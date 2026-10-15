İstanbul'da selde kahreden ölüm: Elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki Mahmut'un yürek yakan hikayesi
İstanbul'da şiddetli sağanak sırasında su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mahmut Işıldak'ın acı hikayesi ortaya çıktı. Hafızlık yaptığı öğrenilen Mahmut'un, 6 ay önce babası Ömer Faruk Işıldak'ı kalp krizi nedeniyle kaybettiği belirlendi. Henüz babasının acısı dinmeyen aile, bu kez 14 yaşındaki evladının ölümüyle sarsıldı. İstanbul Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
İstanbul'da etkili olan rekor sağanak yağışın ardından yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mahmut Işıldak'ın ölümü yürekleri dağladı.
Fatih ilçesi Balat Mahallesi'ndeki Çukurbostan Parkı'nda su birikintisine bastığı sırada elektrik akımına kapılan Mahmut, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı olayın ardından küçük çocuğun 6 ay önce babasını kaybettiği ve hafızlık yaptığı ortaya çıktı.
SU BİRİKİNTİSİNE BASTIĞI ANDA AKIMA KAPILDI
Olay, İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Balat Mahallesi'ndeki Çukurbostan Parkı'nda meydana geldi. Kentte etkili olan şiddetli sağanak sırasında parkta bulunan 14 yaşındaki Mahmut Işıldak, ıslanmaması için ayakkabılarını çıkararak yürürken yerden geçen kablolara basarak elektrik akımına kapıldı.
Bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
6 AY ÖNCE BABASINI KAYBETMİŞ
Mahmut Işıldak'ın ölümünün ardından ailesine ilişkin yürek burkan bir detay ortaya çıktı. 14 yaşındaki Mahmut'un, 6 ay önce kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ömer Faruk Işıldak'ın küçük oğlu olduğu öğrenildi.
Henüz 6 ay önce babasını toprağa veren aile, şimdi de Mahmut'un ölümüyle ikinci kez büyük bir acı yaşadı.
HAFIZLIK YAPIYORDU
Elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Mahmut Işıldak'ın hafızlık yaptığı da öğrenildi. 14 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği, olayın ardından yaptığı açıklamada Mahmut Işıldak'ın su birikintisine bastığı sırada elektrik akımına kapıldığını bildirdi.
Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Fatih ilçesi Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı'nda meydana gelen olayda 14 yaşındaki M.I. isimli çocuk, su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapılmıştır. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."