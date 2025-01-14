Fenerbahçe çok zorlandığı Konya’da iki kafa golü ve Tadic’in zekasıyla 3 puana ulaştı!

Zirve yarışında artık hataya tahammülü olmayan Fenerbahçe çok zorlanmasına rağmen Konyaspor'u deplasmanda 3-2 yendi. Kanarya böylece lider Galatasaray'la farkı birkez daha 8'e indirdi. Mourinho'nun ekibi santra ile beraber büyük bir şok yaşadı.

Henüz 26. saniyede Kramer'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pedrinho'nun vuruşunda Konyaspor öne geçti: 1-0. 14. dakikada Fenerbahçe skoru 1-1 yaptı. Tadic'in sağ taraftan kullandığı kornerde, ceza sahasında iyi yükselen Mert Müldür kafa vuruşuyla topu filelere yolladı. 24. dakikada Szymanski'nin sol taraftan kullandığı kornerde, ceza sahasında Çağlar Söyüncü kafa vuruşuyla skor 2-1'e geldi. 45. dakikada Konyaspor durumu 2-2 yaptı.

Guilherme'nin soldan ortasında, ceza sahasında Kramer kafa vuruşuyla skora yeniden denge geldi. 61. dakikada kaleci Slovik'in büyük hatasında topu kapan Dusan Tadic hem yeteneğini hem de zekasını konuşturup Fenerbahçe'yi birkez daha öne geçirdi: 2-3. Kalan dakikalarda başka gol gelmedi ve Kanarya çok kritik bir galibiyet elde etti.

SÜPER LİG'DE SİFTAH YAPTI

Attığı kafa golüyle galibiyette çok önemli rol oynayan Çağlar Söyüncü bu sezon bir ilki yaşadı. Tecrübeli futbolcu Süper Lig'de ilk kez ağları sarstı.