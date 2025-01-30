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Fenerbahçe'nin Midtjylland maçı 11'i belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde son hafta heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Midtjylland ile karşılaşıyor. Sarı lacivertlilerde hedef, sahadan 3 puan ile ayrılarak play-off potasında yer almak. Midtjylland - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi :30 Ocak 2025 , 21:50 Güncelleme Tarihi :30 Ocak 2025 , 21:58
Fenerbahçe’nin Midtjylland maçı 11’i belli oldu!

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    UEFA Avrupa Ligi'nde son hafta heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Midtjylland ile karşılaşıyor.

    Sarı lacivertlilerde hedef, sahadan 3 puan ile ayrılarak play-off potasında yer almak.

    Fenerbahçe Avrupa'da devam etmek istiyor. (AA)Fenerbahçe Avrupa'da devam etmek istiyor. (AA)
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    Midtjylland - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...



    İLK 11'LER

    Midtjylland : Lössl, Gabriel, Diao, Bech, Paulinho, Castillo, Andresson, Sorensen, Osorio, Aral Şimşir, Buksa.

    Fenerbahçe : İrfan Can, Yusuf, Djiku, Çağlar, Szymanski, Mert Hakan, İsmail, Fred, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.

    Fenerbahçe Avrupa'da devam etmek istiyor. (AA)Fenerbahçe Avrupa'da devam etmek istiyor. (AA)

    FENERBAHÇE'NİN YA TAMAM YA DEVAM MAÇI

    Avrupa'da tamam ya da devam maçına çıkacak sarı-lacivertli ekip, geride kalan 7 maçta 2'şer galibiyet ve mağlubiyet ile 3 beraberlik yaşadı.

    Teknik direktör Jose Mourinho'nun öğrencileri, topladıkları 9 puanla son haftaya averajla 23. sırada giriyor.

    FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

    Fenerbahçe, galip gelmesi durumunda puanını 12 yaparak adını son 24 takım arasına yazdıracak.

    Beraberlik halinde diğer maçların sonuçlarını bekleyecek sarı-lacivertliler, yenilmesi durumunda ise büyük ihtimalle Avrupa'ya veda edecek.

    Fenerbahçe'nin mağlubiyeti durumunda, ilk 24 sıra dışında kalan ekiplerin alacağı sonuçlar, sarı-lacivertlilerin Avrupa'ya devam edip etmeyeceğini belirleyecek.

    MOURINHO CEZALI DURUMDA

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, cezası nedeniyle takımının başında yer alamayacak.

    Portekizli teknik adam, Olimpik Lyon müsabakasında başlama vuruşunun geç yapılması nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu tarafından 1 maç ceza aldı.

    Deneyimli çalıştırıcı, daha önce Ülker Stadyumu'nda oynanan Manchester United maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar deplasmanında da takımının başında sahaya çıkamamıştı.

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