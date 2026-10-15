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Dündar Ziya Gültekin’in ölüm haberine muhalif hesaplar nefret kustu

Son gecesini yağıştan etkilenen Üsküdarlıların yardımına koşarak geçiren Dündar Ziya Gültekin, Ankara yolundaki kazada hayatını kaybetti. Sözde muhalif maskesi takan troll hesaplar ise ölüm haberine bile nefret kustu. Can kaybını “güzel haber” diye karşılayan, rahmet dileyenlere beddua yağdıran hesaplar, siyasi husumet uğruna vicdanı da insanlığı da ayaklar altına aldı.

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Dündar Ziya Gültekin’in ölüm haberine muhalif hesaplar nefret kustu

Son gecesini yağıştan etkilenen Üsküdarlıların yanında geçiren Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Ankara yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Geriye vatandaşların yardımına koştuğu görüntüler kalırken, İmamoğlu fotoğraflı hesapların da aralarında bulunduğu troll hesaplar, ölüm haberine bile nefret kustu.

Gece boyunca Üsküdar sokaklarındaydı. Yağıştan etkilenen noktaları inceledi, esnafın kapısını çaldı, vatandaşların ihtiyaçlarını dinledi. Sabahın ilk saatlerinde de çalışmaların başında, hemşehrilerinin yanındaydı.

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Türkiye Belediyeler Birliği toplantısına katılmak üzere Ankara'ya giderken Düzce'de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Gültekin'den geriye, yola çıkmadan önce ilçesinde yürüttüğü çalışmaların görüntüleri ve vatandaşlarına seslendiği son mesajı kaldı.

Ancak bazı sosyal medya hesapları, bu acı haberi bile siyasi husumetlerine malzeme yaptı. Vatandaşlara hizmet için sahada olan Gültekin'in vefatına, suçlama ve nefret dolu yorumlarla karşılık verdiler.

Dündar Ziya Gültekin’in ölüm haberine muhalif hesaplar nefret kustu-2

ÖLÜM HABERİNE BİLE NEFRET KUSTULAR

Vefata ilişkin yorumların yer aldığı ekran görüntülerinde, ölüm üzerinden hesaplaşmaya girişen ifadeler dikkat çekti.

Bir hesap, "Öyle belediyeye çökerse bir yerden çıkar ahı" sözlerini kullanırken bir başka hesap, "Harama, yalana, dolana Allah bile razı gelmedi" iftirasının ardından "Herkes için hesap vakti" ifadelerini paylaştı.

Bir trafik kazasında yaşanan can kaybını siyasi suçlamalarıyla ilişkilendiren hesaplar, acının üzerine kin döktü. Gültekin'in vefatını hesaplaşma fırsatı gibi sunan yorumlar, linç dilinin ölüm karşısında dahi sürdürüldüğünü gösterdi.

Dündar Ziya Gültekin’in ölüm haberine muhalif hesaplar nefret kustu-3

CAN KAYBINA "GÜZEL HABER" DEDİLER

Profilinde "Parodi hesabı" ibaresi bulunan bir hesap, "Uzun zaman sonra güzel bir haber alabildik" sözleriyle ölüm haberini sevinçle karşıladı.

Bir başka skandal yorumda ise "Allah, arkasından rahmet okuyan herkesi tez zamanda ona kavuştursun" ifadeleri kullanıldı. Gülümseyen emojilerin eklendiği mesajda, Gültekin'e rahmet dileyenler de bedduayla hedef alındı.

Başka bir hesap da "Türlü türlü hile ile kazanılan Üsküdar Belediyesi başkan vekiline Allah rahmet etsin" diye yazdı. Taziye cümlesinin içine bile siyasi itham sıkıştıran bu yorum, vefatın nasıl bir hesaplaşma malzemesine dönüştürüldüğünü gösterdi.

Dündar Ziya Gültekin’in ölüm haberine muhalif hesaplar nefret kustu-3

İMAMOĞLU FOTOĞRAFLI TROLL HESAP DA ARALARINDA

Nefret dolu yorumların bulunduğu ekran görüntülerinde, profilinde Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafını kullanan bir troll hesap da yer aldı.

Profil görselinde İmamoğlu'nun fotoğrafı ve "İmamoğlu'na özgürlük" ifadesi bulunan hesaptan, "AKP'nin oyunu varsa Allah'ın da bir oyunu vardır elbet" yorumu yapıldı.

Gültekin'in ölümünü siyasi bir karşılık gibi sunan bu ifadeler, husumetin ulaştığı noktayı ortaya koydu. Bir insanın vefatı üzerinden siyasi mesaj verme çabası, acıya saygının yerini alan nefret dilini bir kez daha gözler önüne serdi.

Dündar Ziya Gültekin’in ölüm haberine muhalif hesaplar nefret kustu-4

ONUN SON GÜNDEMİ VATANDAŞIN DERDİYDİ

Ölüm haberine nefret kusulan Gültekin'in son gündemi ise yağıştan etkilenen Üsküdarlıların ihtiyaçlarıydı.

Sosyal medya hesabındaki son paylaşımında gece boyunca sahada olduklarını belirten Gültekin, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Gece boyunca olduğu gibi sabahın ilk saatlerinde de Üsküdar'ımızın sokaklarında, komşularımızla birlikteyiz. Şiddetli yağışın etkilerini büyük ölçüde kontrol altına aldık, elhamdülillah. Ancak tedbiri elden bırakmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Esnafla birlikte yağıştan etkilenen noktaları incelediklerini anlatan Gültekin, ihtiyaçları doğrudan vatandaşlardan dinlediklerini vurgulamıştı.

Dündar Ziya Gültekin’in ölüm haberine muhalif hesaplar nefret kustu-5

TÜRKMEN'DEN YÜREK BURKAN VEDA: GÜN AĞARANA KADAR SAHADAYDI

Hilmi Türkmen'in veda mesajı da Gültekin'in son saatlerini vatandaşlara hizmet için geçirdiğini ortaya koydu. Uzun yıllardır birlikte yol yürüdüğü Gültekin'e "Yol arkadaşım, kardeşim" diye seslenen Türkmen, şunları kaydetti:

"Dün gece, gün ağarana kadar sahadaydı. Yağıştan etkilenen evleri birer birer ziyaret ederek vatandaşlarımızın sıkıntılarının giderilmesi için çalıştı. Ardından Türkiye Belediyeler Birliği toplantısı için Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı. Ne yazık ki geçirdiği elim trafik kazası sonucu Hakk'ın rahmetine kavuştu."

Gültekin'in AK Parti'nin kuruluşundan bu yana teşkilatın farklı kademelerinde çalıştığını belirten Türkmen; gençlik kolları başkanlığı, SKM başkanlığı, meclis üyeliği ve grup başkan vekilliği görevleriyle büyük emek verdiğini anlattı.

Türkmen, "Kendine has duruşu, samimiyeti ve güzel yüreğiyle gönlümüzde ayrı bir yere sahipti" dediği yol arkadaşına, "Mekânın cennet olsun kardeşim. Seni unutmayacağız" sözleriyle veda etti.

Dündar Ziya Gültekin’in ölüm haberine muhalif hesaplar nefret kustu-6

GERİYE HİZMET GÖRÜNTÜLERİ VE SON DUASI KALDI

Gültekin, günlük hayatın en kısa sürede normale dönmesi için çalıştıklarını belirttiği son mesajında, gece boyunca görev yapan mesai arkadaşlarına da teşekkür etmişti.

Paylaşımını ise şu duayla tamamlamıştı:

"Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun. Hepimize geçmiş olsun."

Gültekin'den geriye Üsküdar sokaklarında vatandaşlarla omuz omuza verdiği görüntüler kaldı. Vefatını siyasi husumetlerine alet eden hesaplar ise ölüm karşısında bile dinmeyen nefretleriyle kayda geçti.

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