CENAZEYE KATILMAYAN SANATÇI DOSTLARI İÇİN KONUŞTU Kızının cenazesine sanatçı dostlarının katılmaması nedeniyle yapılan eleştirilere de yanıt veren Atilla Taş, yalnız bırakılmadığını belirterek "Sanatçı arkadaşlarım cenazede yoktular diye eleştirilmiş ama hem olayın aniliği hem de mekan farklılığı beni yalnız göstermiş olsa da, hemen hepsi aradı, sordu." dedi.

"BİZLER BİR AİLEYMİŞİZ OYSA" Kendisine farklı kesimlerden çok sayıda insanın destek verdiğini söyleyen Taş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Siyasetçisi, sanatçısı, sokaktaki vatandaşıyla, her fikir ve düşünceden, her politik partiden insanlar benimle ağladı. Ben evin haşarı çocuğu oldum hep malumunuz. Bazen sizleri kızdırmış da olabilirim ama kimseyi üzme amacı gütmedim hayatımda. Bizler bir aileymişiz oysa, acı yoldan öğrendim."

"EVLADIMDAN YADİGÂR İKİ KUZUMLA İLGİLENMEK İSTİYORUM" Açıklamasının devamında kızından geriye kalan iki torununa değinen Atilla Taş, bundan sonraki hayatında onlara sahip çıkmak istediğini belirtti. Acılı baba, kızına duyduğu özlemi şu sözlerle dile getirdi: "Şimdi evladımdan yadigâr iki kuzumla ilgilenip onlara sahip çıkmak istiyorum. Benim kızım dünya iyisiydi, onu çok özlüyorum. O artık tüm Türkiye'nin kızı, evladı, canı. Ben ondan razıyım, Allah da razı olsun."

"ONLARA SARILIN BENİM İÇİN" Sevenlerine de seslenen Taş, evlatlarına ve sevdiklerine sıkıca sarılmaları çağrısında bulundu. Atilla Taş, "Allah evlatlarınızı ve sevdiklerinizi sizlere bağışlasın. Onlara sarılın benim için, öpün, saçlarını okşayın, sevdiğinizi söyleyin benim için. Kızıma hasretim hiç bitmeyecek." ifadelerini kullandı.