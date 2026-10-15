Mustafa Çiftçi'den sel bilançosu açıklaması

Bakan Çiftçi, İstanbul ve çevre illeri vuran sel felaketinde son bilançoyu açıklıyor.

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İstanbul genelinde çalışmalar sahada ve AFAD Koordinasyon merkezinde takip ediliyor.

Bir vatandaş elektrik çarpması ikisi sel neticesinde 3 vatandaş hayatını kaybetti. 6 vatandaş için de kayıp ihbarı yapıldı. Çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Sapanca Fevziye Mahallesi'nde de tedbir amaçlı boşaltılan vir bina yıkılmış olup can kaybı yoktur.

AFAD Başkanlığı, başta İstanbul olmak üzere turuncu uyarı verilen yerlerde valilerimiz koordinasyonu sağlamaktadır. Ayrıca vatandaşlara SMS yoluyla, sarı uyarı verilenlere de Valilik ile bilgilendirme yapılmıştır.

11'ye ulaşan 7456 olaya müdahale edilmiştir.

Ayazağa'da mahsur kalan vatandaşların tahliye işlemleri tamamlanmıştır.

İstanbul genelinde mahsur kalan 3055 vatandaşlar ekipler tarafından kurtarılmış, barınma ihtiyacı olanlar kamu misafirhanelerinde misafir edilmiştir.