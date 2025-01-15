Beşiktaş-Bodrum maçının VAR konuşmaları!

Beşiktaş-Bodrum maçında Udokhai'nin Taylan'ın ayağına bastığı pozisyon sonrası konuk ekip penaltı beklemişti. O pozisyonun VAR kayıtları açıklandı. VAR Hakemi Erkan Engin: Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Hakem Mehmet Türkmen: Evet. Burada savunma oyuncusunun, hücum oyuncusunun ayağının ucuna bastığını görüyorum. Bir açın daha var mı gösterebileceğin, bu basmayı bana net? Mehmet Türkmen: Taylan şutu çekmiş. 14 numaralı savunma oyuncusu, hücum oyuncusunun ayağına basıyor. Görüyorum. Fakat oyuncunun şutunu etkilediğini düşünmüyorum. Kontrolsüz bir basma olduğunu düşünmüyorum bunun. Kaçınılmaz bir temas olarak basıyor. Hakem atışıyla oyunu başlatacağım.

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