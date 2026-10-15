Chelsea'nin, oyuncuyu Manchester United'a geri gönderebilmek için yaklaşık 5 milyon sterlin tutarında cayma bedeli ödediği belirtildi.

Chelsea ile Manchester United arasındaki kiralama anlaşmasında zorunlu satın alma maddesi bulunmasına rağmen transfer kalıcı hâle gelmedi.

Ancak Dortmund'a dönüş ihtimali gerçekleşmedi. İngiliz futbolcu, Manchester United'dan ayrılmasının ardından yeni bir kulüple anlaşma sağlamadı.

Sancho, kariyerinin önceki döneminde Borussia Dortmund'da forma giymiş ve 2023-2024 sezonunun ikinci yarısında Alman temsilcisine kiralık olarak geri dönmüştü.

Jadon Sancho'nun Manchester United ile sözleşmesinin sona ermesinden önce eski kulübü Borussia Dortmund'un da adı transfer ihtimaliyle anılmıştı.

Mason Greenwood Fenerbahçe'de forma giyiyor. (Fotoğraf: AA)

2. GREENWOOD PROJESİ

Getafe, bu sezon Fenerbahçe'ye transfer olan Mason Greenwood'u Manchester United'da yaşadığı sorunların ardından kadrosuna katmış ve İngiliz futbolcu gösterdiği performansla herkesi kendine hayran bırakmıştı.

Yıldız oyuncu sonrasında ise Marsilya'ya imza atmış ve burada da Ligue 1'de önemli bir istatistik elde etmişti. Getafe yetkilileri sağ ve sol kanatta oynayabilen Sancho'yu da bu düşünceyle transfer etmek istiyor.

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