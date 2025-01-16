Mame Thiam: "Umarım hikayesinin bir parçası oluruz"

Eyüpspor'un golcü futbolcusu Mame Thiam açıklamalarda bulundu. Senegalli forvet, "Ligin ilk yarısı bitmeden 10 gole ulaşmak hedeflerimden biriydi. Bunu gerçekleştirdiğim için mutluyum. Tabii ki bu hedefimi gerçekleştirmemde takım arkadaşlarımın da katkısı büyük" dedi. Thiam, Arda Turan ile ilgili de "Onun futbolu çok iyi bildiğini onunla çalışınca görüyorsunuz. Süper Lig'de kariyerinde ilk sezonunu geçirmesine rağmen 5. sıraya takımını taşımış bir hoca ve hedefinin daha da yukarısı olduğunu biliyoruz. Umarım onun hikayesinin bir parçası olabiliriz" ifadelerini kullandı.

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