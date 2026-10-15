Fenerbahçe istemişti 2. Greenwood projesi olacak! Transfer için ilk teklif
Geçtiğimiz transfer dönemlerinde adı Fenerbahçe ile anılan Jadon Sancho'nun geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Manchester United ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulüpsüz kalan 26 yaşındaki İngiliz futbolcuya, İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'nin resmî teklif yaptığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin daha önce transfer gündemine geldiği öne sürülen Jadon Sancho için İspanya'dan yeni bir girişim geldi. Manchester United'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüple sözleşme imzalamayan İngiliz futbolcu, Getafe'nin transfer hedefleri arasına girdi.
La Liga temsilcisinin 26 yaşındaki oyuncuya resmî teklif sunduğu, taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
GETAFE'DEN JADON SANCHO'YA RESMÎ TEKLİF
Getafe'nin Jadon Sancho'yu kadrosuna katabilmek için harekete geçtiği ve futbolcuya sözleşme teklifinde bulunduğu bildirildi.
İngiliz kanat oyuncusunun, kendisine iletilen öneriyi temsilcileriyle birlikte değerlendirdiği aktarıldı.
Taraflar arasında henüz anlaşmaya varılmadı. Sancho'nun geleceği hakkında nihai kararını vermediği belirtildi.
TRANSFERDE MAAŞ ENGELİ
Jadon Sancho'nun Getafe'ye transferinde ekonomik koşullar da gündeme geldi.
İngiliz futbolcunun yıllık maaşının yaklaşık 4 milyon euro seviyesinde olmasının İspanyol kulübü açısından önemli bir engel oluşturduğu öne sürüldü.
Getafe'nin, La Liga'nın kadro maliyeti sınırlamalarına uygun bir anlaşma yapabilmek için farklı seçenekleri değerlendirdiği ifade edildi.
Ancak oyuncunun maaşında indirime gidip gitmeyeceği veya tarafların sözleşme şartlarında uzlaşıp uzlaşmayacağı henüz netleşmedi.
FENERBAHÇE'NİN TRANSFER GÜNDEMİNE GELMİŞTİ
Jadon Sancho'nun adı daha önce Fenerbahçe ile birçok kez anılmıştı.
Sarı-lacivertlilerin İngiliz futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak istediği yönünde transfer iddiaları gündeme gelmişti.
Ancak bu girişimler sonucunda transfer gerçekleşmedi. Sancho'nun Fenerbahçe ile anlaşma sağladığına ilişkin resmî açıklama yapılmadı.
26 yaşındaki oyuncunun geleceğiyle ilgili son gelişme ise İspanya'dan geldi. Getafe'nin teklifinin ardından futbolcunun hangi takımda kariyerine devam edeceği konusundaki belirsizlik sürdü.
MANCHESTER UNITED İLE SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ
Jadon Sancho, 2021 yılında Borussia Dortmund'dan Manchester United'a transfer oldu.
İngiliz kulübünde geçirdiği dönemde Borussia Dortmund, Chelsea ve Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen futbolcunun Manchester United ile sözleşmesi 2026 yazında sona erdi.
Kontratının bitmesinin ardından kulüpsüz kalan Sancho, yeni takım arayışına başladı.
İngiliz futbolcunun herhangi bir kulüple sözleşmesinin bulunmaması nedeniyle Getafe'nin olası transferde bonservis bedeli ödemesi gerekmeyecek.
SON OLARAK ASTON VILLA'DA OYNADI
Jadon Sancho, 2025-2026 sezonunu Aston Villa'da kiralık olarak geçirdi.
İngiliz ekibinde 39 karşılaşmada görev alan kanat oyuncusu, sezon boyunca 1 gol kaydetti.
Sancho'nun Aston Villa formasıyla attığı gol, 22 Ocak 2026'da UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı oynanan karşılaşmada geldi.
İngiliz temsilcisi, İstanbul'daki mücadeleyi Sancho'nun golüyle 1-0 kazandı.
GETAFE'DE CARVAJAL'İN ARDINDAN SANCHO GÜNDEMİ
Getafe, transfer çalışmalarında daha önce Real Madrid forması giyen Dani Carvajal'i de kadrosuna kattı.
İspanyol temsilcisinin, Carvajal transferinin ardından hücum hattını Jadon Sancho ile güçlendirmek istediği belirtildi.
Getafe Teknik Direktörü Jose Bordalas'ın, İngiliz futbolcunun her iki kanatta da görev yapabilmesini kadro planlaması açısından değerlendirdiği aktarıldı.
La Liga'da 14. sırada bulunan Getafe'nin, Sancho transferindeki son kararı oyuncuyla yürütülen görüşmelerin ardından netleşecek.
GETAFE'NİN MAAŞ SINIRI İÇİN FARKLI PLAN
Getafe'nin Jadon Sancho'yu kadrosuna katmak için değerlendirdiği seçenekler arasında La Liga'nın maaş sınırı düzenlemeleri de yer aldı.
İspanyol ekibinin, sakatlığı bulunan Juanmi için uzun süreli sağlık raporu alınması durumunda kadro maliyetinde oluşabilecek boşluğu değerlendirdiği öne sürüldü.
Ancak bu yöntemin kullanılmasının Sancho transferini kesin olarak mümkün kılmayacağı belirtildi.
Getafe'nin ekonomik koşulları karşılayabilmesi için İngiliz futbolcuyla maaş konusunda da anlaşması gerekecek.
CHELSEA'DEKİ SATIN ALMA MADDESİ DEVREYE GİRMEDİ
Jadon Sancho, 2024-2025 sezonunu Manchester United'dan kiralık olarak Chelsea'de geçirdi.
İngiliz futbolcu, Londra temsilcisinin formasıyla 41 karşılaşmada görev aldı.
Chelsea ile Manchester United arasındaki kiralama anlaşmasında zorunlu satın alma maddesi bulunmasına rağmen transfer kalıcı hâle gelmedi.
Chelsea'nin, oyuncuyu Manchester United'a geri gönderebilmek için yaklaşık 5 milyon sterlin tutarında cayma bedeli ödediği belirtildi.
Sancho, sonraki sezonu ise Aston Villa'da kiralık geçirdi.
BORUSSIA DORTMUND DA SANCHO'YU DEĞERLENDİRMİŞTİ
Jadon Sancho'nun Manchester United ile sözleşmesinin sona ermesinden önce eski kulübü Borussia Dortmund'un da adı transfer ihtimaliyle anılmıştı.
Alman ekibinin sportif direktörü Lars Ricken, Nisan 2026'da yaptığı açıklamada İngiliz futbolcunun değerlendirilen isimler arasında bulunduğunu belirtmişti.
Sancho, kariyerinin önceki döneminde Borussia Dortmund'da forma giymiş ve 2023-2024 sezonunun ikinci yarısında Alman temsilcisine kiralık olarak geri dönmüştü.
Ancak Dortmund'a dönüş ihtimali gerçekleşmedi. İngiliz futbolcu, Manchester United'dan ayrılmasının ardından yeni bir kulüple anlaşma sağlamadı.
2. GREENWOOD PROJESİ
Getafe, bu sezon Fenerbahçe'ye transfer olan Mason Greenwood'u Manchester United'da yaşadığı sorunların ardından kadrosuna katmış ve İngiliz futbolcu gösterdiği performansla herkesi kendine hayran bırakmıştı.
Yıldız oyuncu sonrasında ise Marsilya'ya imza atmış ve burada da Ligue 1'de önemli bir istatistik elde etmişti. Getafe yetkilileri sağ ve sol kanatta oynayabilen Sancho'yu da bu düşünceyle transfer etmek istiyor.