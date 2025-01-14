SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fenerbahçe çok zorlandığı Konya'da iki kafa golü ve Tadic'in zekasıyla 3 puana ulaştı!

26. saniyede Pedrinho’nun golüyle şoka giren Fener, 14’te Mert ve 24’te Çağlar ile skoru 2-1 yaptı. 45’te Kramer sahne aldı. Ancak 61’de Tadic klasını gösterip takımını galibiyete taşıdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Ocak 2025
Fenerbahçe çok zorlandığı Konya’da iki kafa golü ve Tadic’in zekasıyla 3 puana ulaştı!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Zirve yarışında artık hataya tahammülü olmayan Fenerbahçe çok zorlanmasına rağmen Konyaspor'u deplasmanda 3-2 yendi. Kanarya böylece lider Galatasaray'la farkı birkez daha 8'e indirdi. Mourinho'nun ekibi santra ile beraber büyük bir şok yaşadı.

    Henüz 26. saniyede Kramer'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pedrinho'nun vuruşunda Konyaspor öne geçti: 1-0. 14. dakikada Fenerbahçe skoru 1-1 yaptı. Tadic'in sağ taraftan kullandığı kornerde, ceza sahasında iyi yükselen Mert Müldür kafa vuruşuyla topu filelere yolladı. 24. dakikada Szymanski'nin sol taraftan kullandığı kornerde, ceza sahasında Çağlar Söyüncü kafa vuruşuyla skor 2-1'e geldi. 45. dakikada Konyaspor durumu 2-2 yaptı.

    Guilherme'nin soldan ortasında, ceza sahasında Kramer kafa vuruşuyla skora yeniden denge geldi. 61. dakikada kaleci Slovik'in büyük hatasında topu kapan Dusan Tadic hem yeteneğini hem de zekasını konuşturup Fenerbahçe'yi birkez daha öne geçirdi: 2-3. Kalan dakikalarda başka gol gelmedi ve Kanarya çok kritik bir galibiyet elde etti.

    SÜPER LİG'DE SİFTAH YAPTI
    Attığı kafa golüyle galibiyette çok önemli rol oynayan Çağlar Söyüncü bu sezon bir ilki yaşadı. Tecrübeli futbolcu Süper Lig'de ilk kez ağları sarstı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Mert Demir’den Serenay Sarıkaya açıklaması! Gerçekleri karartma paniği sardı! Savcı ne soracak?
    MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan kritik temas: Hamas yetkilileri ile görüştü | Masada ateşkes
    Meteoroloji 14 Ocak hava durumu | Kar yağışı o illeri vuracak: Yoğun kış başlıyor! İstanbul, Edirne, İzmir...
    EMEKLİYE SEYYANEN DESTEK! En az 1.226 TL fark eklenecek! %4 ek ödeme dahil BAĞKUR ve SSK maaşları...
    AK Parti’den terörle mücadelede net mesaj: PKK silah bırakacak |
    Joe Biden’dan ateşkes açıklaması! Çok yakınız deyip Gazze’ye insani yardımların ulaştırılacağını söyledi
    Tarihi rekora 2 maç kaldı! Galatasaray, Avrupa çapında büyük bir başarı için geri sayıma geçti
    ABD’yi Gazze yapan yangınların arka planındaki Yahudi! Bir damla su vermedi... Barajlara ambargo koyan Resnick çifti ve İsrail bağı
    Fransız siyasetçiye NATO tokadı: Türkiye ittifakın değerli bir müttefiki
    MSÜ’den rektör talimatı iddialarına sert yanıt: İthamlar gerçek dışıdır
    Los Angeles’ta 6 ayrı noktada binlerce dönüm alan yandı: 24 kişi hayatını kaybetti! Yangın nasıl başladı? Yılbaşı gecesi iddiası
    Nevzat Bahtiyar’ın avukatından dikkat çeken paylaşım: Yüksel ‘Salim yaptı dedi
    Tarihi başlangıç mutlu son! Konyaspor Fenerbahçe: 2-3 | MAÇ SONUCU
    Başkan Erdoğan Aile Yılı Tanıtım Programı’nda açıkladı: Evlenene 150 bin TL destek! 81 ilde başvurular başladı
    Galatasaray’ın ilk transferi belli oldu! Mikautadze’den önce o gelecek