Özgür Özel’in İmamoğlu savunmasını kamera kayıtları ve ifadeler çürüttü: Kameralar bantlandı, koruma kabul etti
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İBB yolsuzluk davasının 99’uncu duruşması öncesinde Silivri’de, Ekrem İmamoğlu’nun Le Meridien Otel’deki görüşmelerine ilişkin iddiaları “Hiçbiri ortada yok” sözleriyle reddetti. Ancak Takvim arşivindeki kamera bantlama görüntüleri ve koruma Çağlar Türkmen’in işlemi kabul eden ifadesi, Özel’in sözlerini çürüttü. Hüseyin Köksal’ın şoförü Servet Yıldırım da ayrı bir beyanında Tuncay Yılmaz’a valizlerle para teslim ettiğini öne sürmüştü.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'ye yönelik yolsuzluk davasının 99'uncu duruşması öncesinde Silivri'de açıklama yaptı. İddianamede "çıkar amaçlı suç örgütü lideri" olmakla suçlanan Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddiaları "iftira" olarak nitelendiren Özel, İstanbul Etiler'deki Le Meridien Otel'de gerçekleştirilen görüşmeler öncesinde kameraların kapatılması ve valizlerle para taşınmasına ilişkin iddiaları hedef aldı.
Özel, "Efendim kameralar kapatıldı, oralarda paralar pay edildi, başka görüntüler var dendi, asla ve asla hiçbiri ortada yok." ifadelerini kullandı. Valizlerde jammer bulunduğunun iddianamede yazıldığını söyleyen Özel, para taşındığı iddiasını reddetti.
Ancak Özel'in açıklamasında birlikte sıraladığı iddialardan kamera kapatma işlemi, daha önce yayımlanan görüntülere ve korumaların ifadelerine yansıdı. Para taşınmasına ilişkin anlatımlar da soruşturma kapsamında verilen beyanlarda yer aldı.
KAMERALARIN KAPATILDIĞI ANLAR YAYIMLANDI
Takvim'in 25 Nisan 2025'te yayımladığı kayıtlarda, İmamoğlu'nun oteldeki görüşmesi öncesinde korumaların iki güvenlik kamerasını bantla kapattığı belirtildi. 28 Nisan'da kamuoyuna yansıyan başka görüntülerde ise kameraların peçeteyle kapatıldığı anlar yer aldı. Böylece kamera kapatma işlemi, yalnızca sözlü bir iddia olarak kalmadı; görüntüleri de yayımlandı.
KORUMA TÜRKMEN BANTLAMA İŞLEMİNİ KABUL ETTİ
Kamera kapatma uygulaması, koruma Çağlar Türkmen'in ifadesine de girdi.
28 Nisan 2025'te aktarılan beyanında Türkmen, kameraları kendisinin bantladığını kabul etti. İşlemi koruma ekibinin aldığı karar doğrultusunda yapılan rutin bir uygulama olarak savunan Türkmen, bunun için kendisine ayrıca talimat verilmediğini söyledi.
Türkmen, aynı ifadesinde görüntülerde valiz taşıyan kişinin kendisi olduğunu ve valizde jammer cihazı bulunduğunu da belirtti.
22 TOPLANTININ ÜÇÜNDE KAMERALAR BANTLANDI
25 Mayıs 2025 tarihli arşiv kaydında, otelde gerçekleştirilen 22 toplantının yalnızca üçünde güvenlik kameralarının bantlandığı bilgisi yer aldı.
İfadesi aktarılan Koruma Müdürü Mustafa Akın, toplantı salonunun girişindeki kameranın mahremiyet gerekçesiyle kapatıldığını savundu. Akın, bu kararın koruma ekibi tarafından alındığını söyledi.
ŞOFÖR YILDIRIM'DAN VALİZLE PARA TESLİMİ BEYANI
Soruşturma kapsamında valizlerle para taşındığına ilişkin ayrı beyanlar da verildi.
5 Haziran 2025'te aktarılan savcılık ifadesinde, Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'a para teslim ettiğini öne sürdü.
Yıldırım, "Hüseyin Köksal'ın talimatı üzerine 5-6 defa da Yılmaz'a valizlerle bizzat ben para götürüp teslim ettim." dedi. Bu anlatım, Yılmaz'a yapıldığı ileri sürülen teslimatlara ilişkindi; otel görüntülerindeki valizlerin içeriğine yönelik doğrudan bir tespit içermedi.
AHMET ÇİÇEK'TEN OTELDEKİ BAVULLARA İLİŞKİN İDDİA
19 Haziran 2025'te yayımlanan açıklamalarda ise Ahmet Çiçek, otel görüntülerinde Murat Kapki'yi teşhis ettiğini söyledi.
Çiçek, otelden çıkarılan bavullarda para bulunduğunu ileri sürdü. Bu kanaatini daha önce Kapki'ye bavulla para taşımasına ve görüntülerdeki bavulların şişkinliği ile biçimine dayandırdı. Aktarılan beyanında, söz konusu bavulların içini gördüğüne ilişkin bir anlatım yer almadı.
İDDİANAME AKTARIMINDA BANTLAMA VE SİNYAL KESİCİ AYRINTISI
11 Kasım 2025 tarihli iddianame aktarımında da Le Meridien Otel'deki görüşmeler ve kamera bantlama olayına ilişkin yeni görüntülerin dosyada yer aldığı belirtildi. Aynı içerikte sinyal kesici kullanıldığı bilgisine de yer verildi.
Özel, valizlerde jammer bulunduğunu gerekçe göstererek para taşındığı iddiasını reddetti. Ancak "hiçbiri ortada yok" dediği açıklamasında, kameraların bant ve peçeteyle kapatıldığı görüntülere ve Türkmen'in bantlama işlemini kabul eden beyanına ayrıca değinmedi.
Dere kenarındaki iki katlı ev yıkıldı
2 milyar 233 milyon TL hesaplara yatırıldı!