Bakan Kurum sel bilançosunu açıkladı: 83 yılın rekoru! Hasar tespiti için tarih verildi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’un son 83 yılın en büyük yağışını aldığını belirterek selin ağır bilançosunu açıkladı. Kentte 53 istinat duvarının çöktüğünü, 9 bin su baskını yaşandığını duyuran Bakan Kurum, "zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın" çağrısı yaptı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'u vuran tarihi sel felaketinin ardından Afet Koordinasyon Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. İstanbul'un son 83 yılın en büyük yağışını aldığını belirten Bakan Kurum; 53 istinat duvarının çöktüğünü, 48 noktada toprak kayması yaşandığını açıkladı. Kurum, yarın sabah için yeni yağış uyarısında bulunarak "Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın" çağrısı yaptı.
Marmara Bölgesi'ni ve megakenti esir alan şiddetli sağanak yağış ve fırtına sonrası devletin tüm birimleri AFAD koordinasyonunda teyakkuza geçti. AFAD İl Merkezi'ndeki kritik afet zirvesinin ardından canlı yayında kamera karşısına geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sahadaki son durumu, arama-kurtarma çalışmalarını ve hasar tespit takvimini kamuoyuyla paylaştı.
"İSTANBUL 83 YILIN EN BÜYÜK YAĞIŞINI ALDI, 3 BİN 57 KİŞİ KURTARILDI"
Metrekareye düşen rekor yağış miktarına dikkat çeken Bakan Kurum, önceliklerinin can güvenliği olduğunu vurguladı:
"Öncelikle İstanbul ile başlamak istiyorum. Kentimiz 83 yılın en büyük yağışını aldı. En önemli önceliğimiz can güvenliğidir. Şu an itibarıyla arama-kurtarma bekleyen herhangi bir vatandaşımız bulunmamakta, hepsi güvenli alanlara alınmış durumdadır. Kaybolan vatandaşlarımızı arama-kurtarma çalışmalarımız ise kesintisiz ve yoğun bir şekilde devam etmektedir."
Sahada Kızılay, Emniyet, Jandarma ve bakanlık ekiplerinin valilerin koordinasyonunda çalıştığını belirten Kurum, 3 bin 57 vatandaşın kurtarıldığını, barınma ihtiyacı olanların kamu misafirhanelerine yerleştirildiğini ve selden etkilenen 14 ayrı noktada 110 araçla sıcak yemek ile insani yardım dağıtıldığını aktardı.
DEHŞETİN BİLANÇOSU: 53 DUVAR ÇÖKTÜ, 9 BİN SU BASKINI VAR!
Bakan Murat Kurum, altyapı ve kentsel alanda meydana gelen hasarları rakamlarla açıkladı:
Çökme ve toprak kaymaları: Yağışlar nedeniyle kent genelinde 48 toprak kayması yaşandı, 53 istinat duvarı çöktü.
İhbar müdahaleleri: Toplam 9 bin 755 ihbar alındı ve ekipler bunların 7 bin 800'üne anında müdahale etti.
Su baskınları: Kentte yaklaşık 9 bin su baskını tespit edildi.
Elektrik kesintileri: Altyapı hasarı sebebiyle yaklaşık 40 bin vatandaş elektrik kesintisinden etkilendi.
Kapalı yollar: Ulaşımda Eyüpsultan, Kemerburgaz ve Sarıyer hattında 6 güzergâh tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı.
İş yeri ve araç hasarları: Yalnızca Ayazağa bölgesinde 300 iş yeri ile 200 araçta hasar tespiti yapıldı.Ayazağa'da 300 iş yeri, 200 araç ağır hasarlı
TURUNCU UYARI
Sel felaketinin yaşandığı İstanbul'da Afet Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün uyarıları devam ediyor. Yarın sabah itibariyle özellikle Avrupa yakası kısmında yeniden yağışlarımız var. Yani sarı kodlu uyarımız İstanbul için yine 24 ilimiz için devam ediyor ve Meteorololji cumartesi günü de yağışların İstanbul'un genelinde devam edeceğini söylüyor. Dolayısıyla olumsuz hava şartlarının devam edeceğinden vatandaşlarımızdan ricamız, zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları. Yine yarın Zonguldak ve Düzce'de turuncu uyarımız var ve bu illerimizde de bizler gereken tüm tedbirleri yine valilerimizin koordinasyonunda alıyoruz ve vatandaşlarımızdan da bu noktada tedbirli olmalarını istirham ediyoruz."İstanbul dâhil 24 ilde sarı kod uyarısı
HASAR TESPİTLERİ VE SU BASKINLARI İÇİN NET TARİH VERİLDİ
Zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin hızlıca giderileceğini belirten Bakan Kurum, sahadaki takvimi şu sözlerle duyurdu:
"Ayazağa ve diğer bölgelerimizdeki hasar tespit çalışmalarını hafta sonu itibarıyla tamamlamayı hedefliyoruz. Su baskınlarından kaynaklanan tüm hasarları ise en geç cumartesi gününe kadar gidermeyi planlıyoruz. Devletimiz, geçmişte olduğu gibi bugün de vatandaşımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacaktır."
"YARIN SABAH YAĞIŞ DEVAM EDECEK: ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN!"
Meteorolojik veriler doğrultusunda İstanbullulara acil uyarıda bulunan Kurum, "Yarın sabah itibarıyla yağışlar devam edecektir. Vatandaşlarımızdan ricamız, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarıdır. Temel ihtiyaçlar belediyelerimiz ve valiliğimiz tarafından karşılanacaktır. Lütfen tedbirli olalım" dedi.
"GEÇMİŞİN VERİLERİYLE GELECEĞİ PLANLAYAMAYIZ"
İklim krizinin getirdiği yeni hava rejimine dikkat çeken Bakan Kurum, geleceğin şehir planlaması hakkında stratejik bir mesaj verdi:
"İstanbul'da yaşadığımız her felaket bize acı bir gerçeği hatırlatıyor. İklim değişikliği maalesef yağış rejimini tamamen değiştirdi. Artık çok daha kısa sürelerde çok daha yoğun yağışlarla karşılaşıyoruz. Geçmişin verileriyle geleceği planlayamayız. Gelecekte karşılaşacağımız bu ekstrem hava olaylarını dikkate alarak kentsel planlamalarımızı baştan yapmak zorundayız."