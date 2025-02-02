Fenerbahçe - Çaykur Rizespor | CANLI

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.
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Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Fenerbahçe: İrfan Can, Diego Carlos, Skriniar, Levent, Amrabat, Fred, Szymanski, Oğuz, Kostic, Dzeko, En-Nesyri
Çaykur Rizespor: Tarık, Mithat, Mosci, Samet, Hojer, Papanikolau, Hadziahmetovic, Olawoyin, Ghezzal, Akintola, Ali Sowe
YENİ STOPERLER İLK 11'DE
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Carlos Diego ve Milan Skriniar ilk kez 11'de yer aldı. Brezilyalı savunmacı geçen hafta yine Kadıköy'de oynanan Göztepe karşılaşmasında sonradan oyuna girmişti.
Slovak yıldız ise ilk defa görev şansı buldu. Talisca soyundu. Ognjen Mimovic kadroya alınmadı.
MAXIMIN KADRO DIŞI
Sarı lacivertli ekibe sezon başında gelen Allan Saint-Maximin, Rizespor maçının kadrosuna alınmadı. Fransız yıldız, gündemde olan transferinin kesinleşmesi sonrasında takımdan ayrılacak.
Napoli'ye imza atması beklenen deneyimli kanat oyuncusu, bu fırsatı kaçırmak istemediğini yönetime iletti.
HEDEF FARKI 3'E İNDİRMEK
Kadrosunu yıldız isimlerle donatan Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u yenerek maç fazlasıyla Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirmek ve rakibinin Gaziantep FK karşılaşması öncesinde rahat bir nefes almak amacında.
Jose Mourinho ve öğrencileri evinde hata yapmamak amacında.
MOURINHO YENİDEN KULÜBEDE
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2 maç sonra kulübeye döndü. Sarı kart cezası sebebiyle Göztepe müsabakasında takımını yalnız bırakan Portekizli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasındaki Midtjylland karşılaşmasında da cezası sebebiyle kulübedeki yerini alamamıştı.