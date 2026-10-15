Evlat acısıyla yıkılan Atilla Taş'tan yürek yakan ilk açıklama: "Acımı tarif edecek kelime bulamıyorum"
Atilla Taş, 8 Ekim'de Mersin'de 14'üncü kattan düşerek hayatını kaybeden kızı Sezen Taş'ın ardından ilk kez açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından kızıyla birlikte yer aldığı bir animasyon videosu paylaşan acılı baba, duygusal sözleriyle yürekleri dağladı. Kendisine destek olan herkese teşekkür eden Taş, "Benim kızım dünya iyisiydi, onu çok özlüyorum. Kızıma hasretim hiç bitmeyecek" ifadelerini kullandı.
Ünlü şarkıcı Atilla Taş'ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş, 8 Ekim'de Mersin'in Erdemli ilçesinde bir apartmanın 14'üncü katından düşerek yaşamını yitirmişti. İki çocuk annesi Sezen Taş'ın ani ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğmuştu.
BÜYÜK ACININ ARDINDAKİ SESSİZLİK
Kızını gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlayan Atilla Taş, yaşadığı büyük acının ardından sessizliğini bozdu.
Instagram hesabından baba-kızın yer aldığı bir animasyon videosu paylaşan ünlü şarkıcı, hem kızına duyduğu özlemi dile getirdi hem de zor günlerinde yanında olanlara teşekkür etti.
"ACIMI TARİF EDECEK KELİME BULAMIYORUM"
Evlat acısıyla sarsılan Taş, paylaşımına şu sözlerle başladı:
"Acımı tarif edecek kelime bulamıyorum. Hâlâ çok güçsüzüm. Ama o kadar yanımda oldunuz ki bir teşekkür etmem gerekiyordu. Acılar gerçekten paylaşılınca dayanılır olabiliyormuş. Hepiniz yavruma ağladınız, gözyaşlarımı sildiniz; iyi ki varsınız."
CENAZEYE KATILMAYAN SANATÇI DOSTLARI İÇİN KONUŞTU
Kızının cenazesine sanatçı dostlarının katılmaması nedeniyle yapılan eleştirilere de yanıt veren Atilla Taş, yalnız bırakılmadığını belirterek "Sanatçı arkadaşlarım cenazede yoktular diye eleştirilmiş ama hem olayın aniliği hem de mekan farklılığı beni yalnız göstermiş olsa da, hemen hepsi aradı, sordu." dedi.
"BİZLER BİR AİLEYMİŞİZ OYSA"
Kendisine farklı kesimlerden çok sayıda insanın destek verdiğini söyleyen Taş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Siyasetçisi, sanatçısı, sokaktaki vatandaşıyla, her fikir ve düşünceden, her politik partiden insanlar benimle ağladı. Ben evin haşarı çocuğu oldum hep malumunuz. Bazen sizleri kızdırmış da olabilirim ama kimseyi üzme amacı gütmedim hayatımda. Bizler bir aileymişiz oysa, acı yoldan öğrendim."
"EVLADIMDAN YADİGÂR İKİ KUZUMLA İLGİLENMEK İSTİYORUM"
Açıklamasının devamında kızından geriye kalan iki torununa değinen Atilla Taş, bundan sonraki hayatında onlara sahip çıkmak istediğini belirtti.
Acılı baba, kızına duyduğu özlemi şu sözlerle dile getirdi:
"Şimdi evladımdan yadigâr iki kuzumla ilgilenip onlara sahip çıkmak istiyorum. Benim kızım dünya iyisiydi, onu çok özlüyorum. O artık tüm Türkiye'nin kızı, evladı, canı. Ben ondan razıyım, Allah da razı olsun."
"ONLARA SARILIN BENİM İÇİN"
Sevenlerine de seslenen Taş, evlatlarına ve sevdiklerine sıkıca sarılmaları çağrısında bulundu.
Atilla Taş, "Allah evlatlarınızı ve sevdiklerinizi sizlere bağışlasın. Onlara sarılın benim için, öpün, saçlarını okşayın, sevdiğinizi söyleyin benim için. Kızıma hasretim hiç bitmeyecek." ifadelerini kullandı.
"TORUNLARIM İÇİN OLMAK ZORUNDAYIM"
Paylaşımının sonunda kendisine ulaşmaya çalışan ancak dönüş yapamadığı kişilerden özür dileyen Atilla Taş, henüz toparlanamadığını ifade etti.
Taş, "Hepinize çok çok çok teşekkür ediyorum. Kusuruma bakmayın iyi değilim henüz ama torunlarım için biliyorum olmak zorundayım. Aramalarına dönemediğim herkesten çok özür diliyorum. Belki yine bir yerlerde karşılaşmak üzere çok sağ olun!" dedi.
NE OLMUŞTU?
Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, 8 Ekim 2026'da Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan apartmanın 14'üncü katından düşerek hayatını kaybetmişti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, 34 yaşındaki iki çocuk annesi Sezen Taş'ın yaşamını yitirdiğini belirlemişti.
Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Sezen Taş'ın cenazesi, 9 Ekim'de Mersin'de düzenlenen törenle toprağa verilmişti. Cenazede gözyaşlarına hakim olamayan Atilla Taş'ı yakınları teselli etmeye çalışmıştı. Genç kadının ölümüne ilişkin soruşturma başlatılmıştı.