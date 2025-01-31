Midtjylland ile mücadelesinde ecel terleri döken Fenerbahçe play-off’a kalmayı başardı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında deplasmanda Midtjylland'la 2-2 berabere kalmasına rağmen play-off turuna yükseldi. 27. dakikada ev sahibi öne geçti. Aral Şimşir'in sol kanattan ortasında arka direkte bulunan Diao'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu:

1-0. 39'da beraberliği yakaladık. Dzeko'nun ara pasında kaleci Lössl ile karşı karşıya kalan En-Nesyri'nin aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1. İlk yarı bu sonuçla sona erdi.

İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADIK

Fenerbahçe 47'de öne geçti. Szymanski'nin soldan yaptığı ortaya dokunan Dzeko topu ağlara gönderdi: 1-2. 57'de En Nesyri'nin şutu kaleci Jonas Loessl'da kaldı. 62'de kaleci ile karşı karşıya kalan Buksa'nın vuruşunu İrfan Can kurtardı. 86'da Midtjyllanda golü buldu.

Kullanılan uzun taç atışında seken topa Byskov ağlara gönderdi: 2-2. Lazio karşısında 1-0 önde olan Braga'nın Lazio'ya karşı attığı 2. gol VAR'dan dönünce maçın son anlarında ecel terleri döken Fener play-off'a kaldı.

YAŞLI KURT YİNE SAHNEDE!

Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko ilerleyen yaşına rağmen verdiği katkıyla alkış topluyor. 38 yaşındaki Boşnak futbolcu Midtjylland karşısında En Nesyri'nin golünde yaptığı şık asiste dikkat çekerken 47'de sahneye çıkan tecrübeli futbolcu kazanılan 1 puanda pay sahibi oldu. Yıldız futbolcu maçın ardından yaptığı açıklamada, "Kazanmak istiyorduk. Son dakikalarda yediğimiz gol üzücü oldu. Son anlarda zorlansak da play off'a kaldık" dedi.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Sarı-Lacivertli taraftarlar takımlarını Danimarka deplasmanında yalnız bırakmadı. Maç öncesinde şehir merkezinde toplanan ve stada birlikte hareket eden taraftarlar 90 dakika boyunca takımlarını hiç susmadan destekledi.

FENER'DE MAXIMIN ŞOKU

Fenerbahçe'de maç öncesi can sıkan bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler'in Fransız yıldızı Allan Saint Maximin dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşma kadrosundan çıkarıldı. 27 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon çıktığı 24 maçta 3 gol, 4 asist kaydetti.