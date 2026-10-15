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Konferans Ligi'ne 3 puanla merhaba! Trabzonspor Kups Kuopio'yu 4-2 yendi

UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Trabzonspor, Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 mağlup etti. Bordo-mavililerin gollerini Paul Onuachu, Muhammed Salah ve Franculino Dju (2) kaydetti. Mısırlı yıldız, bir gol ve bir asistle galibiyette önemli rol oynarken maçın başında sakatlanan Onuachu, 10. dakikada oyundan çıktı. Andre Onana penaltı kurtardı. İşte maçta yaşananlar ve atılan goller...

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Konferans Ligi'ne 3 puanla merhaba! Trabzonspor Kups Kuopio'yu 4-2 yendi

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi lig aşamasının ilk haftasında KuPS Kuopio'ya konuk oldu.

Finlandiya'nın Tampere kentindeki Tammelan Stadı'nda oynanan karşılaşmada Thomas Reis yönetimindeki bordo-mavililer, sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Karadeniz temsilcisi, organizasyona 3 puanla başladı. Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 6 maçlık galibiyet hasretine de son verdi.

ONUACHU 3. DAKİKADA PERDEYİ AÇTI

Trabzonspor, Finlandiya deplasmanına hızlı başladı. Karşılaşmanın 3. dakikasında Muhammed Salah'ın pasında topla buluşan Paul Onuachu, yaptığı vuruşla bordo-mavilileri 1-0 öne geçirdi. Nijeryalı futbolcu, takımının UEFA Konferans Ligi lig aşamasındaki ilk golünü kaydetti. Ancak Onuachu'nun gol sevinci kısa sürdü.

Muhammed Salah maça damga vurdu. (Fotoğraf: AA)Muhammed Salah maça damga vurdu. (Fotoğraf: AA)

GOLÜNÜ ATAN ONUACHU SAKATLANDI

Paul Onuachu, attığı golün ardından sakatlık yaşadı. Gol sevincinden sonra sekmeye başlayan tecrübeli santrfor, 6. dakikada kendisini yere bırakarak değişiklik istedi. Nijeryalı oyuncu, karşılaşmanın 10. dakikasında yerini Franculino Dju'ya bıraktı. Onuachu'nun sakatlığının türüne ve ciddiyetine ilişkin kesinleşmiş bir sağlık raporu açıklanmadı.

SALAH 44. DAKİKADA FARKI İKİYE ÇIKARDI

Trabzonspor, ilk yarının son bölümünde Muhammed Salah'ın golüyle farkı artırdı. 44. dakikada Aral Şimşir'in şutunda KuPS savunmasından dönen topu önünde bulan Mısırlı yıldız, yaptığı vuruşla ağları havalandırdı. Salah'ın golüyle skor 2-0'a geldi. Karşılaşmaya kaptan olarak başlayan 34 yaşındaki futbolcu, ilk yarıda bir gol ve bir asist kaydetti. Trabzonspor, soyunma odasına 2-0 üstün girdi.

Aral Şimşir ilk 11'de görev yaptı. (Fotoğraf: AA)Aral Şimşir ilk 11'de görev yaptı. (Fotoğraf: AA)

FRANCULINO İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

Trabzonspor, ikinci yarının hemen başında üçüncü golü buldu. 47. dakikada Franculino Dju, ceza sahası içinde topla buluşarak yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Bordo-mavili ekip, bu golle KuPS karşısında farkı üçe çıkardı.

Karşılaşmanın 10. dakikasında sakatlanan Paul Onuachu'nun yerine oyuna giren Franculino, Avrupa kupalarında takımının üçüncü golünü kaydetti.

Thomas Reis, 19 Ekim'deki Beşiktaş maçı öncesinde KuPS karşılaşmasının başlangıç kadrosunda rotasyona gitti. (Fotoğraf: DHA)Thomas Reis, 19 Ekim'deki Beşiktaş maçı öncesinde KuPS karşılaşmasının başlangıç kadrosunda rotasyona gitti. (Fotoğraf: DHA)

KUPS 54. DAKİKADA FARKI AZALTTI

Ev sahibi KuPS Kuopio, 54. dakikada Petteri Pennanen ile gol buldu. Finlandiya temsilcisi, Pennanen'in kaydettiği golle skoru 3-1'e getirdi. Trabzonspor, rakibinin golünün ardından uzatmalarda Dju ile farkı yeniden 3'e çıkardı. Ev sahibi ekipte Engvall maçtaki son golü attı ve Fırtına sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Trabzonspor'un gol sonrası sevinci (Fotoğraf: AA)Trabzonspor'un gol sonrası sevinci (Fotoğraf: AA)

GOL

KUPS KUOPIO 0-1 TRABZONSPOR: ONUACHU


KUPS KUOPIO 0-2 TRABZONSPOR: SALAH



KUPS KUOPIO 0-3 TRABZONSPOR: DJU

KUPS KUOPIO 1-3 TRABZONSPOR: PENNANEN

HOFFENHEIM 1-4 TRABZONSPOR: DJU


Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, KuPS Kuopio karşısında ilk 11'de 6 değişiklik yaptı. (Fotoğraf: AA)Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, KuPS Kuopio karşısında ilk 11'de 6 değişiklik yaptı. (Fotoğraf: AA)

THOMAS REIS'TEN İLK 11'DE 6 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Samsunspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Fabinho, Ernest Muçi ve Franculino Dju'yu yedek kulübesine aldı.

Stefan Savic ile Mustafa Eskihellaç sakatlıkları, Chibuike Nwaiwu ise Avrupa kupalarındaki kart cezası nedeniyle KuPS maçının kadrosunda yer almadı.

Reis, bu 6 futbolcunun yerine Batista Mendy, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan ve Paul Onuachu'yu ilk 11'de görevlendirdi.

Deneyimli teknik adam, 19 Ekim Pazartesi günü Beşiktaş ile oynanacak Süper Lig karşılaşması öncesinde kadrosunda rotasyona gitti.

Bordo-mavililer, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'ya konuk oldu. (Fotoğraf: AA)Bordo-mavililer, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'ya konuk oldu. (Fotoğraf: AA)

TRABZONSPOR'UN KUPS MAÇI İLK 11'İ

Trabzonspor, Finlandiya temsilcisi karşısında kalede Andre Onana ile sahaya çıktı.

Savunma hattında Wagner Pina, Batista Mendy, Samet Akaydin ve Cenk Özkacar görev aldı.

Orta sahada Melih Kabasakal, Ozan Tufan ve Benjamin Bouchouari forma giyerken hücum hattında Muhammed Salah, Aral Şimşir ve Paul Onuachu yer aldı.

Trabzonspor'un ilk 11'i: Andre Onana, Wagner Pina, Batista Mendy, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Benjamin Bouchouari, Muhammed Salah, Aral Şimşir, Paul Onuachu.

Trabzonspor, Samsunspor maçına göre 6 farklı futbolcuyla mücadeleye başladı. (Fotoğraf: AA)Trabzonspor, Samsunspor maçına göre 6 farklı futbolcuyla mücadeleye başladı. (Fotoğraf: AA)

MUHAMMED SALAH KAPTAN OLARAK SAHAYA ÇIKTI

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, KuPS karşılaşmasında Muhammed Salah'ı ilk 11'de görevlendirdi.

Süper Lig'de 7 golle bordo-mavili takımın en skorer oyuncusu olan Mısırlı yıldız, mücadeleye kaptanlık pazubandıyla başladı.

34 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor kariyerinde ilk kez bir karşılaşmaya takım kaptanı olarak çıktı.

Finlandiya'daki karşılaşma öncesinde KuPS taraftarlarının da ilgisini çeken Salah için stat çevresinde bekleyen futbolseverler arasında Liverpool forması giyenler de bulundu.

Batista Mendy, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan ve Paul Onuachu ilk 11'de yer aldı. (Fotoğraf: AA)Batista Mendy, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan ve Paul Onuachu ilk 11'de yer aldı. (Fotoğraf: AA)

BATISTA MENDY 417 GÜN SONRA GERİ DÖNDÜ

Trabzonspor'da Süper Lig'in yabancı oyuncu listesinde yer almayan ancak UEFA kadrosuna bildirilen Batista Mendy, KuPS karşılaşmasına ilk 11'de başladı.

Fransız futbolcu, bordo-mavili formayla son resmî maçını 24 Ağustos 2025 tarihinde Antalyaspor'a karşı oynamıştı.

Daha sonra İspanya temsilcisi Sevilla'ya kiralanan Mendy, sezon başında Trabzonspor'a geri döndü.

26 yaşındaki futbolcu, KuPS deplasmanıyla birlikte 417 gün sonra yeniden bordo-mavili formayla resmî bir karşılaşmaya çıktı.

Muhammed Salah, KuPS Kuopio karşılaşmasına Trabzonspor'un kaptanı olarak çıktı. (Fotoğraf: AA)Muhammed Salah, KuPS Kuopio karşılaşmasına Trabzonspor'un kaptanı olarak çıktı. (Fotoğraf: AA)

BOUCHOUARI 49 GÜN SONRA FORMA GİYDİ

Batista Mendy gibi Trabzonspor'un UEFA listesinde yer alan Benjamin Bouchouari de KuPS karşılaşmasında ilk 11'de görev aldı.

Faslı futbolcu, bu sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros ile oynanan iki maçta da 45'er dakika sahada kalmıştı.

Bouchouari, 27 Ağustos'taki rövanş karşılaşmasından 49 gün sonra KuPS deplasmanında yeniden forma giydi.

Batista Mendy, 417 günlük aranın ardından yeniden Trabzonspor formasıyla resmî maça çıktı. (Fotoğraf: AA)Batista Mendy, 417 günlük aranın ardından yeniden Trabzonspor formasıyla resmî maça çıktı. (Fotoğraf: AA)

SAMET AKAYDİN İLK KEZ 11'DE

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Samet Akaydin, bordo-mavili takımda ilk kez bir karşılaşmanın başlangıç kadrosuna alındı.

Millî savunma oyuncusu, Samsunspor karşılaşmasında yedek kulübesinde yer almıştı.

Teknik direktör Thomas Reis, Finlandiya deplasmanında Samet Akaydin'e ilk 11'de görev verdi.

Benjamin Bouchouari, 49 gün sonra bordo-mavili takımla resmî karşılaşmaya çıktı. (Fotoğraf. AA)Benjamin Bouchouari, 49 gün sonra bordo-mavili takımla resmî karşılaşmaya çıktı. (Fotoğraf. AA)

TRABZONSPOR'DA SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Trabzonspor, KuPS Kuopio deplasmanına bazı futbolcularından yoksun çıktı.

Bordo-mavililerde Chibuike Nwaiwu, Sidny Lopes Cabral ve Ruslan Malinovskyi kart cezaları nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç, Arseniy Batagov, Okay Yokuşlu ve Onuralp Çevikkan da sakatlıkları nedeniyle Finlandiya'daki mücadelede görev yapamadı.

Ernest Muçi, Fabinho ve Franculino Dju, KuPS karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı. (Fotoğraf: AA)Ernest Muçi, Fabinho ve Franculino Dju, KuPS karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı. (Fotoğraf: AA)

TRABZONSPOR TARAFTARINDAN FİNLANDİYA'DA DESTEK

Trabzonspor taraftarları, Finlandiya deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Bordo-mavili taraftarlar, yaklaşık 8 bin kişi kapasiteli Tammelan Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümde takımlarına destek verdi.

KuPS taraftarları da tribünlerin büyük bölümünde yer aldı.

Finlandiya temsilcisi, kendi stadının UEFA organizasyonları için gerekli şartları karşılamaması nedeniyle Avrupa kupası karşılaşmalarını Kuopio'ya yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Tampere kentinde oynadı.

Trabzonspor taraftarları, Finlandiya'nın Tampere kentindeki Tammelan Stadı'nda takımlarını destekledi. (Fotoğraf: AA)Trabzonspor taraftarları, Finlandiya'nın Tampere kentindeki Tammelan Stadı'nda takımlarını destekledi. (Fotoğraf: AA)

TRABZONSPOR'UN SIRADAKİ RAKİBİ BEŞİKTAŞ

Trabzonspor, Finlandiya deplasmanının ardından Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ı ağırlayacak. Bordo-mavililer ile siyah-beyazlılar arasındaki karşılaşma 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak.

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