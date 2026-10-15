Konferans Ligi'ne 3 puanla merhaba! Trabzonspor Kups Kuopio'yu 4-2 yendi
UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Trabzonspor, Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 mağlup etti. Bordo-mavililerin gollerini Paul Onuachu, Muhammed Salah ve Franculino Dju (2) kaydetti. Mısırlı yıldız, bir gol ve bir asistle galibiyette önemli rol oynarken maçın başında sakatlanan Onuachu, 10. dakikada oyundan çıktı. Andre Onana penaltı kurtardı. İşte maçta yaşananlar ve atılan goller...
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi lig aşamasının ilk haftasında KuPS Kuopio'ya konuk oldu.
Finlandiya'nın Tampere kentindeki Tammelan Stadı'nda oynanan karşılaşmada Thomas Reis yönetimindeki bordo-mavililer, sahadan 4-2 galip ayrıldı.
Karadeniz temsilcisi, organizasyona 3 puanla başladı. Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 6 maçlık galibiyet hasretine de son verdi.
ONUACHU 3. DAKİKADA PERDEYİ AÇTI
Trabzonspor, Finlandiya deplasmanına hızlı başladı. Karşılaşmanın 3. dakikasında Muhammed Salah'ın pasında topla buluşan Paul Onuachu, yaptığı vuruşla bordo-mavilileri 1-0 öne geçirdi. Nijeryalı futbolcu, takımının UEFA Konferans Ligi lig aşamasındaki ilk golünü kaydetti. Ancak Onuachu'nun gol sevinci kısa sürdü.
GOLÜNÜ ATAN ONUACHU SAKATLANDI
Paul Onuachu, attığı golün ardından sakatlık yaşadı. Gol sevincinden sonra sekmeye başlayan tecrübeli santrfor, 6. dakikada kendisini yere bırakarak değişiklik istedi. Nijeryalı oyuncu, karşılaşmanın 10. dakikasında yerini Franculino Dju'ya bıraktı. Onuachu'nun sakatlığının türüne ve ciddiyetine ilişkin kesinleşmiş bir sağlık raporu açıklanmadı.
SALAH 44. DAKİKADA FARKI İKİYE ÇIKARDI
Trabzonspor, ilk yarının son bölümünde Muhammed Salah'ın golüyle farkı artırdı. 44. dakikada Aral Şimşir'in şutunda KuPS savunmasından dönen topu önünde bulan Mısırlı yıldız, yaptığı vuruşla ağları havalandırdı. Salah'ın golüyle skor 2-0'a geldi. Karşılaşmaya kaptan olarak başlayan 34 yaşındaki futbolcu, ilk yarıda bir gol ve bir asist kaydetti. Trabzonspor, soyunma odasına 2-0 üstün girdi.
FRANCULINO İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI
Trabzonspor, ikinci yarının hemen başında üçüncü golü buldu. 47. dakikada Franculino Dju, ceza sahası içinde topla buluşarak yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Bordo-mavili ekip, bu golle KuPS karşısında farkı üçe çıkardı.
Karşılaşmanın 10. dakikasında sakatlanan Paul Onuachu'nun yerine oyuna giren Franculino, Avrupa kupalarında takımının üçüncü golünü kaydetti.
KUPS 54. DAKİKADA FARKI AZALTTI
Ev sahibi KuPS Kuopio, 54. dakikada Petteri Pennanen ile gol buldu. Finlandiya temsilcisi, Pennanen'in kaydettiği golle skoru 3-1'e getirdi. Trabzonspor, rakibinin golünün ardından uzatmalarda Dju ile farkı yeniden 3'e çıkardı. Ev sahibi ekipte Engvall maçtaki son golü attı ve Fırtına sahadan 4-2 galip ayrıldı.
GOL
KUPS KUOPIO 0-1 TRABZONSPOR: ONUACHU
GOOOLLL! Salah'ın enfes pasında Onuachu perdeyi açtı! Temsilcimiz Trabzonspor maça golle başladı! ⚽️ https://t.co/wMvAXdQ1eD— TRT Spor (@trtspor) October 15, 2026
KUPS KUOPIO 0-2 TRABZONSPOR: SALAH
GOOOLLL! Muhammed Salah! Gelişine çok klas bir vuruş! 👌 #UECL https://t.co/WChEssFqVh— TRT Spor (@trtspor) October 15, 2026
KUPS KUOPIO 0-3 TRABZONSPOR: DJU
GOOOLLL! Franculino Dju deplasmanda skoru 3-0'a getirdi! #UECL https://t.co/8YSOW1kjqD— TRT Spor (@trtspor) October 15, 2026
KUPS KUOPIO 1-3 TRABZONSPOR: PENNANEN
Pennanen'in kornerden direkt attığı golle KuPS farkı 2'ye indirdi. https://t.co/Vt7bmI6T72— TRT Spor (@trtspor) October 15, 2026
HOFFENHEIM 1-4 TRABZONSPOR: DJU
GOOOLLL! Franculino Dju maça noktayı koydu! Skor 4-1 oldu! #UECL https://t.co/BnPO6Fb9ly— TRT Spor (@trtspor) October 15, 2026
THOMAS REIS'TEN İLK 11'DE 6 DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Samsunspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Fabinho, Ernest Muçi ve Franculino Dju'yu yedek kulübesine aldı.
Stefan Savic ile Mustafa Eskihellaç sakatlıkları, Chibuike Nwaiwu ise Avrupa kupalarındaki kart cezası nedeniyle KuPS maçının kadrosunda yer almadı.
Reis, bu 6 futbolcunun yerine Batista Mendy, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan ve Paul Onuachu'yu ilk 11'de görevlendirdi.
Deneyimli teknik adam, 19 Ekim Pazartesi günü Beşiktaş ile oynanacak Süper Lig karşılaşması öncesinde kadrosunda rotasyona gitti.
TRABZONSPOR'UN KUPS MAÇI İLK 11'İ
Trabzonspor, Finlandiya temsilcisi karşısında kalede Andre Onana ile sahaya çıktı.
Savunma hattında Wagner Pina, Batista Mendy, Samet Akaydin ve Cenk Özkacar görev aldı.
Orta sahada Melih Kabasakal, Ozan Tufan ve Benjamin Bouchouari forma giyerken hücum hattında Muhammed Salah, Aral Şimşir ve Paul Onuachu yer aldı.
Trabzonspor'un ilk 11'i: Andre Onana, Wagner Pina, Batista Mendy, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Benjamin Bouchouari, Muhammed Salah, Aral Şimşir, Paul Onuachu.
MUHAMMED SALAH KAPTAN OLARAK SAHAYA ÇIKTI
Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, KuPS karşılaşmasında Muhammed Salah'ı ilk 11'de görevlendirdi.
Süper Lig'de 7 golle bordo-mavili takımın en skorer oyuncusu olan Mısırlı yıldız, mücadeleye kaptanlık pazubandıyla başladı.
34 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor kariyerinde ilk kez bir karşılaşmaya takım kaptanı olarak çıktı.
Finlandiya'daki karşılaşma öncesinde KuPS taraftarlarının da ilgisini çeken Salah için stat çevresinde bekleyen futbolseverler arasında Liverpool forması giyenler de bulundu.
BATISTA MENDY 417 GÜN SONRA GERİ DÖNDÜ
Trabzonspor'da Süper Lig'in yabancı oyuncu listesinde yer almayan ancak UEFA kadrosuna bildirilen Batista Mendy, KuPS karşılaşmasına ilk 11'de başladı.
Fransız futbolcu, bordo-mavili formayla son resmî maçını 24 Ağustos 2025 tarihinde Antalyaspor'a karşı oynamıştı.
Daha sonra İspanya temsilcisi Sevilla'ya kiralanan Mendy, sezon başında Trabzonspor'a geri döndü.
26 yaşındaki futbolcu, KuPS deplasmanıyla birlikte 417 gün sonra yeniden bordo-mavili formayla resmî bir karşılaşmaya çıktı.
BOUCHOUARI 49 GÜN SONRA FORMA GİYDİ
Batista Mendy gibi Trabzonspor'un UEFA listesinde yer alan Benjamin Bouchouari de KuPS karşılaşmasında ilk 11'de görev aldı.
Faslı futbolcu, bu sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros ile oynanan iki maçta da 45'er dakika sahada kalmıştı.
Bouchouari, 27 Ağustos'taki rövanş karşılaşmasından 49 gün sonra KuPS deplasmanında yeniden forma giydi.
SAMET AKAYDİN İLK KEZ 11'DE
Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Samet Akaydin, bordo-mavili takımda ilk kez bir karşılaşmanın başlangıç kadrosuna alındı.
Millî savunma oyuncusu, Samsunspor karşılaşmasında yedek kulübesinde yer almıştı.
Teknik direktör Thomas Reis, Finlandiya deplasmanında Samet Akaydin'e ilk 11'de görev verdi.
TRABZONSPOR'DA SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR
Trabzonspor, KuPS Kuopio deplasmanına bazı futbolcularından yoksun çıktı.
Bordo-mavililerde Chibuike Nwaiwu, Sidny Lopes Cabral ve Ruslan Malinovskyi kart cezaları nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç, Arseniy Batagov, Okay Yokuşlu ve Onuralp Çevikkan da sakatlıkları nedeniyle Finlandiya'daki mücadelede görev yapamadı.
TRABZONSPOR TARAFTARINDAN FİNLANDİYA'DA DESTEK
Trabzonspor taraftarları, Finlandiya deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.
Bordo-mavili taraftarlar, yaklaşık 8 bin kişi kapasiteli Tammelan Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümde takımlarına destek verdi.
KuPS taraftarları da tribünlerin büyük bölümünde yer aldı.
Finlandiya temsilcisi, kendi stadının UEFA organizasyonları için gerekli şartları karşılamaması nedeniyle Avrupa kupası karşılaşmalarını Kuopio'ya yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Tampere kentinde oynadı.
TRABZONSPOR'UN SIRADAKİ RAKİBİ BEŞİKTAŞ
Trabzonspor, Finlandiya deplasmanının ardından Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ı ağırlayacak. Bordo-mavililer ile siyah-beyazlılar arasındaki karşılaşma 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak.