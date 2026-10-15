"LİDERLERİMİZ ARASINDA KARDEŞLİK BAĞI VAR" Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin çok çeşitli tarihi sınamalardan geçtiğini ve sağlam stratejik temellere oturduğunu belirten Fidan, "İki devlet, tek millet prensibi kendisini bütün alanlarda göstermektedir. Liderlerimiz arasında sarsılmaz bir dostluk ve kardeşlik bağı vardır. Bu bağ çok zor zamanlarda, savaş ve kriz zamanlarında test edilmiş bir bağdır." ifadelerini kullandı.

Fidan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7. Zirvesi'ne katılmak için gittiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Türkiye- Azerbaycan arasında iki devlet tek millet prensibinin kendisini bütün alanlarda gösterdiğini ifade etti.

Bakan Fidan, iki ülke arasındaki sarsılmaz bağların ve kardeşlik ilişkilerinin önemine işaret ederek, "Bugün iki ülkenin ortaya koyduğu stratejik dayanışma, uluslararası camia tarafından da yakın takip edilmekte." diye konuştu.

İLİŞKİLERİN YIPRATILMASINA İZİN VERİLMEMELİ Zaman zaman bazı konularda farklı yaklaşımlar olabileceğini dile getiren Fidan, bunlar istismar edilerek iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin yıpratılmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen CICA Yedinci Zirvesi'ne katıldı. Bakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılandı (Foto: AA)

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin geçmişte olduğu gibi gelecekte de belirleyici olmaya devam edeceğini kaydeden Fidan, bu ilişkileri aşındıracak tutumlardan kaçınılması gerektiğini belirtti.

Türk ve Azerbaycan kamuoylarının artık bütünleştiğini, sosyal medya ve iletişim kanallarının yaygınlaşmasıyla iki toplumun birbirini karşılıklı etkilediğini ifade eden Fidan, kültürel, siyasi, sosyal ve finansal alanlarda yoğun bir etkileşim bulunduğunu söyledi.

Her iki ülkenin liderliğinin de bu konuda hassasiyet gösterdiğini vurgulayan Fidan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakü ziyareti öncesinde kendisine talimat ve direktiflerini ilettiğini aktardı.

Bazı konularda farklı yaklaşımların ve perspektiflerin olabileceğini kaydeden Fidan, bunların iki ülke arasında kardeşlik hukukuna uygun şekilde konuşulabileceğini dile getirdi.

Fidan, "Biz kadim bir milletiz. Kendi sorunlarımızı da bu kadim geçmişe yakışır bir şekilde, bize yaraşan bir şekilde oturup medeni bir şekilde konuşuruz." dedi.