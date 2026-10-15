Marmara Bölgesi'ni ve megakenti esir alan şiddetli sağanak yağış ve fırtına sonrası devletin tüm birimleri AFAD koordinasyonunda teyakkuza geçti. AFAD İl Merkezi'ndeki kritik afet zirvesinin ardından canlı yayında kamera karşısına geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sahadaki son durumu, arama-kurtarma çalışmalarını ve hasar tespit takvimini kamuoyuyla paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum , İstanbul 'u vuran tarihi sel felaketinin ardından Afet Koordinasyon Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. İstanbul'un son 83 yılın en büyük yağışını aldığını belirten Bakan Kurum; 53 istinat duvarının çöktüğünü, 48 noktada toprak kayması yaşandığını açıkladı. Kurum, yarın sabah için yeni yağış uyarısında bulunarak "Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın" çağrısı yaptı.

"İSTANBUL 83 YILIN EN BÜYÜK YAĞIŞINI ALDI, 3 BİN 57 KİŞİ KURTARILDI"

Metrekareye düşen rekor yağış miktarına dikkat çeken Bakan Kurum, önceliklerinin can güvenliği olduğunu vurguladı:

"Öncelikle İstanbul ile başlamak istiyorum. Kentimiz 83 yılın en büyük yağışını aldı. En önemli önceliğimiz can güvenliğidir. Şu an itibarıyla arama-kurtarma bekleyen herhangi bir vatandaşımız bulunmamakta, hepsi güvenli alanlara alınmış durumdadır. Kaybolan vatandaşlarımızı arama-kurtarma çalışmalarımız ise kesintisiz ve yoğun bir şekilde devam etmektedir."

Sahada Kızılay, Emniyet, Jandarma ve bakanlık ekiplerinin valilerin koordinasyonunda çalıştığını belirten Kurum, 3 bin 57 vatandaşın kurtarıldığını, barınma ihtiyacı olanların kamu misafirhanelerine yerleştirildiğini ve selden etkilenen 14 ayrı noktada 110 araçla sıcak yemek ile insani yardım dağıtıldığını aktardı.

DEHŞETİN BİLANÇOSU: 53 DUVAR ÇÖKTÜ, 9 BİN SU BASKINI VAR!

Bakan Murat Kurum, altyapı ve kentsel alanda meydana gelen hasarları rakamlarla açıkladı:

Çökme ve toprak kaymaları: Yağışlar nedeniyle kent genelinde 48 toprak kayması yaşandı, 53 istinat duvarı çöktü.

İhbar müdahaleleri: Toplam 9 bin 755 ihbar alındı ve ekipler bunların 7 bin 800'üne anında müdahale etti.

Su baskınları: Kentte yaklaşık 9 bin su baskını tespit edildi.

Elektrik kesintileri: Altyapı hasarı sebebiyle yaklaşık 40 bin vatandaş elektrik kesintisinden etkilendi.

Kapalı yollar: Ulaşımda Eyüpsultan, Kemerburgaz ve Sarıyer hattında 6 güzergâh tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı.

İş yeri ve araç hasarları: Yalnızca Ayazağa bölgesinde 300 iş yeri ile 200 araçta hasar tespiti yapıldı.

Ayazağa'da 300 iş yeri, 200 araç ağır hasarlı

TURUNCU UYARI

Sel felaketinin yaşandığı İstanbul'da Afet Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün uyarıları devam ediyor. Yarın sabah itibariyle özellikle Avrupa yakası kısmında yeniden yağışlarımız var. Yani sarı kodlu uyarımız İstanbul için yine 24 ilimiz için devam ediyor ve Meteorololji cumartesi günü de yağışların İstanbul'un genelinde devam edeceğini söylüyor. Dolayısıyla olumsuz hava şartlarının devam edeceğinden vatandaşlarımızdan ricamız, zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları. Yine yarın Zonguldak ve Düzce'de turuncu uyarımız var ve bu illerimizde de bizler gereken tüm tedbirleri yine valilerimizin koordinasyonunda alıyoruz ve vatandaşlarımızdan da bu noktada tedbirli olmalarını istirham ediyoruz."

İstanbul dâhil 24 ilde sarı kod uyarısı