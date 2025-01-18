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Mecburen Carlos: Fenerbahçe transfer hamlesini Ada'dan yaptı!

Sarı-Lacivertliler, Kevin Danso, Tuta ve Zeze gibi isimlerin yüksek maliyetlerinden dolayı Aston Villa’nın Brezilyalı stoperi için hem kulübü hem de oyuncuyla anlaşma sağladı. Carlos’un birkaç gün içinde İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Ocak 2025
Mecburen Carlos: Fenerbahçe transfer hamlesini Ada’dan yaptı!

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    Fenerbahçe stoper transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-Lacivertliler Aston Villa'nın Brezilyalı stoperi Diego Carlos için hem oyuncu hem de İngiliz kulübü ile büyük oranda anlaşma sağladı.

    31 yaşındaki stoperin kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Sarı-Lacivertli takımda daha önce bu bölge için Lens forması giyen Kevin Danso, Nantes'ta top koşturan Zeze ve Frankfurtlu Tuta'nın ismi geçmişti.

    17 MAÇTA FORMA GİYDİ
    Üç ismin kulüpleriyle görüşmelerini sürdüren Kanarya, istenen yüksek bonservis bedelleri sonrası bu isimlerden vazgeçti ve daha düşük maliyetli Carlos'un transferini bitirdi.

    Aston Villa formasıyla bu sezon 17 maça çıkan deneyimli stoper söz konusu karşılaşmalarda 1403 dakika süre alırken skor katkısında bulunamadı. 1.85 boyundaki Diego Carlos çabukluğuyla ön plana çıkıyor.

    47 MİLYON EURO ÖDENDİ
    Kariyeri boyunca Estoril, Nantes ve Sevilla gibi takımların formalarını giyen Carlos'a şu ana kadar 47 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

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