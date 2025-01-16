PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Mame Thiam: "Umarım hikayesinin bir parçası oluruz"

Eyüpspor'un golcü futbolcusu Mame Thiam, "Ligin ilk yarısı bitmeden 10 gole ulaşmak hedeflerimden biriydi. Bunu gerçekleştirdiğim için mutluyum. Tabii ki bu hedefimi gerçekleştirmemde takım arkadaşlarımın da katkısı büyük" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Ocak 2025
Mame Thiam: Umarım hikayesinin bir parçası oluruz

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Eyüpspor'un golcü futbolcusu Mame Thiam açıklamalarda bulundu. Senegalli forvet, "Ligin ilk yarısı bitmeden 10 gole ulaşmak hedeflerimden biriydi. Bunu gerçekleştirdiğim için mutluyum. Tabii ki bu hedefimi gerçekleştirmemde takım arkadaşlarımın da katkısı büyük" dedi. Thiam, Arda Turan ile ilgili de "Onun futbolu çok iyi bildiğini onunla çalışınca görüyorsunuz. Süper Lig'de kariyerinde ilk sezonunu geçirmesine rağmen 5. sıraya takımını taşımış bir hoca ve hedefinin daha da yukarısı olduğunu biliyoruz. Umarım onun hikayesinin bir parçası olabiliriz" ifadelerini kullandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Serenay Sarıkaya’nın ifadesine ulaşıldı! 5 milyon dolar aldı mı? Ayşe Barım hakkında ne dedi? Başka oyuncular da çağrılacak
    Başkan Erdoğan’dan ateşkes açıklaması: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
    Meteoroloji bugün kar yağacak 3 ili açıkladı! İstanbul’da İzlanda soğukları kaç gün sürecek? 4-8°C’lere kadar...
    CANLI | Katar’da masa kuruldu! Açıklamalar peş peşe geldi: Gazze’de ateşkes onaylandı
    EMEKLİYE ÜÇLÜ KAZANÇ: Yeni maaş, ikramiye ve promosyon | İşte gelir takvimi
    Şam heyeti Ankara’da! Bakan Fidan ve Şeybani’den ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
    Ateşkes sonrası Gazze’de büyük sevinç: Kutlamalar başladı
    CHP’li belediyeler SGK prim borçlarına taksit istedi!
    PYD elebaşı İlham Ahmed İngiltere’de yalvardı! Federal yapı olmazsa Suriye’de iç savaş çıkarırız tehdidi | Şam bu işe ne diyor?
    Başkan Erdoğan Libya Başbakanı Dibeybe ve Şam heyetini kabul etti: Suriye’de teröre yer yok
    Başkan Erdoğan’dan CHP’ye ayar: Suriye devrimi üflemekle sönmez | Baas yıkılınca mı aklınız başınıza geldi? | Özgür Özel’e kırmızı kart göndermesi
    İstanbul Barosu’na terör soruşturması: Savcılık görevden alma talebinde bulundu! Olağanüstü kurultay kararı
    Adana’da seri cinayet! Karısını, kayınbiraderini, kayınvalidesini, kayınpederini ve baldızını öldürdü!
    Fenerbahçe’den Tuta sonrası 2 bomba daha!
    140Journos’un paneli patladı: Hem yalan hem yasa dışı bahis reklamı!