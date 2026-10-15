Trabzonspor, Finlandiya deplasmanına hızlı başladı. Karşılaşmanın 3. dakikasında Muhammed Salah'ın pasında topla buluşan Paul Onuachu, yaptığı vuruşla bordo-mavilileri 1-0 öne geçirdi. Nijeryalı futbolcu, takımının UEFA Konferans Ligi lig aşamasındaki ilk golünü kaydetti. Ancak Onuachu'nun gol sevinci kısa sürdü.

Muhammed Salah maça damga vurdu. (Fotoğraf: AA)

GOLÜNÜ ATAN ONUACHU SAKATLANDI

Paul Onuachu, attığı golün ardından sakatlık yaşadı. Gol sevincinden sonra sekmeye başlayan tecrübeli santrfor, 6. dakikada kendisini yere bırakarak değişiklik istedi. Nijeryalı oyuncu, karşılaşmanın 10. dakikasında yerini Franculino Dju'ya bıraktı. Onuachu'nun sakatlığının türüne ve ciddiyetine ilişkin kesinleşmiş bir sağlık raporu açıklanmadı.

SALAH 44. DAKİKADA FARKI İKİYE ÇIKARDI

Trabzonspor, ilk yarının son bölümünde Muhammed Salah'ın golüyle farkı artırdı. 44. dakikada Aral Şimşir'in şutunda KuPS savunmasından dönen topu önünde bulan Mısırlı yıldız, yaptığı vuruşla ağları havalandırdı. Salah'ın golüyle skor 2-0'a geldi. Karşılaşmaya kaptan olarak başlayan 34 yaşındaki futbolcu, ilk yarıda bir gol ve bir asist kaydetti. Trabzonspor, soyunma odasına 2-0 üstün girdi.