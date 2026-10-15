İstanbul'da etkili olan rekor sağanak yağışın ardından yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mahmut Işıldak'ın ölümü yürekleri dağladı. Fatih ilçesi Balat Mahallesi'ndeki Çukurbostan Parkı'nda su birikintisine bastığı sırada elektrik akımına kapılan Mahmut, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı olayın ardından küçük çocuğun 6 ay önce babasını kaybettiği ve hafızlık yaptığı ortaya çıktı. SU BİRİKİNTİSİNE BASTIĞI ANDA AKIMA KAPILDI Olay, İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Balat Mahallesi'ndeki Çukurbostan Parkı'nda meydana geldi. Kentte etkili olan şiddetli sağanak sırasında parkta bulunan 14 yaşındaki Mahmut Işıldak, ıslanmaması için ayakkabılarını çıkararak yürürken yerden geçen kablolara basarak elektrik akımına kapıldı. Bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

14 yaşındaki Mahmut’un 6 ay önce de babasını kaybettiği öğrenildi. (Foto: Takvim Foto Arşivi) 6 AY ÖNCE BABASINI KAYBETMİŞ Mahmut Işıldak'ın ölümünün ardından ailesine ilişkin yürek burkan bir detay ortaya çıktı. 14 yaşındaki Mahmut'un, 6 ay önce kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ömer Faruk Işıldak'ın küçük oğlu olduğu öğrenildi. Henüz 6 ay önce babasını toprağa veren aile, şimdi de Mahmut'un ölümüyle ikinci kez büyük bir acı yaşadı.