. Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :02 Şubat 2025 , 17:55 Güncelleme Tarihi :02 Şubat 2025 , 19:00
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor | CANLI

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    Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.

    CANLI TAKİP

    Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

    Fenerbahçe Göztepe'yi 3 -2 yendi (AA)Fenerbahçe Göztepe'yi 3 -2 yendi (AA)

    FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI İLK 11'LERİ

    Fenerbahçe: İrfan Can, Diego Carlos, Skriniar, Levent, Amrabat, Fred, Szymanski, Oğuz, Kostic, Dzeko, En-Nesyri

    Çaykur Rizespor: Tarık, Mithat, Mosci, Samet, Hojer, Papanikolau, Hadziahmetovic, Olawoyin, Ghezzal, Akintola, Ali Sowe

    Diego Carlos (İHA)Diego Carlos (İHA)

    YENİ STOPERLER İLK 11'DE

    Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Carlos Diego ve Milan Skriniar ilk kez 11'de yer aldı. Brezilyalı savunmacı geçen hafta yine Kadıköy'de oynanan Göztepe karşılaşmasında sonradan oyuna girmişti.

    Slovak yıldız ise ilk defa görev şansı buldu. Talisca soyundu. Ognjen Mimovic kadroya alınmadı.

    Allan Saint-Maximin (AA)Allan Saint-Maximin (AA)

    MAXIMIN KADRO DIŞI

    Sarı lacivertli ekibe sezon başında gelen Allan Saint-Maximin, Rizespor maçının kadrosuna alınmadı. Fransız yıldız, gündemde olan transferinin kesinleşmesi sonrasında takımdan ayrılacak.

    Napoli'ye imza atması beklenen deneyimli kanat oyuncusu, bu fırsatı kaçırmak istemediğini yönetime iletti.

    Fenerbahçe taraftarının desteğiyle kazanmak istiyor (AA)Fenerbahçe taraftarının desteğiyle kazanmak istiyor (AA)

    HEDEF FARKI 3'E İNDİRMEK

    Kadrosunu yıldız isimlerle donatan Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u yenerek maç fazlasıyla Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirmek ve rakibinin Gaziantep FK karşılaşması öncesinde rahat bir nefes almak amacında.

    Jose Mourinho ve öğrencileri evinde hata yapmamak amacında.

    Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

    MOURINHO YENİDEN KULÜBEDE

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2 maç sonra kulübeye döndü. Sarı kart cezası sebebiyle Göztepe müsabakasında takımını yalnız bırakan Portekizli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasındaki Midtjylland karşılaşmasında da cezası sebebiyle kulübedeki yerini alamamıştı.

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