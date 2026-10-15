Ancak Özel'in açıklamasında birlikte sıraladığı iddialardan kamera kapatma işlemi, daha önce yayımlanan görüntülere ve korumaların ifadelerine yansıdı. Para taşınmasına ilişkin anlatımlar da soruşturma kapsamında verilen beyanlarda yer aldı.

Özel, "Efendim kameralar kapatıldı, oralarda paralar pay edildi, başka görüntüler var dendi, asla ve asla hiçbiri ortada yok." ifadelerini kullandı. Valizlerde jammer bulunduğunun iddianamede yazıldığını söyleyen Özel, para taşındığı iddiasını reddetti.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'ye yönelik yolsuzluk davasının 99'uncu duruşması öncesinde Silivri'de açıklama yaptı. İddianamede "çıkar amaçlı suç örgütü lideri" olmakla suçlanan Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddiaları "iftira" olarak nitelendiren Özel, İstanbul Etiler'deki Le Meridien Otel'de gerçekleştirilen görüşmeler öncesinde kameraların kapatılması ve valizlerle para taşınmasına ilişkin iddiaları hedef aldı.

Takvim'in 25 Nisan 2025'te yayımladığı kayıtlarda, İmamoğlu'nun oteldeki görüşmesi öncesinde korumaların iki güvenlik kamerasını bantla kapattığı belirtildi. 28 Nisan'da kamuoyuna yansıyan başka görüntülerde ise kameraların peçeteyle kapatıldığı anlar yer aldı. Böylece kamera kapatma işlemi, yalnızca sözlü bir iddia olarak kalmadı; görüntüleri de yayımlandı.

“Hiçbiri ortada yok” dedi! Kameraları kapatma anları yayımlandı.

KORUMA TÜRKMEN BANTLAMA İŞLEMİNİ KABUL ETTİ

Kamera kapatma uygulaması, koruma Çağlar Türkmen'in ifadesine de girdi.

28 Nisan 2025'te aktarılan beyanında Türkmen, kameraları kendisinin bantladığını kabul etti. İşlemi koruma ekibinin aldığı karar doğrultusunda yapılan rutin bir uygulama olarak savunan Türkmen, bunun için kendisine ayrıca talimat verilmediğini söyledi.

Türkmen, aynı ifadesinde görüntülerde valiz taşıyan kişinin kendisi olduğunu ve valizde jammer cihazı bulunduğunu da belirtti.