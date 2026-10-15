"Çok üzgünüz. Geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Dündar Ziya Gültekin'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekanı cennet olsun."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Dündar Ziya Gültekin'in, Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerine katılmak üzere Ankara'ya gelirken geçirdiği elim trafik kazası sonucu vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Gültekin'in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Acar, mesajında şunları kaydetti:

Gültekin'in AK Parti'nin kuruluşundan bu yana teşkilatın farklı kademelerinde görev yaptığını hatırlatan Türkmen; gençlik kolları başkanlığı, SKM başkanlığı, meclis üyeliği ve grup başkan vekilliği görevlerinde büyük emek verdiğini vurguladı.

Hilmi Türkmen, Gültekin’in kazadan önceki gece gün ağarana kadar vatandaşlar için çalıştığını anlattı.

"Kıymetli yol arkadaşımız Dündar Ziya Gültekin'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, teşkilatımıza ve tüm Üsküdarlı hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Aynı kazada yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Merhum Dündar Ziya Gültekin başkanımızın mekanı cennet, makamı ali olsun."

Gültekin'in Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği seçimine katılmak üzere Ankara'ya seyahat ettiğini aktaran Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gültekin'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Türkmen, Gültekin’in yağıştan etkilenen evleri tek tek ziyaret ederek vatandaşların sıkıntılarının giderilmesi için çalıştığını belirtti.

Türkmen, Gültekin'in kazadan önceki gece de yağıştan etkilenen vatandaşlar için sahada olduğunu şu sözlerle anlattı:

"Dün gece, gün ağarana kadar sahadaydı. Yağıştan etkilenen evleri birer birer ziyaret ederek vatandaşlarımızın sıkıntılarının giderilmesi için çalıştı. Ardından Türkiye Belediyeler Birliği toplantısı için Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı. Ne yazık ki geçirdiği elim trafik kazası sonucu hakkın rahmetine kavuştu."

Gültekin'in samimiyeti ve güzel yüreğiyle gönüllerde ayrı bir yere sahip olduğunu belirten Türkmen, ailesine, yakınlarına, AK Parti teşkilatına ve Üsküdarlılara başsağlığı dileyerek mesajını, "Mekânın cennet olsun kardeşim. Seni unutmayacağız." sözleriyle tamamladı.