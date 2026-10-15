Dündar Ziya Gültekin’in vefatının ardından taziye mesajları: Başkan Erdoğan’dan ailesine ve AK Parti’ye başsağlığı
Düzce’de geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için Başkan Recep Tayyip Erdoğan başsağlığı mesajı yayımladı. Gültekin’in vefatını “derin bir teessürle” öğrendiğini belirten Erdoğan, ailesine, yakınlarına, AK Parti teşkilatına ve Üsküdarlılara başsağlığı diledi.
Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği seçimine katılmak üzere Ankara'ya giderken geçirdiği kazanın ardından yaşamını yitiren Gültekin'in vefatı, ailesini, sevenlerini ve AK Parti teşkilatını yasa boğdu.
Başkan Erdoğan'ın yanı sıra AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ve İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de taziye mesajları paylaştı.
BAŞKAN ERDOĞAN: "MEKÂNI CENNET OLSUN"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, taziye mesajında Gültekin'in Anadolu Otoyolu'nda geçirdiği trafik kazası sonucu vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Gültekin'den "Dündar Ziya kardeşimiz" diye söz eden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Dündar Ziya Gültekin'in Anadolu Otoyolu'nda geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim.
Dündar Ziya kardeşimizin kederli ailesine, yakınlarına, AK Partimize ve Üsküdarlı hemşehrilerimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum.
Mekânı cennet olsun."
NUMAN KURTULMUŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Dündar Ziya Gültekin'in trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendiğini belirtti.
Gültekin'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Üsküdarlılara sabır ve başsağlığı dileyen Kurtulmuş, "Mekânı cennet, makamı âli olsun." ifadelerini kullandı.
ÖMER ÇELİK: "ÇOK ÜZGÜNÜZ"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
"Çok üzgünüz. Geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Dündar Ziya Gültekin'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekanı cennet olsun."
FARUK ACAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Gültekin'in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Acar, mesajında şunları kaydetti:
"Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Dündar Ziya Gültekin'in, Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerine katılmak üzere Ankara'ya gelirken geçirdiği elim trafik kazası sonucu vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."
ABDULLAH ÖZDEMİR: "KIYMETLİ YOL ARKADAŞIMIZ"
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gültekin'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.
Gültekin'in Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği seçimine katılmak üzere Ankara'ya seyahat ettiğini aktaran Özdemir, şu ifadeleri kullandı:
"Kıymetli yol arkadaşımız Dündar Ziya Gültekin'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, teşkilatımıza ve tüm Üsküdarlı hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Aynı kazada yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Merhum Dündar Ziya Gültekin başkanımızın mekanı cennet, makamı ali olsun."
HİLMİ TÜRKMEN: "GÜN AĞARANA KADAR SAHADAYDI"
Hilmi Türkmen de sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, uzun yıllar birlikte çalıştığı Dündar Ziya Gültekin'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını belirtti.
Gültekin'in AK Parti'nin kuruluşundan bu yana teşkilatın farklı kademelerinde görev yaptığını hatırlatan Türkmen; gençlik kolları başkanlığı, SKM başkanlığı, meclis üyeliği ve grup başkan vekilliği görevlerinde büyük emek verdiğini vurguladı.
Türkmen, Gültekin'in kazadan önceki gece de yağıştan etkilenen vatandaşlar için sahada olduğunu şu sözlerle anlattı:
"Dün gece, gün ağarana kadar sahadaydı. Yağıştan etkilenen evleri birer birer ziyaret ederek vatandaşlarımızın sıkıntılarının giderilmesi için çalıştı. Ardından Türkiye Belediyeler Birliği toplantısı için Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı. Ne yazık ki geçirdiği elim trafik kazası sonucu hakkın rahmetine kavuştu."
Gültekin'in samimiyeti ve güzel yüreğiyle gönüllerde ayrı bir yere sahip olduğunu belirten Türkmen, ailesine, yakınlarına, AK Parti teşkilatına ve Üsküdarlılara başsağlığı dileyerek mesajını, "Mekânın cennet olsun kardeşim. Seni unutmayacağız." sözleriyle tamamladı.
ANKARA YOLUNDA KAZA
Kaza, Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametindeki Kaynaşlı Sarıçökek mevkisinde meydana geldi. Gültekin'in içinde bulunduğu 34 VR 2034 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden 16 ARZ 453 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gültekin ile 4 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan Gültekin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
"YAKLAŞIK 1,5 SAAT MÜDAHALE EDİLDİ"
AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaza anından itibaren bütün tıbbi müdahalelerin yapıldığını belirterek, "Ama maalesef kurtaramadık. Başımız sağ olsun." dedi.
Gültekin'in vücudunda kazaya bağlı herhangi bir yaralanma ve darbe görülmediğini aktaran Şengüloğlu, kalp krizi ihtimalinin değerlendirildiğini, durumun ilerleyen süreçte netleşeceğini söyledi. Şengüloğlu, şöyle konuştu:
"Olayın şokuyla kalp krizi geçirdiği değerlendiriliyor. İlerleyen süreçte netleşecek ama olay esnasında oradan geçen kazayı gören iki doktor duruyor ve ilk müdahaleyi yapıyorlar. Ardından da ambulansa gelip müdahaleye devam ediyor. Hastanede de devam etti müdahaleler. Yaklaşık 1,5 saat süre müdahale edildi ama maalesef kurtaramadık."