Ancak bazı sosyal medya hesapları, bu acı haberi bile siyasi husumetlerine malzeme yaptı. Vatandaşlara hizmet için sahada olan Gültekin'in vefatına, suçlama ve nefret dolu yorumlarla karşılık verdiler.

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Türkiye Belediyeler Birliği toplantısına katılmak üzere Ankara'ya giderken Düzce'de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Gültekin'den geriye, yola çıkmadan önce ilçesinde yürüttüğü çalışmaların görüntüleri ve vatandaşlarına seslendiği son mesajı kaldı.

Son gecesini yağıştan etkilenen Üsküdarlıların yanında geçiren Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Ankara yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Geriye vatandaşların yardımına koştuğu görüntüler kalırken, İmamoğlu fotoğraflı hesapların da aralarında bulunduğu troll hesaplar, ölüm haberine bile nefret kustu.

ÖLÜM HABERİNE BİLE NEFRET KUSTULAR

Vefata ilişkin yorumların yer aldığı ekran görüntülerinde, ölüm üzerinden hesaplaşmaya girişen ifadeler dikkat çekti.

Bir hesap, "Öyle belediyeye çökerse bir yerden çıkar ahı" sözlerini kullanırken bir başka hesap, "Harama, yalana, dolana Allah bile razı gelmedi" iftirasının ardından "Herkes için hesap vakti" ifadelerini paylaştı.

Bir trafik kazasında yaşanan can kaybını siyasi suçlamalarıyla ilişkilendiren hesaplar, acının üzerine kin döktü. Gültekin'in vefatını hesaplaşma fırsatı gibi sunan yorumlar, linç dilinin ölüm karşısında dahi sürdürüldüğünü gösterdi.

CAN KAYBINA "GÜZEL HABER" DEDİLER

Profilinde "Parodi hesabı" ibaresi bulunan bir hesap, "Uzun zaman sonra güzel bir haber alabildik" sözleriyle ölüm haberini sevinçle karşıladı.

Bir başka skandal yorumda ise "Allah, arkasından rahmet okuyan herkesi tez zamanda ona kavuştursun" ifadeleri kullanıldı. Gülümseyen emojilerin eklendiği mesajda, Gültekin'e rahmet dileyenler de bedduayla hedef alındı.

Başka bir hesap da "Türlü türlü hile ile kazanılan Üsküdar Belediyesi başkan vekiline Allah rahmet etsin" diye yazdı. Taziye cümlesinin içine bile siyasi itham sıkıştıran bu yorum, vefatın nasıl bir hesaplaşma malzemesine dönüştürüldüğünü gösterdi.